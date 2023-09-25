https://sputnik-abkhazia.ru/20230925/v-minek-abkhazii-nazvali-obem-kvoty-na-import-topliva-iz-rossii--1048235485.html
В Минэк Абхазии назвали объем квоты на импорт топлива из России
В Минэк Абхазии назвали объем квоты на импорт топлива из России
На данный момент проблем с отгрузками нефтепродуктов из России в Абхазию нет. 25.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-25T21:00+0300
2023-09-25T21:00+0300
2023-09-25T21:00+0300
в абхазии
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топливо
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абхазия
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СУХУМ, 25 сен - Sputnik. Выбор квоты на импорт разных видов нефтепродуктов в Абхазию из России составляет от 60 до 70%, сообщили в Минэкономики. Объем квоты на бензин АИ-95 - 23 тысячи тонн и дизтопливо - 30 тысяч тонн.Правительство России обновило список исключений, относящийся к временному запрету на экспорт бензина и дизтоплива из страны.Поставки в Абхазию, Южную Осетию и страны ЕАЭС возможны только в объемах, предусмотренных межправсоглашениями, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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бензин, топливо, россия, абхазия, экономика
бензин, топливо, россия, абхазия, экономика
В Минэк Абхазии назвали объем квоты на импорт топлива из России
На данный момент проблем с отгрузками нефтепродуктов из России в Абхазию нет.
СУХУМ, 25 сен - Sputnik. Выбор квоты на импорт разных видов нефтепродуктов в Абхазию из России составляет от 60 до 70%, сообщили в Минэкономики.
Квота на 2023 год была изменена в июле и утверждена в объемах 2022 года. Исключение составил бензин АИ-92, объем которого увеличен с 66 тысяч до 70 тысяч тонн.
Объем квоты на бензин АИ-95 - 23 тысячи тонн и дизтопливо - 30 тысяч тонн.
Правительство России обновило список исключений, относящийся к временному запрету на экспорт бензина и дизтоплива из страны.
Поставки в Абхазию, Южную Осетию и страны ЕАЭС возможны только в объемах, предусмотренных межправсоглашениями, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.