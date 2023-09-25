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Взаимный интерес: сотрудничество России и Абхазии в сфере просвещения

Взаимный интерес: сотрудничество России и Абхазии в сфере просвещения

О сотрудничестве в сфере обучения русскому языку в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik рассказали участники семинара "Русский язык в начальной школе... 25.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-25T16:05+0300

2023-09-25T16:05+0300

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Взаимный интерес: сотрудничество России и Абхазии в сфере просвещения Взаимный интерес: сотрудничество России и Абхазии в сфере просвещения

В Сухуме прошел лекторий для учителей русского языка "Русский язык в начальной школе. Новые образовательные возможности". Участники этого проекта – главный специалист Центра международного сотрудничества Министерства просвещения России Олеся Веч, начальник отдела по работе с ассоциациями Центра Анастасия Лобзина и педагог начальных классов сухмской школы №12 Екатерина Сарьян в эфире радио Sputnik рассказали о целях и пользе подобных мероприятий. Как отметила Веч, курс повышения классификации педагогов прошел удачно."Мы были потрясены тем, что практически все участники этого мероприятия молодые. Нас это безумно порадовало, потому что будущее любой страны – это, конечно, молодые кадры, именно они способны взять новое, отдать его детям и таким образом сохранить преемственность поколений", – отметила Олеся Веч. Подробности слушайте в подкасте.

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