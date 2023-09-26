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Галопом к победе: праздничные скачки в Мыку

Галопом к победе: праздничные скачки в Мыку

Конноспортивные мероприятия, посвященные юбилею Победы и Независимости Абхазии, прошли в селе Мыку в среду, 26 сентября. 26.09.2023, Sputnik Абхазия

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В программе мероприятия было метание дротиков, конный футбол, джигитовка, забеги на различные дистанции, парад конников. Спортсмены боролись за победу в дистанциях 1000,1400, 2000 и 2400 метров.Мероприятие посетил президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава.

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