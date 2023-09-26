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Галопом к победе: праздничные скачки в Мыку
Галопом к победе: праздничные скачки в Мыку
Конноспортивные мероприятия, посвященные юбилею Победы и Независимости Абхазии, прошли в селе Мыку в среду, 26 сентября. 26.09.2023, Sputnik Абхазия
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В программе мероприятия было метание дротиков, конный футбол, джигитовка, забеги на различные дистанции, парад конников. Спортсмены боролись за победу в дистанциях 1000,1400, 2000 и 2400 метров.Мероприятие посетил президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, скачки
фото, фото , мультимедиа, абхазия, скачки

Галопом к победе: праздничные скачки в Мыку

19:30 26.09.2023 (обновлено: 19:54 26.09.2023)
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Конноспортивные мероприятия, посвященные юбилею Победы и Независимости Абхазии, прошли в селе Мыку в среду, 26 сентября.
В программе мероприятия было метание дротиков, конный футбол, джигитовка, забеги на различные дистанции, парад конников. Спортсмены боролись за победу в дистанциях 1000,1400, 2000 и 2400 метров.
Мероприятие посетил президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конноспортивные мероприятия прошли на Мыкуаште 26 сентября.

Конноспортивные мероприятия прошли на Мыкуаште 26 сентября. - Sputnik Абхазия
1/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конноспортивные мероприятия прошли на Мыкуаште 26 сентября.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Они приурочены к 30-летию Победы и Независимости Абхазии.

Они приурочены к 30-летию Победы и Независимости Абхазии. - Sputnik Абхазия
2/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Они приурочены к 30-летию Победы и Независимости Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Мероприятия традиционные, они проходят ежегодно.

Мероприятия традиционные, они проходят ежегодно. - Sputnik Абхазия
3/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Мероприятия традиционные, они проходят ежегодно.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В программе - джигитовка, конный футбол, метание дротиков.

В программе - джигитовка, конный футбол, метание дротиков. - Sputnik Абхазия
4/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В программе - джигитовка, конный футбол, метание дротиков.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Соревнования на Мыкуаште - настоящий праздник для детворы. Малыши самые активные и искренние болельщики.

Соревнования на Мыкуаште - настоящий праздник для детворы. Малыши самые активные и искренние болельщики. - Sputnik Абхазия
5/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Соревнования на Мыкуаште - настоящий праздник для детворы. Малыши самые активные и искренние болельщики.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Также в программе мероприятия были забеги на различные дистанции.

Также в программе мероприятия были забеги на различные дистанции. - Sputnik Абхазия
6/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Также в программе мероприятия были забеги на различные дистанции.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Победители получают не только аплодисменты и любовь зрителей, но и денежные призы.

Победители получают не только аплодисменты и любовь зрителей, но и денежные призы. - Sputnik Абхазия
7/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Победители получают не только аплодисменты и любовь зрителей, но и денежные призы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

К скачкам они готовятся целый год, владельцы готовят лошадей, подбирают самых ловких всадников.

К скачкам они готовятся целый год, владельцы готовят лошадей, подбирают самых ловких всадников. - Sputnik Абхазия
8/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

К скачкам они готовятся целый год, владельцы готовят лошадей, подбирают самых ловких всадников.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Попробовать свои силы не прочь и менее крупные, но самонадеянные "скакуны".

Попробовать свои силы не прочь и менее крупные, но самонадеянные &quot;скакуны&quot;. - Sputnik Абхазия
9/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Попробовать свои силы не прочь и менее крупные, но самонадеянные "скакуны".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Скачки посетил и президент Абхазии Аслан Бжания. За скачками он наблюдал в компании старейшин.

Скачки посетил и президент Абхазии Аслан Бжания. За скачками он наблюдал в компании старейшин. - Sputnik Абхазия
10/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Скачки посетил и президент Абхазии Аслан Бжания. За скачками он наблюдал в компании старейшин.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дмитрий Кардия не в первый раз одерживает победу на различных дистанциях.

Дмитрий Кардия не в первый раз одерживает победу на различных дистанциях. - Sputnik Абхазия
11/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дмитрий Кардия не в первый раз одерживает победу на различных дистанциях.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В этот раз всадники одолевали дистанции 1000, 1400, 2000 и 2400 метров.

В этот раз всадники одолевали дистанции 1000, 1400, 2000 и 2400 метров. - Sputnik Абхазия
12/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В этот раз всадники одолевали дистанции 1000, 1400, 2000 и 2400 метров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кардия одержал победу в дистанции 2000 метров на приз президента Аслана Бжания.

Кардия одержал победу в дистанции 2000 метров на приз президента Аслана Бжания. - Sputnik Абхазия
13/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кардия одержал победу в дистанции 2000 метров на приз президента Аслана Бжания.

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