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Галопом к победе: праздничные скачки в Мыку
Галопом к победе: праздничные скачки в Мыку
Конноспортивные мероприятия, посвященные юбилею Победы и Независимости Абхазии, прошли в селе Мыку в среду, 26 сентября. 26.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-26T19:30+0300
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В программе мероприятия было метание дротиков, конный футбол, джигитовка, забеги на различные дистанции, парад конников. Спортсмены боролись за победу в дистанциях 1000,1400, 2000 и 2400 метров.Мероприятие посетил президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, скачки
фото, фото , мультимедиа, абхазия, скачки
Галопом к победе: праздничные скачки в Мыку 19:30 26.09.2023 (обновлено: 19:54 26.09.2023)
Конноспортивные мероприятия, посвященные юбилею Победы и Независимости Абхазии, прошли в селе Мыку в среду, 26 сентября.
В программе мероприятия было метание дротиков, конный футбол, джигитовка, забеги на различные дистанции, парад конников. Спортсмены боролись за победу в дистанциях 1000,1400, 2000 и 2400 метров.
Мероприятие посетил президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Конноспортивные мероприятия прошли на Мыкуаште 26 сентября.
Конноспортивные мероприятия прошли на Мыкуаште 26 сентября.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Они приурочены к 30-летию Победы и Независимости Абхазии.
Они приурочены к 30-летию Победы и Независимости Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мероприятия традиционные, они проходят ежегодно.
Мероприятия традиционные, они проходят ежегодно.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В программе - джигитовка, конный футбол, метание дротиков.
В программе - джигитовка, конный футбол, метание дротиков.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Соревнования на Мыкуаште - настоящий праздник для детворы. Малыши самые активные и искренние болельщики.
Соревнования на Мыкуаште - настоящий праздник для детворы. Малыши самые активные и искренние болельщики.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Также в программе мероприятия были забеги на различные дистанции.
Также в программе мероприятия были забеги на различные дистанции.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Победители получают не только аплодисменты и любовь зрителей, но и денежные призы.
Победители получают не только аплодисменты и любовь зрителей, но и денежные призы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
К скачкам они готовятся целый год, владельцы готовят лошадей, подбирают самых ловких всадников.
К скачкам они готовятся целый год, владельцы готовят лошадей, подбирают самых ловких всадников.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Попробовать свои силы не прочь и менее крупные, но самонадеянные "скакуны".
Попробовать свои силы не прочь и менее крупные, но самонадеянные "скакуны".
© Sputnik / Томас Тхайцук
Скачки посетил и президент Абхазии Аслан Бжания. За скачками он наблюдал в компании старейшин.
Скачки посетил и президент Абхазии Аслан Бжания. За скачками он наблюдал в компании старейшин.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дмитрий Кардия не в первый раз одерживает победу на различных дистанциях.
Дмитрий Кардия не в первый раз одерживает победу на различных дистанциях.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В этот раз всадники одолевали дистанции 1000, 1400, 2000 и 2400 метров.
В этот раз всадники одолевали дистанции 1000, 1400, 2000 и 2400 метров.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Кардия одержал победу в дистанции 2000 метров на приз президента Аслана Бжания.
Кардия одержал победу в дистанции 2000 метров на приз президента Аслана Бжания.