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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230926/dlya-chego-ssha-dayut-ukraine-nebolshoe-kolichestvo-atacms-1048234955.html
Для чего США дают Украине "небольшое количество" ATACMS
Для чего США дают Украине "небольшое количество" ATACMS
Президент США Джозеф Байден 22 сентября сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о предоставлении ВСУ ограниченной партии ракет ATACMS дальностью до... 26.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-26T08:55+0300
2023-09-26T08:55+0300
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Поставка ВСУ ограниченной партии оперативно-тактических ракет ATACMS – еще одна проверка боевой эффективности американского "чудо-оружия" на высокотехнологичном ТВД, и новая попытка методом эскалации компенсировать дефицит ресурсов НАТО для длительной прокси-войны с Россией, считает военный обозреватель SputnikАлександр Хроленко.Агентство Bloomberg прогнозирует вероятный рост объема поставок, если боевое применение ATACMS окажется эффективным, а Россия не отреагирует "болезненным для США способом".Издание Wall Street Journal считает, что передача ВСУ небольшой партии американских ракет не изменит баланс сил на украинском ТВД, но подтолкнет Германию к поставкам крылатых ракет Taurus (бундесвер имеет 600 единиц) аналогичной дальности, ведь Берлин намерен "двигаться вместе с Вашингтоном".Таков "безопасный" алгоритм прокси-войны Запада с Россией.В Соединенных Штатах произведено около 4000 тактических ракет ATACMS всех модификаций. Не менее 1500 единиц проданы союзникам или израсходованы, остаток – около 2500 ракет, которые необходимо утилизировать, ведь Пентагон вскоре получит новые ОТРК с ракетами PrSM Increments дальностью до 500 км.Американцы с интересом ожидают результатов противостояния баллистических ракет ATACMS и российских средств ПВО – "Бук-М3", "Тор-М2", "Панцирь-С1" и С-300В4.Разумеется, по боевой эффективности ракеты ATACMS с российскими аналогами ОТРК "Исканедр-М" дальностью до 500 км соревноваться не способны.Тридцать лет без победСистема Army Tactical Missile System принята на вооружение армии США в 1990 году. Линейка ракет ОТРК предназначена для поражения командных пунктов и узлов связи, ракетных комплексов и объектов ПВО, арсеналов и складов ГСМ в глубине обороны противника.Боевое применение ракет ATACMS в Ираке ("Буря в пустыне" 1991 года) яркими страницами не отмечено, как и последующие 30 лет.Оперативно-тактическая ракета производства Lockheed Martin стартует из пусковых установок M142 HIMARS (по одной) или M270 MLRS (по две).Кассетная боевая часть ракеты MGM-140А дальностью до 165 км несет около 950 суббоеприпасов (560 кг) для площадного поражения живой силы и небронированной техники.Аналогичная по предназначению ракета MGM-140B дальностью до 300 км содержит до 300 суббоеприпасов (160 кг).Модификация MGM 164B легче (268 кг) за счет уменьшения боевых элементов до шести.Моноблочную осколочно-фугасную боевую часть (227 кг) несет только MGM-168A.Все ракеты твердотопливные, имеют инерциальную систему наведения, однако старые модификации (кассетные MGM-140) не отличаются точностью.Какого типа ракеты получат ВСУ пока неизвестно.США прекратили закупки и производство новых ракет ATACMS в 2007 году. Через десятилетие Пентагон запустил проект модернизации старых ракет, и эксплуатация ОТРК в американской армии будет продолжаться еще несколько лет – до израсходования запаса или истечения сроков хранения.Пентагон имеет более 600 "носителей" – 225 боевых машин M270 и около 400 более новых M142.Комплексы ATACMS состоят на вооружении армий Греции, ОАЭ, Турции, Бахрейна, Южной Кореи. Южнокорейская армия располагает самым большим парком ОТРК – 58 боевых машин M270 (M270A1) и значительным запасом ракет типа MGM-140A.В число лидеров стремится войти Румыния, которая планирует получить 54 машины M142 HIMARS и большое количество ракет, включая 54 новейшие MGM-168. Польша рассчитывает на приобретение нескольких десятков пусковых установок M142.Поставками ракет ATACMS и самолетов F-16 на украинский ТВД Вашингтон пытается компенсировать жесткий дефицит ресурсов НАТО для длительной вооруженной борьбы с Россией. И безрассудно вынуждает Москву на прямой и болезненный ответ Соединенным Штатам и НАТО.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram
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аналитика, сша, россия, украина
аналитика, сша, россия, украина

Для чего США дают Украине "небольшое количество" ATACMS

08:55 26.09.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений морской пехоты на Херсонском направлении
Работа подразделений морской пехоты на Херсонском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 26.09.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Александр Хроленко - Sputnik Абхазия
Александр Хроленко
Военный обозреватель
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Президент США Джозеф Байден 22 сентября сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о предоставлении ВСУ ограниченной партии ракет ATACMS дальностью до 300 км.
Поставка ВСУ ограниченной партии оперативно-тактических ракет ATACMS – еще одна проверка боевой эффективности американского "чудо-оружия" на высокотехнологичном ТВД, и новая попытка методом эскалации компенсировать дефицит ресурсов НАТО для длительной прокси-войны с Россией, считает военный обозреватель SputnikАлександр Хроленко.
После того как Байден сообщил Зеленскому о предоставлении ВСУ ограниченной партии ракет ATACMS дальностью до 300 км, в Пентагоне отметили, что у США нет больших запасов ракет ОТРК. Медийный смысл передачи Киеву давно ожидаемого "чудо-оружия" прозрачен: Вашингтон отчаянно стремится поддержать конфликт тем, что еще осталось в арсеналах Пентагона, невзирая на риск эскалации.
Агентство Bloomberg прогнозирует вероятный рост объема поставок, если боевое применение ATACMS окажется эффективным, а Россия не отреагирует "болезненным для США способом".
Издание Wall Street Journal считает, что передача ВСУ небольшой партии американских ракет не изменит баланс сил на украинском ТВД, но подтолкнет Германию к поставкам крылатых ракет Taurus (бундесвер имеет 600 единиц) аналогичной дальности, ведь Берлин намерен "двигаться вместе с Вашингтоном".
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Таков "безопасный" алгоритм прокси-войны Запада с Россией.
В Соединенных Штатах произведено около 4000 тактических ракет ATACMS всех модификаций. Не менее 1500 единиц проданы союзникам или израсходованы, остаток – около 2500 ракет, которые необходимо утилизировать, ведь Пентагон вскоре получит новые ОТРК с ракетами PrSM Increments дальностью до 500 км.
Для США и НАТО Украина превратилась в испытательный и утилизационный полигон, на котором с разной степенью успешности второй год проверяются или уничтожаются различные изделия западного военно-промышленного комплекса: ПЗРК Stinger, РСЗО HIMARS, БМП Bradley, натовские танки, БПЛА и морские дроны-камикадзе, крылатые ракеты Storm Shadow, в перспективе – истребитель F-16.
Американцы с интересом ожидают результатов противостояния баллистических ракет ATACMS и российских средств ПВО – "Бук-М3", "Тор-М2", "Панцирь-С1" и С-300В4.
Разумеется, по боевой эффективности ракеты ATACMS с российскими аналогами ОТРК "Исканедр-М" дальностью до 500 км соревноваться не способны.

Тридцать лет без побед

Система Army Tactical Missile System принята на вооружение армии США в 1990 году. Линейка ракет ОТРК предназначена для поражения командных пунктов и узлов связи, ракетных комплексов и объектов ПВО, арсеналов и складов ГСМ в глубине обороны противника.
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19 сентября, 20:31
Боевое применение ракет ATACMS в Ираке ("Буря в пустыне" 1991 года) яркими страницами не отмечено, как и последующие 30 лет.
Оперативно-тактическая ракета производства Lockheed Martin стартует из пусковых установок M142 HIMARS (по одной) или M270 MLRS (по две).
Кассетная боевая часть ракеты MGM-140А дальностью до 165 км несет около 950 суббоеприпасов (560 кг) для площадного поражения живой силы и небронированной техники.
Аналогичная по предназначению ракета MGM-140B дальностью до 300 км содержит до 300 суббоеприпасов (160 кг).
Ракета MGM 164A дальностью до 140 км снабжена 13 самонаводящимися боевыми элементами (450 кг) для поражения бронированных целей и хорошо защищенных огневых позиций (тандемной кумулятивной боевой частью).
Модификация MGM 164B легче (268 кг) за счет уменьшения боевых элементов до шести.
Моноблочную осколочно-фугасную боевую часть (227 кг) несет только MGM-168A.
Все ракеты твердотопливные, имеют инерциальную систему наведения, однако старые модификации (кассетные MGM-140) не отличаются точностью.
Какого типа ракеты получат ВСУ пока неизвестно.
США прекратили закупки и производство новых ракет ATACMS в 2007 году. Через десятилетие Пентагон запустил проект модернизации старых ракет, и эксплуатация ОТРК в американской армии будет продолжаться еще несколько лет – до израсходования запаса или истечения сроков хранения.
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18 сентября, 20:15
Пентагон имеет более 600 "носителей" – 225 боевых машин M270 и около 400 более новых M142.
Комплексы ATACMS состоят на вооружении армий Греции, ОАЭ, Турции, Бахрейна, Южной Кореи. Южнокорейская армия располагает самым большим парком ОТРК – 58 боевых машин M270 (M270A1) и значительным запасом ракет типа MGM-140A.
В число лидеров стремится войти Румыния, которая планирует получить 54 машины M142 HIMARS и большое количество ракет, включая 54 новейшие MGM-168. Польша рассчитывает на приобретение нескольких десятков пусковых установок M142.
Поставками ракет ATACMS и самолетов F-16 на украинский ТВД Вашингтон пытается компенсировать жесткий дефицит ресурсов НАТО для длительной вооруженной борьбы с Россией. И безрассудно вынуждает Москву на прямой и болезненный ответ Соединенным Штатам и НАТО.
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