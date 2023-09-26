История абхазских денег: как выпускали первые апсары

История денежного обращения на территории республики уходит в далекое прошлое. По словам директора Музея Банка Абхазии Астамура Тания, абхазы не сразу пришли к созданию апсара. В стране в разное время чеканились разные монеты. А апсар – "логическое развитие истории денежного обращения”.
Сама идея национальной валютной эмиссии появилась еще в середине 90-х годов прошлого века при президентстве Владислава Ардзинба. Тогда и задумались над названием денег.
Каким образом оно возникло? Здесь сыграли роль три фактора. Во-первых, на территории Абхазии в свое время обращались генуэзские монеты, так называемые "аспры". Во-вторых, апсар перекликается с названием Апсны, этот принцип, по словам Тания, использовался во многих странах. Например, в Латвии были латы, а во Франции - франки. В-третьих, апсар перекликается с абхазским названием стоимости "ахупса".
Тогда даже начали разрабатывать проекты монет, которые планировали чеканить на ткуарчалском заводе "Заря" из находившегося на хранении в Национальном банке серебра, снятого с проводниковых контактов оборудования, вышедшего из употребления. Однако имевшиеся в распоряжении Абхазии производственная база и материалы не позволяли достичь высокого качества, которое необходимо для такого вида продукции. Так, на долгие годы про выпуск апсара пришлось забыть.
Первую абхазскую эмиссию удалось осуществить лишь в 2008 году. Эту серию решили посвятить 15-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии и первому президенту Владиславу Ардзинба.
Но создание монет – непростой процесс. Как вспоминает автор художник Батал Джапуа, именно первая серия оказалась самой сложной – так как знаний было мало. Но абхазского художника консультировал специалист Московского монетного двора Владимир Ерохин.
Баталу Джапуа необходимо было создать эскиз к двум монетам – одна была посвящена 15-летию Победы, другая – первому президенту. Художник подошел к вопросу нестандартно.
В случае с монетой Владислава Ардзинба он решил использовать лик президента не в профиль, как обычно это делается при чеканке, а в обороте в три четверти.
Необычное решение применил художник и при создании монеты “Аиааира” ("Победа" - прим.ред). Здесь Джапуа настоял на том, чтобы при чеканке была использована техника антипруф.
"Обычно выступающее изображение – портрет или какой-либо предмет – находится на зеркальной поверхности. То есть сам предмет матовый, а поверхность зеркальная. А монета "Аиааира" сделана антипруфом. То есть главный предмет зеркальный, а фон матовый. Для того чтобы осуществить эту идею, нужно было что-то поменять в станках, поэтому нам сначала отказали. Но я уперся, и тогда меня командировали в Московский монетный двор. Там мне пошли навстречу, и такая монета была сделана. И, как мне кажется, она очень точно соответствует своему назначению. "Аиааира" получилась очень звонкой", – отметил Батал Джапуа.
Первая серия монет состояла из двух серебряных по 10 апсаров и двух золотых по 50 апсаров. Тираж серебряных – 2000 экземпляров каждой разновидности, золотых – по 1000 монет. Сейчас их уже нет в свободной продаже, они считаются нумизматической редкостью.
Десятки серий и бумажные деньги
За 15 лет Банком Абхазии было эмитировано 124 наименования монет. Они выполнены из двух драгоценных металлов – серебра и золота, а также недрагоценных металлов.
Они посвящены самым разным темам, выпускались монеты в сериях "Отечественная война народа Абхазии", "Исторические памятники Абхазии", "Города Абхазии" и многие другие. Есть монеты классической круглой формы, но не только.
По словам начальника службы внешних связей Банка Абхазии Лианы Агрба, отдельного внимания заслуживает серия "Одежда и вооружение народов Кавказа". Эти монеты имеют необычную форму, они прямоугольные.
"Всего в серии 10 монет. Кроме того, планируется выпуск финальной монеты, на которой будут представлены все герои этой серии", – отметила Агрба.
Повышенным спросом как в Абхазии, так и за рубежом пользуются и монеты из недрагоценных металлов из серии "Флора Абхазии", "Фауна Абхазии", "Достопримечательности Абхазии".
Одна из последних серий, выпущенных Банком Абхазии, посвящена Фазилю Искандеру и называется "Герои Искандера". Ее эскизы разработал абхазский художник Адгур Дзидзария.
"Это монеты необычной и интересной формы. Это пьедфорты – монеты двойной толщины. То есть они в два раза толще обычных монет. Они были отчеканены на Московском монетном дворе. Впервые за всю историю там отчеканили такие монеты, и они были отчеканены для Банка Абхазии. Они были посвящены таким героям Искандера, как дед Хабуг, Чик, Сандро, Широколобый, Кролики и удавы. Также можно отметить, что впервые была использована эмаль при чеканке монеты. Например, монета "Широколобый" получилась очень интересной, так как эмаль смогла передать всю глубину морской воды. Эти монеты пользуются популярностью и спросом среди коллекционеров", – пояснила Агрба.
Банк Абхазии выпускает не только монеты. В 2018 году к 25-летию Победы была представлена первая абхазская банкнота "Владислав Ардзинба" номиналом в 500 апсаров. В 2023 году вышла вторая памятная банкнота, посвященная 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
Монеты Банка Абхазии коллекционируют и за рубежом. Информацию о них публиковали в крупнейшем каталоге монет мира – каталоге Краузе.