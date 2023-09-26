История абхазских денег: как выпускали первые апсары

"Лик человека в три четверти или в фас на монете - самый плохой вариант. Здесь видно, что идет муар, когда над изображением повисает светящаяся пленка. Это пятно плывет по лицу и при этом скрадывает его истинные черты. Это опасный момент для монеты, да и для скульптора он непростой. Но тем не менее так как это была наиболее характерная черта Владислава Григорьевича, этот взгляд, и мы решили сделать именно этот портрет. Удалось сделать то, что сделать очень сложно”, – вспоминает Джапуа.