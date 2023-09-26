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Около 22 млн руб направят на выплаты отдельным категориям пенсионеров к 30-летию Победы
Около 22 млн руб направят на выплаты отдельным категориям пенсионеров к 30-летию Победы
Единовременная выплата к 30-летию Победы и Независимости составляет 20 тысяч рублей. 26.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-26T15:50+0300
2023-09-26T15:50+0300
2023-09-26T16:28+0300
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СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Около 22 миллионов рублей направят на выплаты отдельным категориям пенсионеров к 30-летию Победы, рассказал глава Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария на совещании с премьер-министром.Сумма положена супруге или родителям погибшего, каждому нетрудоспособному члену семьи по категориям: По словам Гулария, сегодня Пенсионный фонд Абхазии уже профинансировал предусмотренные распоряжением президента средства.
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овна, пенсионный фонд абхазии, пенсия, абхазия
Около 22 млн руб направят на выплаты отдельным категориям пенсионеров к 30-летию Победы
15:50 26.09.2023 (обновлено: 16:28 26.09.2023)
Единовременная выплата к 30-летию Победы и Независимости составляет 20 тысяч рублей.
СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Около 22 миллионов рублей направят на выплаты отдельным категориям пенсионеров к 30-летию Победы, рассказал глава Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария на совещании с премьер-министром.
Всего 1094 человека получат единовременные выплаты в размере 20 тысяч рублей, в том числе семьи погибших добровольцев.
Сумма положена супруге или родителям погибшего, каждому нетрудоспособному члену семьи по категориям:
семьям погибших на войне добровольцев;
семьям добровольцев, погибших в период с октября 1993 года по декабрь 1994-го;
членам семей погибших, имеющим право на пенсию по инвалидности.
По словам Гулария, сегодня Пенсионный фонд Абхазии уже профинансировал предусмотренные распоряжением президента средства.