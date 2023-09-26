https://sputnik-abkhazia.ru/20230926/okolo-22-mln-rub-napravyat-na-vyplaty-otdelnym-kategoriyam-pensionerov-k-30-letiyu-pobedy-1048249260.html

Около 22 млн руб направят на выплаты отдельным категориям пенсионеров к 30-летию Победы

Около 22 млн руб направят на выплаты отдельным категориям пенсионеров к 30-летию Победы

Единовременная выплата к 30-летию Победы и Независимости составляет 20 тысяч рублей. 26.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-26T15:50+0300

2023-09-26T15:50+0300

2023-09-26T16:28+0300

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СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Около 22 миллионов рублей направят на выплаты отдельным категориям пенсионеров к 30-летию Победы, рассказал глава Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария на совещании с премьер-министром.Сумма положена супруге или родителям погибшего, каждому нетрудоспособному члену семьи по категориям: По словам Гулария, сегодня Пенсионный фонд Абхазии уже профинансировал предусмотренные распоряжением президента средства.

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