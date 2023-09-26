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Останки двух бойцов абхазской армии перезахоронили в Парке Славы
Останки двух бойцов абхазской армии перезахоронили в Парке Славы
Останки были опознаны в рамках работы Международного Комитета Красного Креста. 26.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-26T10:15+0300
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СУХУМ, 26 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Церемония перезахоронения опознанных останков двоих бойцов, погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, состоялась в Парке Славы в Сухуме. Все послевоенное время доброволец из Кабардино-Балкарии Арсен Эфендиев и летчик Леонид Пкин были среди без вести пропавших. Подвиг, совершенный бесстрашными воинами, позволил одержать Победу, поэтому жители Абхазии обязаны сохранить свободу и независимость страны, добавил он. "Мы говорим, что война закончилась более 30 лет назад, но война закончится лишь тогда, когда будет похоронен с почестями последний солдат", – подчеркнул замминистра. После сын добровольца Арсена Эфендиева, Заур, поблагодарил всех причастных к опознанию отца. С момента создания в 2010 году Координационного механизма по выяснению участи лиц, пропавших без вести во время войны, были опознаны и переданы родственникам останки 230 человек. В общей сложности 1926 военнослужащих и гражданских лиц все еще числятся пропавшими без вести в связи с вооруженным конфликтом 1992-1993 годов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/takie-obstoyatelstva-kazanba-o-missii-mezhdunarodnogo-krasnogo-kresta-v-abkhazii--1042098898.html
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овна, 30-летие дня победы и независимости абхазии, абхазия, история, красный крест
овна, 30-летие дня победы и независимости абхазии, абхазия, история, красный крест

Останки двух бойцов абхазской армии перезахоронили в Парке Славы

10:15 26.09.2023 (обновлено: 12:37 26.09.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукОстанки двух бойцов Арсена Эфендиева и Леонида Пкин, погибших в ОВНА перезахоронили в Парке Славы
Останки двух бойцов Арсена Эфендиева и Леонида Пкин, погибших в ОВНА перезахоронили в Парке Славы - Sputnik Абхазия, 1920, 26.09.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Останки были опознаны в рамках работы Международного Комитета Красного Креста.
СУХУМ, 26 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Церемония перезахоронения опознанных останков двоих бойцов, погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, состоялась в Парке Славы в Сухуме.
Все послевоенное время доброволец из Кабардино-Балкарии Арсен Эфендиев и летчик Леонид Пкин были среди без вести пропавших.

"Уважаемые матери, родные и близкие сложивших голову за свободу и независимость нашей республики. Ни одному народу, ни одной стране не давались легко достижения свободы и независимости. Сегодня, спустя годы, вспоминаем, какой ценой далась нам Победа, мы все помним, через что нам пришлось пройти, сколько пришлось выстрадать нашему народу. Но в такое тяжелое для Родины время ни один воин не дрогнул. Пройдут годы, но имена достойнейших сынов Абхазии, имена добровольцев, навечно останутся в истории нашей страны", – сказал замминистра обороны Давид Бжания.

Подвиг, совершенный бесстрашными воинами, позволил одержать Победу, поэтому жители Абхазии обязаны сохранить свободу и независимость страны, добавил он.
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"Мы говорим, что война закончилась более 30 лет назад, но война закончится лишь тогда, когда будет похоронен с почестями последний солдат", – подчеркнул замминистра.
После сын добровольца Арсена Эфендиева, Заур, поблагодарил всех причастных к опознанию отца.

"Желаю всем, чтобы нашли всех утерянных бойцов. Сегодня у нас не только день скорби, но и день успокоения души, мы нашли своих родных, близких. Абхазии хочу пожелать, чтобы она была благословенной, чтобы не зря были все эти смерти", – сказал он.

С момента создания в 2010 году Координационного механизма по выяснению участи лиц, пропавших без вести во время войны, были опознаны и переданы родственникам останки 230 человек.
В общей сложности 1926 военнослужащих и гражданских лиц все еще числятся пропавшими без вести в связи с вооруженным конфликтом 1992-1993 годов.
© Sputnik / Томас ТхайцукОстанки двух бойцов Арсена Эфендиева и Леонида Пкин, погибших в ОВНА перезахоронили в Парке Славы
Останки двух бойцов Арсена Эфендиева и Леонида Пкин, погибших в ОВНА перезахоронили в Парке Славы - Sputnik Абхазия
1/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Останки двух бойцов Арсена Эфендиева и Леонида Пкин, погибших в ОВНА перезахоронили в Парке Славы
© Sputnik / Томас ТхайцукОстанки двух бойцов Арсена Эфендиева и Леонида Пкин, погибших в ОВНА перезахоронили в Парке Славы
Останки двух бойцов Арсена Эфендиева и Леонида Пкин, погибших в ОВНА перезахоронили в Парке Славы - Sputnik Абхазия
2/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Останки двух бойцов Арсена Эфендиева и Леонида Пкин, погибших в ОВНА перезахоронили в Парке Славы
© Sputnik / Томас ТхайцукОстанки двух бойцов Арсена Эфендиева и Леонида Пкин, погибших в ОВНА перезахоронили в Парке Славы
Останки двух бойцов Арсена Эфендиева и Леонида Пкин, погибших в ОВНА перезахоронили в Парке Славы - Sputnik Абхазия
3/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Останки двух бойцов Арсена Эфендиева и Леонида Пкин, погибших в ОВНА перезахоронили в Парке Славы
© Sputnik / Томас ТхайцукОстанки двух бойцов Арсена Эфендиева и Леонида Пкин, погибших в ОВНА перезахоронили в Парке Славы
Останки двух бойцов Арсена Эфендиева и Леонида Пкин, погибших в ОВНА перезахоронили в Парке Славы - Sputnik Абхазия
4/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Останки двух бойцов Арсена Эфендиева и Леонида Пкин, погибших в ОВНА перезахоронили в Парке Славы
© Sputnik / Томас ТхайцукОстанки двух бойцов Арсена Эфендиева и Леонида Пкин, погибших в ОВНА перезахоронили в Парке Славы
Останки двух бойцов Арсена Эфендиева и Леонида Пкин, погибших в ОВНА перезахоронили в Парке Славы - Sputnik Абхазия
5/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Останки двух бойцов Арсена Эфендиева и Леонида Пкин, погибших в ОВНА перезахоронили в Парке Славы
© Sputnik / Томас ТхайцукОстанки двух бойцов Арсена Эфендиева и Леонида Пкин, погибших в ОВНА перезахоронили в Парке Славы
Останки двух бойцов Арсена Эфендиева и Леонида Пкин, погибших в ОВНА перезахоронили в Парке Славы - Sputnik Абхазия
6/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Останки двух бойцов Арсена Эфендиева и Леонида Пкин, погибших в ОВНА перезахоронили в Парке Славы
© Sputnik / Томас ТхайцукОстанки двух бойцов Арсена Эфендиева и Леонида Пкин, погибших в ОВНА перезахоронили в Парке Славы
Останки двух бойцов Арсена Эфендиева и Леонида Пкин, погибших в ОВНА перезахоронили в Парке Славы - Sputnik Абхазия
7/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Останки двух бойцов Арсена Эфендиева и Леонида Пкин, погибших в ОВНА перезахоронили в Парке Славы
1/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Останки двух бойцов Арсена Эфендиева и Леонида Пкин, погибших в ОВНА перезахоронили в Парке Славы
2/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Останки двух бойцов Арсена Эфендиева и Леонида Пкин, погибших в ОВНА перезахоронили в Парке Славы
3/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Останки двух бойцов Арсена Эфендиева и Леонида Пкин, погибших в ОВНА перезахоронили в Парке Славы
4/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Останки двух бойцов Арсена Эфендиева и Леонида Пкин, погибших в ОВНА перезахоронили в Парке Славы
5/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Останки двух бойцов Арсена Эфендиева и Леонида Пкин, погибших в ОВНА перезахоронили в Парке Славы
6/7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Останки двух бойцов Арсена Эфендиева и Леонида Пкин, погибших в ОВНА перезахоронили в Парке Славы
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Останки двух бойцов Арсена Эфендиева и Леонида Пкин, погибших в ОВНА перезахоронили в Парке Славы
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