Останки двух бойцов абхазской армии перезахоронили в Парке Славы

СУХУМ, 26 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Церемония перезахоронения опознанных останков двоих бойцов, погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, состоялась в Парке Славы в Сухуме. Все послевоенное время доброволец из Кабардино-Балкарии Арсен Эфендиев и летчик Леонид Пкин были среди без вести пропавших. Подвиг, совершенный бесстрашными воинами, позволил одержать Победу, поэтому жители Абхазии обязаны сохранить свободу и независимость страны, добавил он. "Мы говорим, что война закончилась более 30 лет назад, но война закончится лишь тогда, когда будет похоронен с почестями последний солдат", – подчеркнул замминистра. После сын добровольца Арсена Эфендиева, Заур, поблагодарил всех причастных к опознанию отца. С момента создания в 2010 году Координационного механизма по выяснению участи лиц, пропавших без вести во время войны, были опознаны и переданы родственникам останки 230 человек. В общей сложности 1926 военнослужащих и гражданских лиц все еще числятся пропавшими без вести в связи с вооруженным конфликтом 1992-1993 годов.
Останки были опознаны в рамках работы Международного Комитета Красного Креста.
СУХУМ, 26 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Церемония перезахоронения опознанных останков двоих бойцов, погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, состоялась в Парке Славы в Сухуме.
Все послевоенное время доброволец из Кабардино-Балкарии Арсен Эфендиев и летчик Леонид Пкин были среди без вести пропавших.
"Уважаемые матери, родные и близкие сложивших голову за свободу и независимость нашей республики. Ни одному народу, ни одной стране не давались легко достижения свободы и независимости. Сегодня, спустя годы, вспоминаем, какой ценой далась нам Победа, мы все помним, через что нам пришлось пройти, сколько пришлось выстрадать нашему народу. Но в такое тяжелое для Родины время ни один воин не дрогнул. Пройдут годы, но имена достойнейших сынов Абхазии, имена добровольцев, навечно останутся в истории нашей страны", – сказал замминистра обороны Давид Бжания.
Подвиг, совершенный бесстрашными воинами, позволил одержать Победу, поэтому жители Абхазии обязаны сохранить свободу и независимость страны, добавил он.
"Мы говорим, что война закончилась более 30 лет назад, но война закончится лишь тогда, когда будет похоронен с почестями последний солдат", – подчеркнул замминистра.
После сын добровольца Арсена Эфендиева, Заур, поблагодарил всех причастных к опознанию отца.
"Желаю всем, чтобы нашли всех утерянных бойцов. Сегодня у нас не только день скорби, но и день успокоения души, мы нашли своих родных, близких. Абхазии хочу пожелать, чтобы она была благословенной, чтобы не зря были все эти смерти", – сказал он.
С момента создания в 2010 году Координационного механизма по выяснению участи лиц, пропавших без вести во время войны, были опознаны и переданы родственникам останки 230 человек.
В общей сложности 1926 военнослужащих и гражданских лиц все еще числятся пропавшими без вести в связи с вооруженным конфликтом 1992-1993 годов.