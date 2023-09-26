https://sputnik-abkhazia.ru/20230926/ostanki-dvukh-boytsov-abkhazskoy-armii-perezakhoronili-v-parke-slavy-1048239846.html

Останки двух бойцов абхазской армии перезахоронили в Парке Славы

Останки двух бойцов абхазской армии перезахоронили в Парке Славы

Останки были опознаны в рамках работы Международного Комитета Красного Креста. 26.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-26T10:15+0300

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2023-09-26T12:37+0300

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СУХУМ, 26 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Церемония перезахоронения опознанных останков двоих бойцов, погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, состоялась в Парке Славы в Сухуме. Все послевоенное время доброволец из Кабардино-Балкарии Арсен Эфендиев и летчик Леонид Пкин были среди без вести пропавших. Подвиг, совершенный бесстрашными воинами, позволил одержать Победу, поэтому жители Абхазии обязаны сохранить свободу и независимость страны, добавил он. "Мы говорим, что война закончилась более 30 лет назад, но война закончится лишь тогда, когда будет похоронен с почестями последний солдат", – подчеркнул замминистра. После сын добровольца Арсена Эфендиева, Заур, поблагодарил всех причастных к опознанию отца. С момента создания в 2010 году Координационного механизма по выяснению участи лиц, пропавших без вести во время войны, были опознаны и переданы родственникам останки 230 человек. В общей сложности 1926 военнослужащих и гражданских лиц все еще числятся пропавшими без вести в связи с вооруженным конфликтом 1992-1993 годов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221017/takie-obstoyatelstva-kazanba-o-missii-mezhdunarodnogo-krasnogo-kresta-v-abkhazii--1042098898.html

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