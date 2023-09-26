https://sputnik-abkhazia.ru/20230926/pamyatnik-pogibshim-v-martovskom-nastuplenii-otkryli-na-massive-gumista-1048240620.html

Памятник погибшим в Мартовском наступлении открыли на массиве Гумиста

Памятник погибшим в Мартовском наступлении открыли на массиве Гумиста

Во время Отечественной войны народа Абхазии 15-16 марта 1993 года Вооруженные силы Абхазии на Гумистинском фронте начали крупномасштабное наступление по... 26.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-26T11:40+0300

2023-09-26T11:40+0300

2023-09-26T12:30+0300

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СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Открытие памятника в честь погибших в Мартовском наступлении бойцов состоялось на массиве Гумиста. Инициатива открытия памятника принадлежит жителям массива, она была поддержана президентом и главой администрации столицы. В церемонии приняли участие президент Абхазии Аслан Бжания, спикер Парламента Лаша Ашуба, глава администрации Сухума Беслан Эшба, жители массива. Глава Домуправления Нового района, участник Мартовского наступления, боец группы "Ветерок" Эдуард Хашба поблагодарил всех причастных к открытию памятника. Он рассказал, что есть фотография, где недалеко от места Памятника разбросаны тела погибших в наступлении солдат, над которыми стоят и позируют грузины. Во время Отечественной войны народа Абхазии 15-16 марта 1993 года Вооруженные силы Абхазии на Гумистинском фронте начали крупномасштабное наступление по освобождению Сухума. В боях за столицу Абхазии погибло 222 человека, 23 пропали без вести.

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овна, история, абхазия, 30-летие дня победы и независимости абхазии