https://sputnik-abkhazia.ru/20230926/pamyatnik-pogibshim-v-martovskom-nastuplenii-otkryli-na-massive-gumista-1048240620.html
Памятник погибшим в Мартовском наступлении открыли на массиве Гумиста
Памятник погибшим в Мартовском наступлении открыли на массиве Гумиста
Во время Отечественной войны народа Абхазии 15-16 марта 1993 года Вооруженные силы Абхазии на Гумистинском фронте начали крупномасштабное наступление по... 26.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-26T11:40+0300
2023-09-26T11:40+0300
2023-09-26T12:30+0300
в абхазии
овна
история
абхазия
30-летие дня победы и независимости абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/1a/1048240406_0:0:1247:702_1920x0_80_0_0_157b8cd56aaef136da438e3d83284839.jpg
СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Открытие памятника в честь погибших в Мартовском наступлении бойцов состоялось на массиве Гумиста. Инициатива открытия памятника принадлежит жителям массива, она была поддержана президентом и главой администрации столицы. В церемонии приняли участие президент Абхазии Аслан Бжания, спикер Парламента Лаша Ашуба, глава администрации Сухума Беслан Эшба, жители массива. Глава Домуправления Нового района, участник Мартовского наступления, боец группы "Ветерок" Эдуард Хашба поблагодарил всех причастных к открытию памятника. Он рассказал, что есть фотография, где недалеко от места Памятника разбросаны тела погибших в наступлении солдат, над которыми стоят и позируют грузины. Во время Отечественной войны народа Абхазии 15-16 марта 1993 года Вооруженные силы Абхазии на Гумистинском фронте начали крупномасштабное наступление по освобождению Сухума. В боях за столицу Абхазии погибло 222 человека, 23 пропали без вести.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/1a/1048240406_144:0:1080:702_1920x0_80_0_0_bd6f2f08e141f8f9bc2c75c2a1252562.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
овна, история, абхазия, 30-летие дня победы и независимости абхазии
овна, история, абхазия, 30-летие дня победы и независимости абхазии
Памятник погибшим в Мартовском наступлении открыли на массиве Гумиста
11:40 26.09.2023 (обновлено: 12:30 26.09.2023)
Во время Отечественной войны народа Абхазии 15-16 марта 1993 года Вооруженные силы Абхазии на Гумистинском фронте начали крупномасштабное наступление по освобождению Сухума. В боях за столицу Абхазии погибло 222 человека, 23 пропали без вести.
СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Открытие памятника в честь погибших в Мартовском наступлении бойцов состоялось на массиве Гумиста.
Инициатива открытия памятника принадлежит жителям массива, она была поддержана президентом и главой администрации столицы.
В церемонии приняли участие президент Абхазии Аслан Бжания, спикер Парламента Лаша Ашуба, глава администрации Сухума Беслан Эшба, жители массива.
Глава Домуправления Нового района, участник Мартовского наступления, боец группы "Ветерок" Эдуард Хашба поблагодарил всех причастных к открытию памятника.
Он рассказал, что есть фотография, где недалеко от места Памятника разбросаны тела погибших в наступлении солдат, над которыми стоят и позируют грузины.
"Они хотели сломить дух и посеять вражду между нами, но у них это не получилось. Мы стоим на освобожденной земле, которая полита кровью. Все, кто принял участие, приложил руку к этому делу, вы сделали большое дело для ветеранов, их семей", - сказал он.
Во время Отечественной войны народа Абхазии 15-16 марта 1993 года Вооруженные силы Абхазии на Гумистинском фронте начали крупномасштабное наступление по освобождению Сухума. В боях за столицу Абхазии погибло 222 человека, 23 пропали без вести.