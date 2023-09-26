https://sputnik-abkhazia.ru/20230926/pervaya-abkhazskaya-emissiya-kak-poyavilis-apsary-1048239788.html

Первая абхазская эмиссия: как появились апсары

Первая абхазская эмиссия: как появились апсары

26 сентября 2008 года Банк Абхазии сообщил о выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов номиналом 10 и 50 апсаров. Так началась история... 26.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-26T18:55+0300

2023-09-26T18:55+0300

2023-09-26T18:55+0300

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Идея выпуска национальной валютной эмиссии появилась еще в середине 90-х годов прошлого века при президентстве Владислава Ардзинба. Тогда и было разработано название "апсар".Первые абхазские деньги планировали чеканить на ткуарчалском заводе "Заря" из находившегося на хранении в Национальном банке серебра, снятого с проводниковых контактов вышедшего из употребления оборудования. Однако имевшиеся в распоряжении Абхазии производственная база и материалы не позволяли достичь высокого качества, которое необходимо для такого вида продукции. Так, на долгие годы пришлось забыть про выпуск апсара.Первую абхазскую эмиссию удалось осуществить лишь в 2008 году. Эту серию решили посвятить 15-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии и первому президенту Владиславу Ардзинба.

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