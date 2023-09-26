https://sputnik-abkhazia.ru/20230926/politolog-navyazyvaemye-zapadom-pravila-porvany-v-klochya-1048216423.html

Политолог: навязываемые Западом "правила" порваны в клочья

Политолог: навязываемые Западом "правила" порваны в клочья

Недовольство главы евродипломатии Жозепа Борреля тем, что мир не играет "по правилам", прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических... 26.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-26T09:35+0300

2023-09-26T09:35+0300

2023-09-26T09:35+0300

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Политолог: навязываемые Западом "правила" порваны в клочья Политолог: навязываемые Западом "правила" порваны в клочья

Глава евродипломатии Жозеп Боррель после Генассамблеи ООН в Нью-Йорке остался недоволен тем, что "правила, регулирующие мир, исчерпывают себя", а развивающиеся страны Глобального Юга ищут "альтернативу Западу", пишет РИА Новости.Борреля также не устраивает недостаточное, по его мнению, осуждение Глобальным Югом конфликта на Украине, а также то, что некоторые "далекие от ЕС" страны "не хотят, чтобы Украина доминировала в мировой повестке дня".В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин отметил, что Боррель по-прежнему считает, что "привилегированная" Европа – это "сад", а окружающий ее мир – "джунгли"."Если переводить с "европейского" на нормальный язык, то речь идет о том, что человек из райского "сада" рассуждает о некоей не райской культуре. Мол, она никак не хочет существовать в рамках представлений Европейского союза и в целом Запада. Он удивляется, что страны с населением по полтора миллиарда не хотят выстраиваться в затылок ЕС и США", – сказал Михаил Смолин.По его мнению, Боррель высказал очень характерную для европейских политиков позицию."Это очень характерное настроение европейских политиков, которые, как мне кажется, выпали из современной политической жизни. Им все еще кажется – вот они приехали на какой-то общемировой саммит и должны всех учить. Но уже давно никто не собирается выслушивать их поучений. Боррель обижен тем, что в очередной раз страны Востока, страны Юга не хотят выслушивать поучений в свой адрес и не собираются следовать правилам, которые уже не являются общепризнанными", – отметил политолог.Он также выразил убежденность, что Боррель не в состоянии проанализировать происходящие изменения в мире."В этом главная проблема Жозепа Борреля – он не понимает, что западные правила уже всем надоели и никто не собирается следовать в сторону самоограничений. Потому что все западные правила – это самоограничения для всех стран, кроме западных. Это определенная умственная старость, которая не в состоянии правильно проанализировать происходящие изменения в мире. Изменения в сторону того, что Запад перестает доминировать. И что те правила, которые раньше были установлены западными странами, будут остальными странами все больше и больше игнорироваться. Запад привык мерить этот мир своими шаблонами, но это шаблоны давно порваны в клочья", – заключил Михаил Смолин.

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