https://sputnik-abkhazia.ru/20230926/rossiyanina-nakhodivshegosya-v-rozyske-zaderzhali-na-granitse-s-abkhaziey-1048249591.html

Россиянина, находившегося в розыске, задержали на границе с Абхазией

Россиянина, находившегося в розыске, задержали на границе с Абхазией

СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Гражданина России, находившегося в международном розыске за кражу задержали на российско-абхазской границе, сообщила пресс-служба... 26.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-26T16:25+0300

2023-09-26T16:25+0300

2023-09-26T16:25+0300

кпп "псоу"

абхазия

россия

государственная граница

пограничное управление фсб рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0b/1045216279_0:62:1285:784_1920x0_80_0_0_428650dc58d1848e7aeb8f22bf023b29.jpg

СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Гражданина России, находившегося в международном розыске за кражу задержали на российско-абхазской границе, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.Разыскиваемый передан установленным порядком сотрудникам полиции для проведения в отношении него дальнейших процессуальных действий.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

кпп "псоу", абхазия, россия, государственная граница, пограничное управление фсб рф