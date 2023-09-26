https://sputnik-abkhazia.ru/20230926/rossiyanina-nakhodivshegosya-v-rozyske-zaderzhali-na-granitse-s-abkhaziey-1048249591.html
Россиянина, находившегося в розыске, задержали на границе с Абхазией
Россиянина, находившегося в розыске, задержали на границе с Абхазией
СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Гражданина России, находившегося в международном розыске за кражу задержали на российско-абхазской границе, сообщила пресс-служба... 26.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-26T16:25+0300
2023-09-26T16:25+0300
2023-09-26T16:25+0300
кпп "псоу"
абхазия
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государственная граница
пограничное управление фсб рф
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СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Гражданина России, находившегося в международном розыске за кражу задержали на российско-абхазской границе, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.Разыскиваемый передан установленным порядком сотрудникам полиции для проведения в отношении него дальнейших процессуальных действий.
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кпп "псоу", абхазия, россия, государственная граница, пограничное управление фсб рф
кпп "псоу", абхазия, россия, государственная граница, пограничное управление фсб рф
СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Гражданина России, находившегося в международном розыске за кражу задержали на российско-абхазской границе, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
56-летнего мужчину остановили в пункте пропуска через государственную границу "Адлер".
Разыскиваемый передан установленным порядком сотрудникам полиции для проведения в отношении него дальнейших процессуальных действий.