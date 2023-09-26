https://sputnik-abkhazia.ru/20230926/takie-obstoyatelstva-belousova-o-postuplenii-v-vysshuyu-shkolu-ekonomiki-v-moskve---1048237323.html
Такие обстоятельства: Белоусова о поступлении в Высшую школу экономики в Москве
Такие обстоятельства: Белоусова о поступлении в Высшую школу экономики в Москве
О возможностях поступления в Высшую школу экономики в Москве учащимся 10-11 классов Абхазии рассказала заместитель директора НИИ ВШЭ по работе с молодежью за... 26.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-26T12:10+0300
2023-09-26T12:10+0300
2023-09-26T12:30+0300
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Такие обстоятельства: Белоусова о поступлении в Высшую школу экономики в Москве
Такие обстоятельства: Белоусова о поступлении в Высшую школу экономики в Москве
О возможностях поступления в Высшую школу экономики в Москве учащимся 10-11 классов Абхазии рассказала заместитель директора НИИ ВШЭ по работе с молодежью за рубежом Екатерина Белоусова. С какими нюансами поступления ознакомились потенциальные студенты, что они узнали об участии в Международной олимпиаде молодежи и какова в целом программа пребывания в Абхазии представителя российского вуза.Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, вузы, высшая школа экономики, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, вузы, высшая школа экономики, аудио
О возможностях поступления в Высшую школу экономики в Москве учащимся 10-11 классов Абхазии рассказала заместитель директора НИИ ВШЭ по работе с молодежью за рубежом Екатерина Белоусова. С какими нюансами поступления ознакомились потенциальные студенты, что они узнали об участии в Международной олимпиаде молодежи и какова в целом программа пребывания в Абхазии представителя российского вуза.