https://sputnik-abkhazia.ru/20230926/takie-obstoyatelstva-belousova-o-postuplenii-v-vysshuyu-shkolu-ekonomiki-v-moskve---1048237323.html

Такие обстоятельства: Белоусова о поступлении в Высшую школу экономики в Москве

Такие обстоятельства: Белоусова о поступлении в Высшую школу экономики в Москве

О возможностях поступления в Высшую школу экономики в Москве учащимся 10-11 классов Абхазии рассказала заместитель директора НИИ ВШЭ по работе с молодежью за... 26.09.2023, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: Белоусова о поступлении в Высшую школу экономики в Москве Такие обстоятельства: Белоусова о поступлении в Высшую школу экономики в Москве

О возможностях поступления в Высшую школу экономики в Москве учащимся 10-11 классов Абхазии рассказала заместитель директора НИИ ВШЭ по работе с молодежью за рубежом Екатерина Белоусова. С какими нюансами поступления ознакомились потенциальные студенты, что они узнали об участии в Международной олимпиаде молодежи и какова в целом программа пребывания в Абхазии представителя российского вуза.Слушайте подкаст.

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