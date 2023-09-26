https://sputnik-abkhazia.ru/20230926/turbaza-dyachenko-o-lechebnom-kruglogodichnom-turizme-1048248107.html

Турбаза: Дьяченко о лечебном круглогодичном туризме

Турбаза: Дьяченко о лечебном круглогодичном туризме

Как развивать круглогодичный туризм в Абхазии, в программе "Турбаза" на радио Sputnik обсудили с вице-президентом "Фонда развития Крыма" Василием Дьяченко. 26.09.2023, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Дьяченко о лечебном круглогодичном туризме Турбаза: Дьяченко о лечебном круглогодичном туризме

Основная проблема туротрасли Абхазии – сезонность. Поэтому необходимо думать над тем, чтобы сделать туристический сезон круглогодичным. Как с этим справляются в Крыму и какой опыт был бы полезен Абхазии? Слушайте подкаст.

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