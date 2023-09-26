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Турбаза: Дьяченко о лечебном круглогодичном туризме
Турбаза: Дьяченко о лечебном круглогодичном туризме
Как развивать круглогодичный туризм в Абхазии, в программе "Турбаза" на радио Sputnik обсудили с вице-президентом "Фонда развития Крыма" Василием Дьяченко. 26.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-26T15:15+0300
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Турбаза: Дьяченко о лечебном круглогодичном туризме
Турбаза: Дьяченко о лечебном круглогодичном туризме
Основная проблема туротрасли Абхазии – сезонность. Поэтому необходимо думать над тем, чтобы сделать туристический сезон круглогодичным. Как с этим справляются в Крыму и какой опыт был бы полезен Абхазии? Слушайте подкаст.
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Турбаза: Дьяченко о лечебном круглогодичном туризме
15:15 26.09.2023 (обновлено: 15:58 26.09.2023)
Как развивать круглогодичный туризм в Абхазии, в программе "Турбаза" на радио Sputnik обсудили с вице-президентом "Фонда развития Крыма" Василием Дьяченко.
Основная проблема туротрасли Абхазии – сезонность. Поэтому необходимо думать над тем, чтобы сделать туристический сезон круглогодичным.
Как с этим справляются в Крыму и какой опыт был бы полезен Абхазии?