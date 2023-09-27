https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/abkhaziya-prostitsya-s-poetessoy-innoy-khashba-1048282054.html
Абхазия простится с поэтессой Инной Хашба
Абхазия простится с поэтессой Инной Хашба
Абхазская поэтесса, публицист, общественный деятель, главный редактор детского журнала "Амцабз" Инна Хашба ушла из жизни на 71-м году. 27.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-27T19:57+0300
2023-09-27T19:57+0300
2023-09-27T19:57+0300
в абхазии
абхазия
новости
культура
литература
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102029/96/1020299664_0:377:4942:3156_1920x0_80_0_0_7c64c1e4e9cf3c50e841f81573b7c835.jpg
СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Церемония прощания с поэтессой Инной Хашба состоится в четверг, 28 сентября, в Доме учителя в Сухуме, сообщает Союз писателей Абхазии.Инна Хашба, прежде всего, была хорошим другом, который хорошо понимал собеседника, добавила Корсая. "Я всегда остро воспринимала ее поэзию, и мне жаль, что она не получила того признания, которого заслуживала. Как-то наша писательница Этери Басария написала, что если бы Даур Зантария не принадлежал к малочисленной нации, то он был бы знаменит на весь мир. Я хочу сказать, что если бы поэзия Инны Хашба имела хорошее распространение, если бы у нас было много читающих и любящих абхазскую поэзию, она бы тоже была знаменита на весь мир", - отметила Светлана Корсая. Особенностью характера Инны Хашба было обостренное чувство справедливости, продолжила она. Инна Хашба родилась 20 мая 1953 года в селе Пакуаш Очамчырского района. Она окончила филологический факультет Сухумского государственного педагогического института, работала корреспондентом газеты "Аԥсны ҟаԥшь" ("Красная Абхазия" - прим.ред). С 1985 года Хашба - редактор Абхазского государственного книжного издательства, с конца того же года - заведующая отделом редакции журнала "Алашара". Была директором Литературно-мемориального музея Дмитрия Гулиа. В 2003 – 2005 годы Хашба была директором Литфонда Союза писателей Абхазии, с 2007 года = главным редактором детского журнала "Амцабз". Инна Хашба печаталась с 1972 года. В разные годы на абхазском языке издавались сборники стихов и поэм, очерков и статей Хашба, а также собрание сочинений в трех томах.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102029/96/1020299664_116:0:4824:3531_1920x0_80_0_0_ec6c6609bb8418fb7dcbc3922dc8f9ca.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, культура, литература
абхазия, новости, культура, литература
Абхазия простится с поэтессой Инной Хашба
Абхазская поэтесса, публицист, общественный деятель, главный редактор детского журнала "Амцабз" Инна Хашба ушла из жизни на 71-м году.
СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Церемония прощания с поэтессой Инной Хашба состоится в четверг, 28 сентября, в Доме учителя в Сухуме, сообщает Союз писателей Абхазии.
"Очень жалко и обидно, что ушла из жизни такая талантливая поэтесса. Она была необыкновенным публицистом, очень глубоким поэтом со своим вкусом и со своим голосом. Мы познакомились, когда она начала печататься в 70-х годах, потом началась национальная борьба нашего народа за свободу, и мы принимали в ней участие", - поделилась своими воспоминаниями об Инне Хашба директор Литературно-мемориального музея имени Дмитрия Гулиа Светлана Корсая.
Инна Хашба, прежде всего, была хорошим другом, который хорошо понимал собеседника, добавила Корсая.
"Я всегда остро воспринимала ее поэзию, и мне жаль, что она не получила того признания, которого заслуживала. Как-то наша писательница Этери Басария написала, что если бы Даур Зантария не принадлежал к малочисленной нации, то он был бы знаменит на весь мир. Я хочу сказать, что если бы поэзия Инны Хашба имела хорошее распространение, если бы у нас было много читающих и любящих абхазскую поэзию, она бы тоже была знаменита на весь мир", - отметила Светлана Корсая.
Особенностью характера Инны Хашба было обостренное чувство справедливости, продолжила она.
"Она очень остро переживала за судьбу Родины, она была патриотом Абхазии. Во время войны, находясь в родном селе Пакуаш она помогала односельчанам, которые находились на фронте, она делала все, для того, чтобы приблизить Победу и очень жалко, что она не дожила до 30-летия Победы", - сказала Корсая.
Инна Хашба родилась 20 мая 1953 года в селе Пакуаш Очамчырского района. Она окончила филологический факультет Сухумского государственного педагогического института, работала корреспондентом газеты "Аԥсны ҟаԥшь" ("Красная Абхазия" - прим.ред).
С 1985 года Хашба - редактор Абхазского государственного книжного издательства, с конца того же года - заведующая отделом редакции журнала "Алашара". Была директором Литературно-мемориального музея Дмитрия Гулиа.
В 2003 – 2005 годы Хашба была директором Литфонда Союза писателей Абхазии, с 2007 года = главным редактором детского журнала "Амцабз".
Инна Хашба печаталась с 1972 года. В разные годы на абхазском языке издавались сборники стихов и поэм, очерков и статей Хашба, а также собрание сочинений в трех томах.