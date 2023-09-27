https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/abkhaziya-prostitsya-s-poetessoy-innoy-khashba-1048282054.html

Абхазия простится с поэтессой Инной Хашба

Абхазия простится с поэтессой Инной Хашба

Абхазская поэтесса, публицист, общественный деятель, главный редактор детского журнала "Амцабз" Инна Хашба ушла из жизни на 71-м году. 27.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-27T19:57+0300

2023-09-27T19:57+0300

2023-09-27T19:57+0300

в абхазии

абхазия

новости

культура

литература

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102029/96/1020299664_0:377:4942:3156_1920x0_80_0_0_7c64c1e4e9cf3c50e841f81573b7c835.jpg

СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Церемония прощания с поэтессой Инной Хашба состоится в четверг, 28 сентября, в Доме учителя в Сухуме, сообщает Союз писателей Абхазии.Инна Хашба, прежде всего, была хорошим другом, который хорошо понимал собеседника, добавила Корсая. "Я всегда остро воспринимала ее поэзию, и мне жаль, что она не получила того признания, которого заслуживала. Как-то наша писательница Этери Басария написала, что если бы Даур Зантария не принадлежал к малочисленной нации, то он был бы знаменит на весь мир. Я хочу сказать, что если бы поэзия Инны Хашба имела хорошее распространение, если бы у нас было много читающих и любящих абхазскую поэзию, она бы тоже была знаменита на весь мир", - отметила Светлана Корсая. Особенностью характера Инны Хашба было обостренное чувство справедливости, продолжила она. Инна Хашба родилась 20 мая 1953 года в селе Пакуаш Очамчырского района. Она окончила филологический факультет Сухумского государственного педагогического института, работала корреспондентом газеты "Аԥсны ҟаԥшь" ("Красная Абхазия" - прим.ред). С 1985 года Хашба - редактор Абхазского государственного книжного издательства, с конца того же года - заведующая отделом редакции журнала "Алашара". Была директором Литературно-мемориального музея Дмитрия Гулиа. В 2003 – 2005 годы Хашба была директором Литфонда Союза писателей Абхазии, с 2007 года = главным редактором детского журнала "Амцабз". Инна Хашба печаталась с 1972 года. В разные годы на абхазском языке издавались сборники стихов и поэм, очерков и статей Хашба, а также собрание сочинений в трех томах.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, культура, литература