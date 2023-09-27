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Аслан Бжания почтил память защитников Абхазии в День освобождения Сухума
Аслан Бжания почтил память защитников Абхазии в День освобождения Сухума
27 сентября в республике отмечается важная дата – День освобождения абхазской столицы от грузинских захватчиков 27.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-27T10:30+0300
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СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в церемонии возложения цветов в честь Дня освобождения Сухума, которая состоялась в Парке Славы в среду, 27 сентября. Операция по освобождению столицы Абхазии началась 16 сентября и продолжалась долгие 11 дней. Ровно 30 лет назад, 27 сентября 1993 года, абхазские войска вышли к центру Сухума. К 15:30 флаг Республики Абхазия развевался над зданием Совмина. Столица Абхазии была освобождена.
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абхазия, новости, сухум, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
абхазия, новости, сухум, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
Аслан Бжания почтил память защитников Абхазии в День освобождения Сухума
10:30 27.09.2023 (обновлено: 10:41 27.09.2023)
27 сентября в республике отмечается важная дата – День освобождения абхазской столицы от грузинских захватчиков
СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в церемонии возложения цветов в честь Дня освобождения Сухума, которая состоялась в Парке Славы в среду, 27 сентября.
В мероприятии также приняли участие вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, спикер Парламента Лаша Ашуба, глава администрации Сухума Беслан Эшба, депутаты Народного Собрания, сотрудники министерств и ведомств, жители столицы.
Операция по освобождению столицы Абхазии началась 16 сентября и продолжалась долгие 11 дней.
Ровно 30 лет назад, 27 сентября 1993 года, абхазские войска вышли к центру Сухума. К 15:30 флаг Республики Абхазия развевался над зданием Совмина. Столица Абхазии была освобождена.