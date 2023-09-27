https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/aslan-bzhaniya-pochtil-pamyat-zaschitnikov-sukhuma-1048269763.html

Аслан Бжания почтил память защитников Абхазии в День освобождения Сухума

Аслан Бжания почтил память защитников Абхазии в День освобождения Сухума

27 сентября в республике отмечается важная дата – День освобождения абхазской столицы от грузинских захватчиков 27.09.2023, Sputnik Абхазия

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в церемонии возложения цветов в честь Дня освобождения Сухума, которая состоялась в Парке Славы в среду, 27 сентября. Операция по освобождению столицы Абхазии началась 16 сентября и продолжалась долгие 11 дней. Ровно 30 лет назад, 27 сентября 1993 года, абхазские войска вышли к центру Сухума. К 15:30 флаг Республики Абхазия развевался над зданием Совмина. Столица Абхазии была освобождена.

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абхазия, новости, сухум, отечественная война народа абхазии (1992-1993)