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Детский турнир по шахматам, приуроченный ко Дню Победы, прошел в Гудауте

Детский турнир по шахматам, приуроченный ко Дню Победы, прошел в Гудауте

30-ю годовщину Победы в Отечественной войне народа Абхазии в республике торжественно отметят 30 сентября. 27.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-27T19:03+0300

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2023-09-27T19:03+0300

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ГУДАУТА, 27 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Детский турнир по шахматам, приуроченный к 30-летию со Дня Победы в войне с Грузией, открылся в Гудауте в среду, 27 сентября.По словам тренера по шахматам гудаутской Детско-юношеской спортивной школы Альберта Карапетяна, в соревновании участвуют 65 детей в возрасте от шести до 14 лет. Они разделены на две группы – на мальчиков и девочек.Он добавил, что победители соревнований будут награждены кубками, медалями и грамотами. Участница турнира Сария Лакоба рассказала, что занимается шахматами с пяти лет и, несмотря на то, что уже привыкла к подобным состязаниям, каждый раз она испытывает сильное волнение. Ее подруга Мира Смыр стала посещать уроки шахмат три года назад и не пожалела об этом."Мне очень нравятся шахматы. Эта игра помогает развиваться и успокаивает меня. Сначала было сложно, но за первые несколько дней мне удалось научиться нескольким дебютам. Сегодня я настроена только на победу", – призналась она.По мнению Николь Карапетян, шахматы – самый интересный и полезный вид спорта из всех существующих. Она занимается шахматами уже семь лет, любовь к ним ей привил ее отец и тренер Альберт Карапетян."Эта игра также помогает в учебе. Здесь надо уметь хорошо считать. Благодаря шахматам легче учить алгебру, геометрию", – поделилась Николь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230923/abkhazskiy-shakhmatist-oskar-adzhindzhal-oderzhal-pobedu-nad-sergeem-karyakinym-1048164398.html

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абхазия, гудаута, шахматы, спорт, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)