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Мария Захарова поздравила жителей Абхазии с 30-й годовщиной Победы
Мария Захарова поздравила жителей Абхазии с 30-й годовщиной Победы
День Победы в Отечественной войне народа Абхазии, один из самых важных государственных праздников, ежегодно отмечается в республике 30 сентября 27.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-27T18:21+0300
2023-09-27T18:21+0300
2023-09-27T18:21+0300
абхазия
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мид рф
мария захарова
отечественная война народа абхазии (1992-1993)
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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила абхазский народ и руководство страны с 30-й годовщиной Победы в Отечественной войне народа Абхазии."За эти годы Абхазия добилась значительного прогресса в государственном строительстве. Поступательно укрепляется экономика, повышается социальная обеспеченность, качество жизни населения, осуществляются важные инвестиционные проекты, расширяются международные связи, увеличивается приток туристов", — сказала она.Представитель МИД добавила, что Россия оказывает этим процессам активное содействие, что закреплено в документах, подписанных двумя государствами за эти годы.
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абхазия, новости, мид рф, мария захарова, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
абхазия, новости, мид рф, мария захарова, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
Мария Захарова поздравила жителей Абхазии с 30-й годовщиной Победы
День Победы в Отечественной войне народа Абхазии, один из самых важных государственных праздников, ежегодно отмечается в республике 30 сентября
СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила абхазский народ и руководство страны с 30-й годовщиной Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
Захарова отметила, что что в торжественных мероприятиях, которые пройдут в Сухуме, будет участвовать высокопоставленная российская делегация.
"За эти годы Абхазия добилась значительного прогресса в государственном строительстве. Поступательно укрепляется экономика, повышается социальная обеспеченность, качество жизни населения, осуществляются важные инвестиционные проекты, расширяются международные связи, увеличивается приток туристов", — сказала она.
Представитель МИД добавила, что Россия оказывает этим процессам активное содействие, что закреплено в документах, подписанных двумя государствами за эти годы.