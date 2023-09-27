https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/mariya-zakharova-pozdravila-zhiteley-abkhazii-s-30-y-godovschinoy-pobedy-1048278873.html

Мария Захарова поздравила жителей Абхазии с 30-й годовщиной Победы

Мария Захарова поздравила жителей Абхазии с 30-й годовщиной Победы

День Победы в Отечественной войне народа Абхазии, один из самых важных государственных праздников, ежегодно отмечается в республике 30 сентября 27.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-27T18:21+0300

2023-09-27T18:21+0300

2023-09-27T18:21+0300

абхазия

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мид рф

мария захарова

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила абхазский народ и руководство страны с 30-й годовщиной Победы в Отечественной войне народа Абхазии."За эти годы Абхазия добилась значительного прогресса в государственном строительстве. Поступательно укрепляется экономика, повышается социальная обеспеченность, качество жизни населения, осуществляются важные инвестиционные проекты, расширяются международные связи, увеличивается приток туристов", — сказала она.Представитель МИД добавила, что Россия оказывает этим процессам активное содействие, что закреплено в документах, подписанных двумя государствами за эти годы.

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абхазия, новости, мид рф, мария захарова, отечественная война народа абхазии (1992-1993)