https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/nosovich-vstuplenie-bloka-nato-v-konflikt--predel-mechtaniy-dlya-kieva-1048272340.html

Носович: вступление блока НАТО в конфликт – предел мечтаний для Киева

Носович: вступление блока НАТО в конфликт – предел мечтаний для Киева

Киевский режим во главе с Зеленским будет всячески провоцировать своих партнеров – Польшу и другие страны НАТО – на прямое вступление в конфликт, убежден... 27.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-27T18:30+0300

2023-09-27T18:30+0300

2023-09-27T18:31+0300

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Носович: вступление блока НАТО в конфликт - предел мечтаний для Киева Носович: вступление блока НАТО в конфликт - предел мечтаний для Киева

У киевского режима есть важная задача вовлечения в свой военный конфликт с Россией третьих государств, причем вовлечение не просто в форме поддержки финансами и вооружениями, а в том, чтобы они участвовали в боевых действиях, сказал собеседник Sputnik."Украина предпринимает подобные действия в отношении Румынии, Молдовы, Польши, по косвенным признакам – к странам Балтии. То есть соседние страны, которые наиболее активно поддерживают Украину, они в то же время оказываются перед угрозой провокаций со стороны режима Зеленского, который они спонсируют, финансируют, дипломатически защищают. И все эти государства, как это ни парадоксально, они, помогая Киеву, одновременно вынуждены от него обороняться, от его посягательств на то, чтобы втянуть их в войну с Россией", - сказал Носович.История с Польшей и ракетой, упавшей на польской территории в прошлом году, яркий тому пример, считает собеседник Sputnik. "Еще в прошлом году установили, она не могла быть российской, и не могла лететь туда, куда прилетела", – пояснил эксперт."То, что сейчас Польша это признает, это доказательство того, что она пытается защищаться от своих украинских союзников, которые пытаются втянуть ее в войну с Россией, и доходит до того, что уже прямым текстом заявляют, что российские ракеты по территории Польши не бьют, и упавшая ракета была украинской, что бы там Киев по этому поводу не говорил", – считает Носович.Соседи Украины, которые входят в блок НАТО, с посягательствами Киева на свое участие в войне с Россией будут сталкиваться все чаще и чаще, и чем хуже будут идти дела у Киева на фронте и в тылу, тем больше риск провокаций для таких стан, как Румыния, Словакия и та же Польша, считает эксперт."Для Украины и Киевского режима вступление в войну за нее блока НАТО - это предел мечтаний, и они будут по мере сил и возможностей двигать к этому дело", – убежден Носович.

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