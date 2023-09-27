https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/posrednik-chirikba-o-pobede-v-otechestvennoy-voyne-naroda-abkhazii-i-razvitii-gosudarstva----1048273356.html

Посредник: Чирикба о Победе в Отечественной войне народа Абхазии и развитии государства

Посредник: Чирикба о Победе в Отечественной войне народа Абхазии и развитии государства

О Победе в Отечественной войне народа Абхазии, о том, какой ценой она досталась, о стратегическом значении связей с диаспорой и народами Северного Кавказа, и... 27.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-27T15:34+0300

2023-09-27T15:34+0300

2023-09-27T15:40+0300

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отечественная народа абхазии

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Посредник: Чирикба о Победе в отечественной войне народа Абхазии и развитии государства Посредник: Чирикба о Победе в отечественной войне народа Абхазии и развитии государства

О Победе в Отечественной войне народа Абхазии, о том, какой ценой она досталась, о стратегическом значении связей с диаспорой и народами Северного Кавказа, и как укреплять свою независимость, в эфире радио Sputnik рассказал директор Центра стратегических исследований при президенте Вячеслав Чирикба.Что предшествовало войне в Абхазии, можно ли было избежать ее, и как удалось малочисленному народу победить, ученый рассуждает в студии радио."Мечте абхазов о мирном отделении от Грузии помешала распад СССР. Ситуация в Абхазии накалялась. Грузинский национальный проект был нацелен на создание моноэтнического государства. Все шло к конфронтации. Лидеры абхазского движения делали все, чтобы не поддаться на провокации, но тем не менее это произошло. 13 августа Владислав Ардзинба позвонил Шеварднадзе и спросил, с какой целью войска были посланы в Мингрелию, не будет ли так, что эти войска окажутся в Абхазии. Тот ему ответил, что это исключено. Владислав Ардзинба сам мне рассказывал об этом в интервью. Это был коварный, лживый противник, которому и тогда доверять было нельзя, и сейчас. Можно было создать национальный проект, основанный на уважении всех проживающих в этом государстве народов, с учетом их исторических особенностей, языковых, культурных. Абхазское руководство тогда не ставило вопросов о выходе из Грузии, оно настаивало на равносубъектности, на то, чтобы Абхазия обладала внутренним суверенитетом, чтобы мы свои дела решали сами, без указки из Тбилиси. Но это оказалось неприемлемым для Грузии. Действие абхазов в войне вызывает восхищение. Степень сплоченности и организованности показали чудеса", – заключил Чирикба.Ученый также рассказал о значении диаспоры и о помощи народов Северного Кавказа в войне и о том, почему и сейчас необходимо укреплять эти отношения.Полную версию слушайте в аудиофайле.

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подкасты, посредник, отечественная народа абхазии, аудио