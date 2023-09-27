https://sputnik-abkhazia.ru/20230927/viktoriya-khashig-rasskazala-o-tom-kakim-byl-byt-dlya-zhenschin-na-voyne--1048241463.html

Виктория Хашиг рассказала о том, каким был быт для женщин на войне

Виктория Хашиг рассказала о том, каким был быт для женщин на войне

Кавалер ордена Леона Виктория Хашиг в интервью радио Sputnik рассказала, как женщинам удавалось вынести тяготы войны. 27.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-27T10:20+0300

2023-09-27T10:20+0300

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Виктория Хашиг рассказала о том, каким был быт для женщин на войне Виктория Хашиг рассказала о том, каким был быт для женщин на войне

Абхазские женщины всегда были не просто представительницами прекрасного пола, вместе со своими отцами, братьями и мужьями они защищали Родину. До начала Отечественной войны народа Абхазии Виктория Хашиг работала в Сухумской поликлинике стоматологом. Когда началась война, она решила пойти на фронт медицинским работником. Виктория Хашиг стала одним из создателей медицинского санитарного батальона, награждена орденом Леона. По словам Хашиг, поддержки и помощи женщинам во время войны было достаточно."Вообще жизнь женщины трудная, тем более на фронте. Но было уважение, как к сестре, как к медику... Ценили всех, кто был на фронте, ценили всех, кто находится в госпиталях. Все вокруг старались облегчить быт женщины. С продуктами питания, скажем, никогда не было проблем, всегда каждый старался занести нам что-то вкусное", - вспоминает Виктория Хашиг. Также она рассказала о молодых девушках, которые всеми силами помогали им на эвакопунктах. "Ни разу не упоминали Люду Маргания, Зирафину Дзяпшба, Элеонору Когония, которые были на эвакопунктах, помогали нам, чтоб мы не упали. Красивые, молодые и образованные девушки мыли полы, бегали воду подогревали, чтобы раненых где-то обмыть и перевязать. Очень ценю их помощь во время войны", - сказала Хашиг.Она помнит, что отношение между людьми тогда было другим, были другие ценности. Все помогали друг другу, всё было общим. Виктория рассказала, как разводила продукты, чтобы хватило всем, а также раздавала свои собственные вещи, боясь, что кто-то замерзнет, кому-то будет нечего надеть. О том, как тяжело приходилось женщинам на войне, сколько они спали, чем питались и как их оберегали мужчины, слушайте в подкасте.

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подкасты, отечественная война народа абхазии (1992-1993), абхазия, грузия, аудио