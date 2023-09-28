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Беженцы из Нагорного Карабаха в Горисе
Беженцы из Нагорного Карабаха в Горисе
19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористическую операцию" с целью восстановления конституционного строя на территории республики. 28.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-28T18:13+0300
2023-09-28T18:13+0300
2023-09-28T18:13+0300
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нагорно-карабахская республика
армения
азербайджан
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20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.21 сентября в городе Евлахе прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.Сегодня, 28 сентября, президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому республика прекратит свое существование к 1 января 2024 года.
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фото, фото , мультимедиа, нагорно-карабахская республика, армения, азербайджан
фото, фото , мультимедиа, нагорно-карабахская республика, армения, азербайджан
Беженцы из Нагорного Карабаха в Горисе
19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористическую операцию" с целью восстановления конституционного строя на территории республики.
20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.
21 сентября в городе Евлахе прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
Сегодня, 28 сентября, президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому республика прекратит свое существование к 1 января 2024 года.
© Sputnik / Grigoriy Pechorin / Перейти в фотобанк
Нагорный Карабах долгое время был спорной территорией между Арменией и Азербайджаном.
Нагорный Карабах долгое время был спорной территорией между Арменией и Азербайджаном.
© Sputnik / Grigoriy Pechorin / Перейти в фотобанк
На протяжении нескольких десятков лет стороны сталкивались друг с другом.
На протяжении нескольких десятков лет стороны сталкивались друг с другом.
© Sputnik / Grigoriy Pechorin / Перейти в фотобанк
Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление, в котором обговариваются условия мира в Карабахе, в 2021 году.
Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление, в котором обговариваются условия мира в Карабахе, в 2021 году.
© Sputnik / Grigoriy Pechorin / Перейти в фотобанк
19 сентября 2023 года Баку начал "антитеррористическую операцию" в Карабахе.
19 сентября 2023 года Баку начал "антитеррористическую операцию" в Карабахе.
© Sputnik / Grigoriy Pechorin / Перейти в фотобанк
После начала новой фазы военных действий многие мирные жители стали покидать свои дома, спасая свои жизни.
После начала новой фазы военных действий многие мирные жители стали покидать свои дома, спасая свои жизни.
© Sputnik / Grigoriy Pechorin / Перейти в фотобанк
Режим прекращения огня был достигнут при посредничестве российских миротворцев.
Режим прекращения огня был достигнут при посредничестве российских миротворцев.
© Sputnik / Grigoriy Pechorin / Перейти в фотобанк
Согласно договоренностям, ВС Армении покинут территорию Нагорного Карабаха, армянские вооруженные формирования будут распущены. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивал, что армянских военных в регионе нет.
Согласно договоренностям, ВС Армении покинут территорию Нагорного Карабаха, армянские вооруженные формирования будут распущены. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивал, что армянских военных в регионе нет.
© Sputnik / Grigoriy Pechorin / Перейти в фотобанк
28 сентября, президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому республика прекратит свое существование к 1 января 2024 года.
28 сентября, президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому республика прекратит свое существование к 1 января 2024 года.
© Sputnik / Grigoriy Pechorin / Перейти в фотобанк
Теперь жителям Нагорного Карабаха предстоит решить – остаться в своих домах или уехать в Армению в статусе беженцев.
Теперь жителям Нагорного Карабаха предстоит решить – остаться в своих домах или уехать в Армению в статусе беженцев.