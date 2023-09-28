https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/1048303193.html

Беженцы из Нагорного Карабаха в Горисе

Беженцы из Нагорного Карабаха в Горисе

19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористическую операцию" с целью восстановления конституционного строя на территории республики. 28.09.2023, Sputnik Абхазия

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мультимедиа

нагорно-карабахская республика

армения

азербайджан

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20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.21 сентября в городе Евлахе прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.Сегодня, 28 сентября, президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому республика прекратит свое существование к 1 января 2024 года.

нагорно-карабахская республика

армения

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фото, фото , мультимедиа, нагорно-карабахская республика, армения, азербайджан