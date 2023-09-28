https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/chkadua-rasskazal-smoglo-li-iskusstvo-v-abkhazii-sokhranit-i-peredat-pamyat-o-voyne-1048279120.html
Чкадуа рассказал, смогло ли искусство в Абхазии сохранить и передать память о войне
Чкадуа рассказал, смогло ли искусство в Абхазии сохранить и передать память о войне
Как Отечественная война народа Абхазии отразилась в искусстве, как сохранить и передавать эту память, может ли война быть катализатором развития искусства, в... 28.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-28T10:46+0300
2023-09-28T10:46+0300
2023-09-28T11:25+0300
радио
абхазия
отечественная война народа абхазии (1992-1993)
искусство
подкасты
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Чкадуа рассказал, смогло ли искусство в Абхазии сохранить и передать память о войне
Чкадуа рассказал, смогло ли искусство в Абхазии сохранить и передать память о войне
По мнению Чкадуа, такое трагическое и эпохальное событие для народа Абхазии, как Отечественная война 1992-1993 годов, не нашло полноценного отражения в искусстве."В нашу войну рисовали, есть серия карандашных рисунков. И после войны что-то снимается, пишут, рисуют. Но, конечно, я считаю, что этот трагизм, такое эпохальное событие для нашей нации, как война, не нашло полноценного отражения в искусстве. Во-первых, сразу после войны и не создается. Нужно какое-то время, когда успокаиваются души художников, писателей, так и зрителей, читателей. Но есть какой-то промежуток времени в 15-20 лет, когда в странах, других войнах создавались прекрасные произведения. В Советском Союзе было очень много создано и снято в 1960-1970 годах. Время, когда еще не слишком далеко, но уже не горит рана и можно найти язык, осмыслить и превратить это в произведение искусства", – сказал Чкадуа.Он отметил, что много переживший народ Абхазии, если хочет попасть на корабль, который идет в будущее, должен развиваться семимильными шагами, и нет никакого оправдания тому, что это не делается.Полная версия беседы в аудиофайле.
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абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), искусство, подкасты, аудио
абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), искусство, подкасты, аудио
Чкадуа рассказал, смогло ли искусство в Абхазии сохранить и передать память о войне
10:46 28.09.2023 (обновлено: 11:25 28.09.2023)
Как Отечественная война народа Абхазии отразилась в искусстве, как сохранить и передавать эту память, может ли война быть катализатором развития искусства, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился ветеран войны, фотограф, режиссер Ибрагим Чкадуа.
По мнению Чкадуа, такое трагическое и эпохальное событие для народа Абхазии, как Отечественная война 1992-1993 годов, не нашло полноценного отражения в искусстве.
"В нашу войну рисовали, есть серия карандашных рисунков. И после войны что-то снимается, пишут, рисуют. Но, конечно, я считаю, что этот трагизм, такое эпохальное событие для нашей нации, как война, не нашло полноценного отражения в искусстве. Во-первых, сразу после войны и не создается. Нужно какое-то время, когда успокаиваются души художников, писателей, так и зрителей, читателей. Но есть какой-то промежуток времени в 15-20 лет, когда в странах, других войнах создавались прекрасные произведения. В Советском Союзе было очень много создано и снято в 1960-1970 годах. Время, когда еще не слишком далеко, но уже не горит рана и можно найти язык, осмыслить и превратить это в произведение искусства", – сказал Чкадуа.
Он отметил, что много переживший народ Абхазии, если хочет попасть на корабль, который идет в будущее, должен развиваться семимильными шагами, и нет никакого оправдания тому, что это не делается.
Полная версия беседы в аудиофайле
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