https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/chkadua-rasskazal-smoglo-li-iskusstvo-v-abkhazii-sokhranit-i-peredat-pamyat-o-voyne-1048279120.html

Чкадуа рассказал, смогло ли искусство в Абхазии сохранить и передать память о войне

Чкадуа рассказал, смогло ли искусство в Абхазии сохранить и передать память о войне

Как Отечественная война народа Абхазии отразилась в искусстве, как сохранить и передавать эту память, может ли война быть катализатором развития искусства, в... 28.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-28T10:46+0300

2023-09-28T10:46+0300

2023-09-28T11:25+0300

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абхазия

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

искусство

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Чкадуа рассказал, смогло ли искусство в Абхазии сохранить и передать память о войне Чкадуа рассказал, смогло ли искусство в Абхазии сохранить и передать память о войне

По мнению Чкадуа, такое трагическое и эпохальное событие для народа Абхазии, как Отечественная война 1992-1993 годов, не нашло полноценного отражения в искусстве."В нашу войну рисовали, есть серия карандашных рисунков. И после войны что-то снимается, пишут, рисуют. Но, конечно, я считаю, что этот трагизм, такое эпохальное событие для нашей нации, как война, не нашло полноценного отражения в искусстве. Во-первых, сразу после войны и не создается. Нужно какое-то время, когда успокаиваются души художников, писателей, так и зрителей, читателей. Но есть какой-то промежуток времени в 15-20 лет, когда в странах, других войнах создавались прекрасные произведения. В Советском Союзе было очень много создано и снято в 1960-1970 годах. Время, когда еще не слишком далеко, но уже не горит рана и можно найти язык, осмыслить и превратить это в произведение искусства", – сказал Чкадуа.Он отметил, что много переживший народ Абхазии, если хочет попасть на корабль, который идет в будущее, должен развиваться семимильными шагами, и нет никакого оправдания тому, что это не делается.Полная версия беседы в аудиофайле.

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абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), искусство, подкасты, аудио