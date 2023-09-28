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Депутатская встреча: что обсудили абхазские и российские парламентарии

Депутатская встреча: что обсудили абхазские и российские парламентарии

В Парламенте Абхазии состоялось заседание Комиссии по сотрудничеству Народного Собрания и Совета Федерации России. 28.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-28T22:52+0300

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2023-09-28T22:52+0300

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Перед встречей делегацию поприветствовал спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба. Он подчеркнул, что абхазская сторона рада приветствовать гостей в преддверии важного праздника - 30-летия Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов. Руководитель делегации из России – председатель Комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев отметил, что Абхазия продолжает динамично развиваться и показывает успехи в качестве независимого государства. Заседание комиссии, на котором стороны обсудили несколько вопросов, среди которых было сотрудничество в области обороны и безопасности и облегчение перехода государственной границы, прошло за закрытыми дверями.

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