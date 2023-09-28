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Главный четверг: Бигвава о празднике победы в Очамчырском районе
Главный четверг: Бигвава о празднике победы в Очамчырском районе
О том, как в Очамчырском районе готовились отметить 30-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии, в программе "Главный четверг" на радио Sputnik... 28.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-28T16:27+0300
2023-09-28T16:27+0300
2023-09-28T16:28+0300
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Главный четверг: Бигвава о празднике Победы в Очамчырском районе
Главный четверг: Бигвава о празднике Победы в Очамчырском районе
Абхазия празднует 30-летие Победы. Особенно сильно во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов пострадали восточные районы республики. Как за 30 лет изменился Очамчырский район, как развивают экономику и как готовились отпраздновать юбилей Победы, рассказал Беслан Бигвава. Слушайте подкаст.
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подкасты, главный четверг, абхазия, очамчырский район, отечественная война народа абхазии (1992-1993), аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, очамчырский район, отечественная война народа абхазии (1992-1993), аудио
Главный четверг: Бигвава о празднике победы в Очамчырском районе
16:27 28.09.2023 (обновлено: 16:28 28.09.2023)
О том, как в Очамчырском районе готовились отметить 30-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии, в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал глава района Беслан Бигвава.
Абхазия празднует 30-летие Победы. Особенно сильно во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов пострадали восточные районы республики. Как за 30 лет изменился Очамчырский район, как развивают экономику и как готовились отпраздновать юбилей Победы, рассказал Беслан Бигвава.