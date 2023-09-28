https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/glavnyy-chetverg-bigvava-o-prazdnike-pobedy-v-ochamchyrskom-rayone--1048289836.html

Главный четверг: Бигвава о празднике победы в Очамчырском районе

Главный четверг: Бигвава о празднике победы в Очамчырском районе

О том, как в Очамчырском районе готовились отметить 30-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии, в программе "Главный четверг" на радио Sputnik... 28.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-28T16:27+0300

2023-09-28T16:27+0300

2023-09-28T16:28+0300

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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Главный четверг: Бигвава о празднике Победы в Очамчырском районе Главный четверг: Бигвава о празднике Победы в Очамчырском районе

Абхазия празднует 30-летие Победы. Особенно сильно во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов пострадали восточные районы республики. Как за 30 лет изменился Очамчырский район, как развивают экономику и как готовились отпраздновать юбилей Победы, рассказал Беслан Бигвава. Слушайте подкаст.

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подкасты, главный четверг, абхазия, очамчырский район, отечественная война народа абхазии (1992-1993), аудио