https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/gudauta-voshla-v-top-10-samykh-dorogikh-napravleniy-dlya-otdykha-v-oktyabre-1048313728.html

Гудаута вошла в топ-10 самых дорогих направлений для отдыха в октябре

Гудаута вошла в топ-10 самых дорогих направлений для отдыха в октябре

Несмотря на то, что лето давно позади, в Абхазии продолжается бархатный сезон, и туристы продолжают посещать гостеприимную республику. 28.09.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Гудаута вошла в десятку самых дорогостоящих направлений для отдыха для россиян в октябре, сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.Абхазский курорт занял четвертую строчку списке. Тройка лидеров - карельский город Сортавала, Домбай и Абрау-Дюрсо. Пятую строчку занимает Архыз.Сортавала также стал самым дорогостоящим направлением из всего списка. Ночь там, в среднем, обойдется путешественникам в 5435 рублей. Самым бюджетным направлением стал Владивосток, занявший последнее место в рейтинге. На отдых там туристам придется потратить, в среднем, чуть более четырех тысяч за ночь.

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