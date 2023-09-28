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Гудаута вошла в топ-10 самых дорогих направлений для отдыха в октябре
Гудаута вошла в топ-10 самых дорогих направлений для отдыха в октябре
Несмотря на то, что лето давно позади, в Абхазии продолжается бархатный сезон, и туристы продолжают посещать гостеприимную республику. 28.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-28T23:04+0300
2023-09-28T23:04+0300
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СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Гудаута вошла в десятку самых дорогостоящих направлений для отдыха для россиян в октябре, сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.Абхазский курорт занял четвертую строчку списке. Тройка лидеров - карельский город Сортавала, Домбай и Абрау-Дюрсо. Пятую строчку занимает Архыз.Сортавала также стал самым дорогостоящим направлением из всего списка. Ночь там, в среднем, обойдется путешественникам в 5435 рублей. Самым бюджетным направлением стал Владивосток, занявший последнее место в рейтинге. На отдых там туристам придется потратить, в среднем, чуть более четырех тысяч за ночь.
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абхазия, новости, отдых в абхазии, гудаута
абхазия, новости, отдых в абхазии, гудаута
Гудаута вошла в топ-10 самых дорогих направлений для отдыха в октябре
23:04 28.09.2023 (обновлено: 00:06 29.09.2023)
Несмотря на то, что лето давно позади, в Абхазии продолжается бархатный сезон, и туристы продолжают посещать гостеприимную республику.
СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Гудаута вошла в десятку самых дорогостоящих направлений для отдыха для россиян в октябре, сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.
Абхазский курорт занял четвертую строчку списке. Тройка лидеров - карельский город Сортавала, Домбай и Абрау-Дюрсо. Пятую строчку занимает Архыз.
Сортавала также стал самым дорогостоящим направлением из всего списка. Ночь там, в среднем, обойдется путешественникам в 5435 рублей. Самым бюджетным направлением стал Владивосток, занявший последнее место в рейтинге. На отдых там туристам придется потратить, в среднем, чуть более четырех тысяч за ночь.