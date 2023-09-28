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История успеха: как Абхазия создала современное независимое государство
История успеха: как Абхазия создала современное независимое государство
В эфире радио Sputnik директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Вячеслав Чирикба рассказал, почему война 1992-1993 годов была... 28.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-28T20:18+0300
2023-09-28T20:18+0300
2023-09-28T20:18+0300
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Война в Абхазии была неизбежна после путча в Москве и развала Советского союза в Беловежской пуще, считает Вячеслав Чирикба.По его словам, все шло к конфронтации - грузины провоцировали абхазское население. Однако тогдашние лидеры абхазского национально-освободительного движения “делали все, чтобы не поддаваться на провокации”.Чирикба уверен, что Грузинскую СССР разрушили не “абхазский сепаратизм” и происки России, а грузинский национализм.Подробнее о том, почему Вячеслав Чирикба считает историю развития Абхазии за последние 30 лет историей успеха, смотрите в видео Sputnik.
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абхазия, мультимедиа, видео, видео
История успеха: как Абхазия создала современное независимое государство
В эфире радио Sputnik директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Вячеслав Чирикба рассказал, почему война 1992-1993 годов была неизбежна, что стало причиной разрушения Грузинской СССР и как Абхазия доказала свою самостоятельность.
Война в Абхазии была неизбежна после путча в Москве и развала Советского союза в Беловежской пуще, считает Вячеслав Чирикба.
По его словам, все шло к конфронтации - грузины провоцировали абхазское население. Однако тогдашние лидеры абхазского национально-освободительного движения “делали все, чтобы не поддаваться на провокации”.
Чирикба уверен, что Грузинскую СССР разрушили не “абхазский сепаратизм” и происки России, а грузинский национализм.
Подробнее о том, почему Вячеслав Чирикба считает историю развития Абхазии за последние 30 лет историей успеха, смотрите в видео Sputnik.