https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/istoriya-uspekha-kak-abkhaziya-sozdala-sovremennoe-nezavisimoe-gosudarstvo-1048313345.html

История успеха: как Абхазия создала современное независимое государство

История успеха: как Абхазия создала современное независимое государство

В эфире радио Sputnik директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Вячеслав Чирикба рассказал, почему война 1992-1993 годов была... 28.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-28T20:18+0300

2023-09-28T20:18+0300

2023-09-28T20:18+0300

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Война в Абхазии была неизбежна после путча в Москве и развала Советского союза в Беловежской пуще, считает Вячеслав Чирикба.По его словам, все шло к конфронтации - грузины провоцировали абхазское население. Однако тогдашние лидеры абхазского национально-освободительного движения “делали все, чтобы не поддаваться на провокации”.Чирикба уверен, что Грузинскую СССР разрушили не “абхазский сепаратизм” и происки России, а грузинский национализм.Подробнее о том, почему Вячеслав Чирикба считает историю развития Абхазии за последние 30 лет историей успеха, смотрите в видео Sputnik.

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