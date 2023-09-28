https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/pereslegin-armeniya-snyala-s-sebya-otvetstvennost-za-zhiteley-karabakha-1048290388.html
Переслегин: Армения сняла с себя ответственность за жителей Карабаха
Переслегин: Армения сняла с себя ответственность за жителей Карабаха
Пашинян после сдачи Карабаха утратил поддержку населения внутри Армении, однако его партия наберет свое большинство в парламенте при любом раскладе, считает... 28.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-28T13:20+0300
2023-09-28T13:20+0300
2023-09-28T13:20+0300
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Переслегин: Армения сняла с себя ответственность за жителей Карабаха
Переслегин: Армения сняла с себя ответственность за жителей Карабаха
Пашинян официально заявил, что Нагорный Карабах теперь ― это территория и жители Азербайджана, и вмешиваться во внутренние дела Азербайджана Армения не предполагает, Россия заявила примерно то же самое с намного более весомыми основаниями, при этом в самом Азербайджане власти заявили, что жители Карабаха скоро почувствуют перемены к лучшему, отмечает эксперт."Понятно, что Азербайджан берет эту территорию под свою руку, а Армения ее отдает. Но нельзя сказать, что это однозначно плохо или однозначно хорошо. Если мы рассматриваем ситуацию с позиции Азербайджана, сбылась их многолетняя мечта. Если с позиции России, то в общем для России сейчас сильный Азербайджан в этом районе ее в полной мере удовлетворяет. Серьезного влияния Турции там не будет, зато усилятся позиции Ирана", ― полагает Переслегин.Карабах ― это зона с очень высокой пассионарной активностью, в том числе и демографической, есть гипотеза о том, что в Карабахе происходило создание новой карабахской нации, которая имела бы черты армянской, азербайджанской, может быть, даже грузинской и уж точно карабахской, рассуждает собеседник Sputnik. Однако сейчас, по мнению Переслегина, этим территориям может грозить конфликт на национальной почве."Пашинян сначала проигрывает войну. Потом официально сдает Карабах. Он же подписал официально суждение о том, что Карабах является частью Азербайджана, после чего никто в мире, включая Россию, прийти на помощь Карабаху уже не мог, даже с точки зрения Армении это внутреннее дело Азербайджана. А теперь он сдает и людей оттуда. Что с ними сделают, ему уже неважно. И можно ли такого человека назвать сколько-нибудь успешным политиком?" ― рассуждает Переслегин.По мнению эксперта, Пашинян в значительной мере утратил поддержку населения внутри Армении, которое считает Карабах этнически своей территорией, однако протестные выступления в стране никакой реальной силы не имеют, потому что никакой организованной оппозиции Пашиняну в Армении нет, соответственно, его партия наберет свое большинство в парламенте при любом раскладе, полагает Переслегин.
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подкасты, в мире, карабахский конфликт, армения, азербайджан, аудио
подкасты, в мире, карабахский конфликт, армения, азербайджан, аудио
Переслегин: Армения сняла с себя ответственность за жителей Карабаха
Пашинян после сдачи Карабаха утратил поддержку населения внутри Армении, однако его партия наберет свое большинство в парламенте при любом раскладе, считает российский ученый-прогнозист Сергей Переслегин и объясняет, почему.
Пашинян официально заявил, что Нагорный Карабах
теперь ― это территория и жители Азербайджана, и вмешиваться во внутренние дела Азербайджана Армения не предполагает, Россия заявила примерно то же самое с намного более весомыми основаниями, при этом в самом Азербайджане власти заявили, что жители Карабаха скоро почувствуют перемены к лучшему, отмечает эксперт.
"Понятно, что Азербайджан берет эту территорию под свою руку, а Армения ее отдает. Но нельзя сказать, что это однозначно плохо или однозначно хорошо. Если мы рассматриваем ситуацию с позиции Азербайджана, сбылась их многолетняя мечта. Если с позиции России, то в общем для России сейчас сильный Азербайджан в этом районе ее в полной мере удовлетворяет. Серьезного влияния Турции там не будет, зато усилятся позиции Ирана", ― полагает Переслегин.
Карабах ― это зона с очень высокой пассионарной активностью, в том числе и демографической, есть гипотеза о том, что в Карабахе происходило создание новой карабахской нации, которая имела бы черты армянской, азербайджанской, может быть, даже грузинской и уж точно карабахской, рассуждает собеседник Sputnik. Однако сейчас, по мнению Переслегина, этим территориям может грозить конфликт на национальной почве.
"Пашинян сначала проигрывает войну. Потом официально сдает Карабах. Он же подписал официально суждение о том, что Карабах является частью Азербайджана, после чего никто в мире, включая Россию, прийти на помощь Карабаху уже не мог, даже с точки зрения Армении это внутреннее дело Азербайджана. А теперь он сдает и людей оттуда. Что с ними сделают, ему уже неважно. И можно ли такого человека назвать сколько-нибудь успешным политиком?" ― рассуждает Переслегин.
По мнению эксперта, Пашинян в значительной мере утратил поддержку населения внутри Армении, которое считает Карабах этнически своей территорией, однако протестные выступления в стране никакой реальной силы не имеют, потому что никакой организованной оппозиции Пашиняну в Армении нет, соответственно, его партия наберет свое большинство в парламенте
при любом раскладе, полагает Переслегин.