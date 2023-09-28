https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/pereslegin-armeniya-snyala-s-sebya-otvetstvennost-za-zhiteley-karabakha-1048290388.html

Переслегин: Армения сняла с себя ответственность за жителей Карабаха

Переслегин: Армения сняла с себя ответственность за жителей Карабаха

Пашинян после сдачи Карабаха утратил поддержку населения внутри Армении, однако его партия наберет свое большинство в парламенте при любом раскладе, считает... 28.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-28T13:20+0300

2023-09-28T13:20+0300

2023-09-28T13:20+0300

радио

подкасты

в мире

карабахский конфликт

армения

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/1c/1048290678_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_1a9ddcc5ff6d815ccca85895006f11e4.jpg

Переслегин: Армения сняла с себя ответственность за жителей Карабаха Переслегин: Армения сняла с себя ответственность за жителей Карабаха

Пашинян официально заявил, что Нагорный Карабах теперь ― это территория и жители Азербайджана, и вмешиваться во внутренние дела Азербайджана Армения не предполагает, Россия заявила примерно то же самое с намного более весомыми основаниями, при этом в самом Азербайджане власти заявили, что жители Карабаха скоро почувствуют перемены к лучшему, отмечает эксперт."Понятно, что Азербайджан берет эту территорию под свою руку, а Армения ее отдает. Но нельзя сказать, что это однозначно плохо или однозначно хорошо. Если мы рассматриваем ситуацию с позиции Азербайджана, сбылась их многолетняя мечта. Если с позиции России, то в общем для России сейчас сильный Азербайджан в этом районе ее в полной мере удовлетворяет. Серьезного влияния Турции там не будет, зато усилятся позиции Ирана", ― полагает Переслегин.Карабах ― это зона с очень высокой пассионарной активностью, в том числе и демографической, есть гипотеза о том, что в Карабахе происходило создание новой карабахской нации, которая имела бы черты армянской, азербайджанской, может быть, даже грузинской и уж точно карабахской, рассуждает собеседник Sputnik. Однако сейчас, по мнению Переслегина, этим территориям может грозить конфликт на национальной почве."Пашинян сначала проигрывает войну. Потом официально сдает Карабах. Он же подписал официально суждение о том, что Карабах является частью Азербайджана, после чего никто в мире, включая Россию, прийти на помощь Карабаху уже не мог, даже с точки зрения Армении это внутреннее дело Азербайджана. А теперь он сдает и людей оттуда. Что с ними сделают, ему уже неважно. И можно ли такого человека назвать сколько-нибудь успешным политиком?" ― рассуждает Переслегин.По мнению эксперта, Пашинян в значительной мере утратил поддержку населения внутри Армении, которое считает Карабах этнически своей территорией, однако протестные выступления в стране никакой реальной силы не имеют, потому что никакой организованной оппозиции Пашиняну в Армении нет, соответственно, его партия наберет свое большинство в парламенте при любом раскладе, полагает Переслегин.

армения

азербайджан

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, в мире, карабахский конфликт, армения, азербайджан, аудио