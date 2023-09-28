https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/pisma-vladislavu-kak-mat-poteryavshaya-synovey-podruzhilas-s-pervym-prezidentom-1048310808.html

Письма Владиславу: как мать, потерявшая сыновей, подружилась с первым президентом

Письма Владиславу: как мать, потерявшая сыновей, подружилась с первым президентом

Бабуся Чамагуа потеряла в Отечественной войне народа Абхазии обоих своих сыновей. Один из них имел портретное сходство с первым президентом Владиславом... 28.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-28T18:19+0300

2023-09-28T18:19+0300

2023-09-28T19:01+0300

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

владислав ардзинба

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Судьба сельской учительницы Бабуси Чамагуа сложилась трагично. Оба ее сына боролись за свободу своей Родины и оба погибли во время Отечественной войны Народа Абхазии. Младший сын Бабуси Чамагуа имел портретное сходство с первым президентом республики Владиславом Ардзинба. И мать часто повторяла: "Он похож на моего сына. Я хочу подойти к нему, посмотреть поближе". После войны Бабусе все же удалось познакомиться с президентом. Когда Ардзинба узнал историю Бабуси Чамагуа он ее пригласил к себе. Так завязалась многолетняя дружба между первым президентом Абхазии и сельской учительницей.Директор музея Отечественной войны народа Абхазии имени генерала Дбар Гугуца Джикирба рассказала Sputnik о том, как встретились Бабуся Чамагуа и Владислав Ардзинба, и о том, как первый президент относился к матерям, потерявшим своих сыновей во время войны.

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абхазия, мультимедиа, видео, отечественная война народа абхазии (1992-1993), владислав ардзинба, видео