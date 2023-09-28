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https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/prazdnichnyy-sukhum-kak-otmetili-30-let-so-dnya-osvobozhdeniya-stolitsy-abkhazii-1048298050.html
Праздничный Сухум: как отметили 30 лет со дня освобождения столицы Абхазии
Праздничный Сухум: как отметили 30 лет со дня освобождения столицы Абхазии
27 сентября в Абхазии отмечали 30-летие со дня освобождения столицы республики от грузинских войск. 28.09.2023, Sputnik Абхазия
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Юбилейную дату освобождения Сухума отметили многочисленными мероприятиями. В Парке Славы состоялась церемония возложения цветов. Администрация столицы организовала мероприятие с участием детей дошкольного возраста на набережной. На площади имени Сергея Багапш состоялся конкурс строевой песни среди учащихся столичных школ. Позже на набережной состоялись мероприятия, в которых принимали участие юные спортсмены и танцоры. В Абхазском государственном университете открыли фотовыставку журналиста, военного корреспондента Екатерины Бебиа "Летопись войны". А в Центральном выставочном зале представили экспозицию "Память жива". На выставке были представлены работы художников и скульпторов, посвященные Отечественной войне народа Абхазии. В парке у Абхазского драмтеатра показали фильмы "Ҳара ҳаруаа реиҳабы", а в завершении празднества у Сухумского морского порта запустили праздничный фейерверк.
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фото , фото, мультимедиа, сухум
фото , фото, мультимедиа, сухум

Праздничный Сухум: как отметили 30 лет со дня освобождения столицы Абхазии

14:25 28.09.2023 (обновлено: 14:52 28.09.2023)
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27 сентября в Абхазии отмечали 30-летие со дня освобождения столицы республики от грузинских войск.
Юбилейную дату освобождения Сухума отметили многочисленными мероприятиями. В Парке Славы состоялась церемония возложения цветов. Администрация столицы организовала мероприятие с участием детей дошкольного возраста на набережной.
На площади имени Сергея Багапш состоялся конкурс строевой песни среди учащихся столичных школ. Позже на набережной состоялись мероприятия, в которых принимали участие юные спортсмены и танцоры.
В Абхазском государственном университете открыли фотовыставку журналиста, военного корреспондента Екатерины Бебиа "Летопись войны". А в Центральном выставочном зале представили экспозицию "Память жива". На выставке были представлены работы художников и скульпторов, посвященные Отечественной войне народа Абхазии.
В парке у Абхазского драмтеатра показали фильмы "Ҳара ҳаруаа реиҳабы", а в завершении празднества у Сухумского морского порта запустили праздничный фейерверк.
© Sputnik / Томас Тхайцук

День освобождения Сухума начался с возложения в Парке Славы.

День освобождения Сухума начался с возложения в Парке Славы. - Sputnik Абхазия
1/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

День освобождения Сухума начался с возложения в Парке Славы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

27 сентября в городе было открыто несколько выставок с архивными фотографиями.

27 сентября в городе было открыто несколько выставок с архивными фотографиями. - Sputnik Абхазия
2/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

27 сентября в городе было открыто несколько выставок с архивными фотографиями.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Празднику особенно радовались юные жители столицы.

Празднику особенно радовались юные жители столицы. - Sputnik Абхазия
3/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Празднику особенно радовались юные жители столицы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Они с удовольствием маршировали и пели песни военных лет.

Они с удовольствием маршировали и пели песни военных лет. - Sputnik Абхазия
4/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Они с удовольствием маршировали и пели песни военных лет.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Спортсмены демонстрировали свои успехи в фехтовании...

Спортсмены демонстрировали свои успехи в фехтовании... - Sputnik Абхазия
5/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Спортсмены демонстрировали свои успехи в фехтовании...

© Sputnik / Томас Тхайцук

...лучном деле...

...лучном деле... - Sputnik Абхазия
6/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

...лучном деле...

© Sputnik / Томас Тхайцук

.. и восточных единоборствах.

.. и восточных единоборствах. - Sputnik Абхазия
7/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

.. и восточных единоборствах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Была устроена даже небольшая парусная регата.

Была устроена даже небольшая парусная регата. - Sputnik Абхазия
8/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Была устроена даже небольшая парусная регата.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В Госфилармонии прошел торжественный концерт.

В Госфилармонии прошел торжественный концерт. - Sputnik Абхазия
9/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Госфилармонии прошел торжественный концерт.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На нем выступали звезды абхазской эстрады.

На нем выступали звезды абхазской эстрады. - Sputnik Абхазия
10/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

На нем выступали звезды абхазской эстрады.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Несмотря на жару, дети с удовольствием танцевали в национальных костюмах.

Несмотря на жару, дети с удовольствием танцевали в национальных костюмах. - Sputnik Абхазия
11/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Несмотря на жару, дети с удовольствием танцевали в национальных костюмах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Когда стемнело, в небо запустили зажженные фонарики в память о погибших защитниках Родины.

Когда стемнело, в небо запустили зажженные фонарики в память о погибших защитниках Родины. - Sputnik Абхазия
12/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Когда стемнело, в небо запустили зажженные фонарики в память о погибших защитниках Родины.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Завершился праздник грандиозным салютом.

Завершился праздник грандиозным салютом. - Sputnik Абхазия
13/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Завершился праздник грандиозным салютом.

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