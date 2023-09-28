Праздничный Сухум: как отметили 30 лет со дня освобождения столицы Абхазии

Юбилейную дату освобождения Сухума отметили многочисленными мероприятиями. В Парке Славы состоялась церемония возложения цветов. Администрация столицы организовала мероприятие с участием детей дошкольного возраста на набережной. На площади имени Сергея Багапш состоялся конкурс строевой песни среди учащихся столичных школ. Позже на набережной состоялись мероприятия, в которых принимали участие юные спортсмены и танцоры. В Абхазском государственном университете открыли фотовыставку журналиста, военного корреспондента Екатерины Бебиа "Летопись войны". А в Центральном выставочном зале представили экспозицию "Память жива". На выставке были представлены работы художников и скульпторов, посвященные Отечественной войне народа Абхазии. В парке у Абхазского драмтеатра показали фильмы "Ҳара ҳаруаа реиҳабы", а в завершении празднества у Сухумского морского порта запустили праздничный фейерверк.
27 сентября в Абхазии отмечали 30-летие со дня освобождения столицы республики от грузинских войск.
Юбилейную дату освобождения Сухума отметили многочисленными мероприятиями. В Парке Славы состоялась церемония возложения цветов. Администрация столицы организовала мероприятие с участием детей дошкольного возраста на набережной.
На площади имени Сергея Багапш состоялся конкурс строевой песни среди учащихся столичных школ. Позже на набережной состоялись мероприятия, в которых принимали участие юные спортсмены и танцоры.
В Абхазском государственном университете открыли фотовыставку журналиста, военного корреспондента Екатерины Бебиа "Летопись войны". А в Центральном выставочном зале представили экспозицию "Память жива". На выставке были представлены работы художников и скульпторов, посвященные Отечественной войне народа Абхазии.
В парке у Абхазского драмтеатра показали фильмы "Ҳара ҳаруаа реиҳабы", а в завершении празднества у Сухумского морского порта запустили праздничный фейерверк.