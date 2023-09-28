https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/umer-maykl-gembon-ispolnivshiy-rol-albusa-dambldora-v-garri-pottere-1048306548.html
Умер Майкл Гэмбон, исполнивший роль Альбуса Дамблдора в "Гарри Поттере"
Умер Майкл Гэмбон, исполнивший роль Альбуса Дамблдора в "Гарри Поттере"
Исполнитель роли мудрого волшебника из мира Гарри Поттера скончался в больнице, куда попал с осложнениями после пневмонии. 28.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-28T15:46+0300
2023-09-28T15:46+0300
2023-09-28T16:13+0300
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СУХУМ, 28 сен – Sputnik. Скончался британский и ирландский актер Майкл Гэмбон, наиболее известный по роли Альбуса Дамблдора из фильмов о Гарри Поттере, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Press Assosiation."Актер сэр Майкл Гэмбон мирно скончался в больнице в возрасте 82 лет", — говорится в сообщении.Гэмбон родился 19 октября 1940 года в Ирландии. Играть роль директора школы волшебства и чародейства "Хогвартс" он начал с третьего фильма франшизы, после смерти Ричарда Харриса, который играл Дамблдора в первых двух частях. Также Гэмбон снимался в таких фильмах, как "Kingsman: Золотое кольцо", "Книга Илая", "Приключения Паддингтона" и других.
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новости, кино, гарри поттер
новости, кино, гарри поттер
Умер Майкл Гэмбон, исполнивший роль Альбуса Дамблдора в "Гарри Поттере"
15:46 28.09.2023 (обновлено: 16:13 28.09.2023)
Исполнитель роли мудрого волшебника из мира Гарри Поттера скончался в больнице, куда попал с осложнениями после пневмонии.
СУХУМ, 28 сен – Sputnik. Скончался британский и ирландский актер Майкл Гэмбон, наиболее известный по роли Альбуса Дамблдора из фильмов о Гарри Поттере, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Press Assosiation.
"Актер сэр Майкл Гэмбон мирно скончался в больнице в возрасте 82 лет", — говорится в сообщении.
Гэмбон родился 19 октября 1940 года в Ирландии. Играть роль директора школы волшебства и чародейства "Хогвартс" он начал с третьего фильма франшизы, после смерти Ричарда Харриса, который играл Дамблдора в первых двух частях. Также Гэмбон снимался в таких фильмах, как "Kingsman: Золотое кольцо", "Книга Илая", "Приключения Паддингтона" и других.