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Аслан Бжания принял делегации Северокавказских республик

Аслан Бжания принял делегации Северокавказских республик

Делегации Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии прибыли в Абхазию на празднование 30-летия Победы и Независимости. 29.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-29T12:15+0300

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в абхазии

аслан бжания

абхазия

кабардино-балкария

карачаево-черкесия

республика адыгея

30-летие дня победы и независимости абхазии

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СУХУМ, 29 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с главами Адыгеи Муратом Кумпиловым и Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым, а также делегацией Карачаево-Черкесии во главе с председателем Парламента Александром Ивановым. "Я имею честь впервые вас здесь приветствовать и по такому очень значимому поводу. Добро пожаловать, спасибо, что вы есть, вы для нас очень дорогие и близкие люди. Мы гордимся, что в вашем лице мы имеем настоящих братьев. Это настроение не только мое, но и всех граждан Абхазии", - сказал президент. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что 30 лет назад произошло важнейшее событие для народа Абхазии. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в свою очередь отметил историческую общность двух республик. "Мы, конечно же, сделаем все, чтобы эти братские отношения пронести дальше, передать будущим поколениям", - заметил он. Председатель Парламента Карачаево-Черкессии Александр Иванов подчеркнул, что у Абхазии и КЧР традиционно существуют тесные связи. Он присоединился к поздравлениям в честь 30-й годовщины Победы в Отечественной войне.Аслан Бжания вручил медаль "За Победу" руководителю Администрации и Главы правительства Карачаево-Черкессии Мурату Озову. Делегация КЧР в свою очередь вручила Аслану Бжания орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой".

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аслан бжания, абхазия, кабардино-балкария, карачаево-черкесия, республика адыгея, 30-летие дня победы и независимости абхазии