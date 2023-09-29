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Аслан Бжания принял делегации Северокавказских республик
Аслан Бжания принял делегации Северокавказских республик
Делегации Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии прибыли в Абхазию на празднование 30-летия Победы и Независимости. 29.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-29T12:15+0300
2023-09-29T12:15+0300
2023-09-29T12:56+0300
в абхазии
аслан бжания
абхазия
кабардино-балкария
карачаево-черкесия
республика адыгея
30-летие дня победы и независимости абхазии
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СУХУМ, 29 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с главами Адыгеи Муратом Кумпиловым и Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым, а также делегацией Карачаево-Черкесии во главе с председателем Парламента Александром Ивановым. "Я имею честь впервые вас здесь приветствовать и по такому очень значимому поводу. Добро пожаловать, спасибо, что вы есть, вы для нас очень дорогие и близкие люди. Мы гордимся, что в вашем лице мы имеем настоящих братьев. Это настроение не только мое, но и всех граждан Абхазии", - сказал президент. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что 30 лет назад произошло важнейшее событие для народа Абхазии. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в свою очередь отметил историческую общность двух республик. "Мы, конечно же, сделаем все, чтобы эти братские отношения пронести дальше, передать будущим поколениям", - заметил он. Председатель Парламента Карачаево-Черкессии Александр Иванов подчеркнул, что у Абхазии и КЧР традиционно существуют тесные связи. Он присоединился к поздравлениям в честь 30-й годовщины Победы в Отечественной войне.Аслан Бжания вручил медаль "За Победу" руководителю Администрации и Главы правительства Карачаево-Черкессии Мурату Озову. Делегация КЧР в свою очередь вручила Аслану Бжания орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой".
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аслан бжания, абхазия, кабардино-балкария, карачаево-черкесия, республика адыгея, 30-летие дня победы и независимости абхазии
аслан бжания, абхазия, кабардино-балкария, карачаево-черкесия, республика адыгея, 30-летие дня победы и независимости абхазии
Аслан Бжания принял делегации Северокавказских республик
12:15 29.09.2023 (обновлено: 12:56 29.09.2023)
Делегации Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии прибыли в Абхазию на празднование 30-летия Победы и Независимости.
СУХУМ, 29 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с главами Адыгеи Муратом Кумпиловым и Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым, а также делегацией Карачаево-Черкесии во главе с председателем Парламента Александром Ивановым.
"Я имею честь впервые вас здесь приветствовать и по такому очень значимому поводу. Добро пожаловать, спасибо, что вы есть, вы для нас очень дорогие и близкие люди. Мы гордимся, что в вашем лице мы имеем настоящих братьев. Это настроение не только мое, но и всех граждан Абхазии", - сказал президент.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что 30 лет назад произошло важнейшее событие для народа Абхазии.
"Мы гордимся, что Республика Абхазия сегодня мирно развивается, движется вперед, мы всегда рядом. Аслан Георгиевич, вы показываете пример того, как нужно общаться, дружить, как поддерживать друг друга", - сказал Кумпилов.
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в свою очередь отметил историческую общность двух республик.
"Мы, конечно же, сделаем все, чтобы эти братские отношения пронести дальше, передать будущим поколениям", - заметил он.
Председатель Парламента Карачаево-Черкессии Александр Иванов подчеркнул, что у Абхазии и КЧР традиционно существуют тесные связи. Он присоединился к поздравлениям в честь 30-й годовщины Победы в Отечественной войне.
Аслан Бжания вручил медаль "За Победу" руководителю Администрации и Главы правительства Карачаево-Черкессии Мурату Озову. Делегация КЧР в свою очередь вручила Аслану Бжания орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой".