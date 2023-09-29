https://sputnik-abkhazia.ru/20230929/avidzba-rasskazal-kak-budet-organizovana-rabota-sluzhb-vo-vremya-parada-pobedy-v-sukhume--1048308938.html
Авидзба рассказал, как будет организована работа служб во время парада Победы в Сухуме
Авидзба рассказал, как будет организована работа служб во время парада Победы в Сухуме
Генеральная репетиция парада Победы прошла в Сухуме 28 сентября. Пешие колонны и военная техника отработали участие в торжественном марше. В связи с репетицией... 29.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-29T11:35+0300
2023-09-29T11:35+0300
2023-09-29T12:26+0300
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Авидзба рассказал, как будет организована работа служб во время парада победы в Сухуме
Авидзба рассказал, как будет организована работа служб во время парада победы в Сухуме
Генеральная репетиция парада Победы прошла в Сухуме 28 сентября. Пешие колонны и военная техника отработали участие в торжественном марше. В связи с репетицией в столице были перекрыты улицы в центре города в первой половине дня. О работе общественного транспорта в День Победы, о том, как будут работать коммунальные службы Сухума, рассказал заместитель начальника департамента ЖКХ администрации Сухума Руслан Авидзба. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, сухум, парад победы, отечественная война народа абхазии (1992-1993), коммунальные службы, аудио
подкасты, абхазия, сухум, парад победы, отечественная война народа абхазии (1992-1993), коммунальные службы, аудио