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Авидзба рассказал, как будет организована работа служб во время парада Победы в Сухуме
Авидзба рассказал, как будет организована работа служб во время парада Победы в Сухуме
Генеральная репетиция парада Победы прошла в Сухуме 28 сентября. Пешие колонны и военная техника отработали участие в торжественном марше. В связи с репетицией... 29.09.2023, Sputnik Абхазия
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Авидзба рассказал, как будет организована работа служб во время парада победы в Сухуме
Авидзба рассказал, как будет организована работа служб во время парада победы в Сухуме
Генеральная репетиция парада Победы прошла в Сухуме 28 сентября. Пешие колонны и военная техника отработали участие в торжественном марше. В связи с репетицией в столице были перекрыты улицы в центре города в первой половине дня. О работе общественного транспорта в День Победы, о том, как будут работать коммунальные службы Сухума, рассказал заместитель начальника департамента ЖКХ администрации Сухума Руслан Авидзба. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, сухум, парад победы, отечественная война народа абхазии (1992-1993), коммунальные службы, аудио
подкасты, абхазия, сухум, парад победы, отечественная война народа абхазии (1992-1993), коммунальные службы, аудио

Авидзба рассказал, как будет организована работа служб во время парада Победы в Сухуме

11:35 29.09.2023 (обновлено: 12:26 29.09.2023)
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Авидзба рассказал, как будет организована работа служб во время парада победы в Сухуме
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Генеральная репетиция парада Победы прошла в Сухуме 28 сентября. Пешие колонны и военная техника отработали участие в торжественном марше. В связи с репетицией в столице были перекрыты улицы в центре города в первой половине дня. О работе общественного транспорта в День Победы, о том, как будут работать коммунальные службы Сухума, рассказал заместитель начальника департамента ЖКХ администрации Сухума Руслан Авидзба.

Подробности слушайте в подкасте.
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