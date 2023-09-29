https://sputnik-abkhazia.ru/20230929/bolee-200-detey-posetili-ekskursii-v-chest-30-letiya-dnya-pobedy-i-nezavisimosti-abkhazii-1048337238.html

Более 200 детей посетили экскурсии в честь 30-летия Дня Победы и Независимости Абхазии

Более 200 детей посетили экскурсии в честь 30-летия Дня Победы и Независимости Абхазии

Бесплатные экскурсии для абхазских школьников, которые проходили с 27 по 29 сентября, организовала компания "Гаруда". 29.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-29T18:00+0300

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2023-09-29T20:04+0300

в абхазии

школьники

история

30-летие дня победы и независимости абхазии

абхазия

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СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Более 200 детей из шести школ приняли участие в экскурсиях в честь 30-летия Дня Победы, сообщила начальник Управления образования Сухума Астанда Таркил.Проект был реализован компанией "Гаруда" при поддержке Управления образования администрации Сухума. Ученики 6-7 классов посетили исторические памятники, музеи, места боевых действий, где они узнали об исторических событиях и услышали личные истории от ветеранов.Школьники также посетили мемориал первого президента Абхазии Владислава Ардзынба.

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школьники, история, 30-летие дня победы и независимости абхазии, абхазия