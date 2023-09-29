https://sputnik-abkhazia.ru/20230929/grazhdanina-uzbekistana-prigovorili-k-16-godam-tyurmy-v-abkhazii-za-ubiystvo-1048315768.html
Гражданина Узбекистана приговорили к 16 годам тюрьмы в Абхазии за убийство
Гражданина Узбекистана приговорили к 16 годам тюрьмы в Абхазии за убийство
Верховный суд Абхазии признал Жамшида Нарзуллаева виновным по совокупности преступлений. 29.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-29T08:55+0300
2023-09-29T08:55+0300
2023-09-29T10:31+0300
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СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Гражданин Узбекистана Жамшид Нарзуллаев приговорен в Абхазии к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. После Нарзуллаев отправился домой, взял нож и вернулся на футбольное поле, где снова завязалась драка. Осужденный нанес одно проникающее колото-резаное ранение грудной клетки справа Авазбеку Сайфиддинову, который от полученного ранения скончался утром 11 марта 2022 года в Гагрской больнице. Нарзуллаев также пырнул ножом Хасанбоя Холматова, но мужчину удалось спасти. Верховный суд признал Нарзуллаева виновным и вынес обвинительный приговор по совокупности преступлений.
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генеральная прокуратура абхазии, гагрский район, верховный суд абхазии, абхазия
генеральная прокуратура абхазии, гагрский район, верховный суд абхазии, абхазия
Гражданина Узбекистана приговорили к 16 годам тюрьмы в Абхазии за убийство
08:55 29.09.2023 (обновлено: 10:31 29.09.2023)
Верховный суд Абхазии признал Жамшида Нарзуллаева виновным по совокупности преступлений.
СУХУМ, 29 сен – Sputnik.
Гражданин Узбекистана Жамшид Нарзуллаев приговорен в Абхазии к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили
в пресс-службе Генпрокуратуры.
По данным следствия, 10 марта 2022 года в Цандрипше во время футбольной игры между командами возник спор, Турабек Абдукаххаров ударил Нарзуллаева.
После Нарзуллаев отправился домой, взял нож и вернулся на футбольное поле, где снова завязалась драка. Осужденный нанес одно проникающее колото-резаное ранение грудной клетки справа Авазбеку Сайфиддинову, который от полученного ранения скончался утром 11 марта 2022 года в Гагрской больнице.
Нарзуллаев также пырнул ножом Хасанбоя Холматова, но мужчину удалось спасти.
Верховный суд признал Нарзуллаева виновным и вынес обвинительный приговор по совокупности преступлений.