https://sputnik-abkhazia.ru/20230929/grazhdanina-uzbekistana-prigovorili-k-16-godam-tyurmy-v-abkhazii-za-ubiystvo-1048315768.html

Гражданина Узбекистана приговорили к 16 годам тюрьмы в Абхазии за убийство

Гражданина Узбекистана приговорили к 16 годам тюрьмы в Абхазии за убийство

Верховный суд Абхазии признал Жамшида Нарзуллаева виновным по совокупности преступлений. 29.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-29T08:55+0300

2023-09-29T08:55+0300

2023-09-29T10:31+0300

в абхазии

генеральная прокуратура абхазии

гагрский район

верховный суд абхазии

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102951/72/1029517285_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_0aad0e85a224d0b9055966581ef998de.jpg

СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Гражданин Узбекистана Жамшид Нарзуллаев приговорен в Абхазии к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. После Нарзуллаев отправился домой, взял нож и вернулся на футбольное поле, где снова завязалась драка. Осужденный нанес одно проникающее колото-резаное ранение грудной клетки справа Авазбеку Сайфиддинову, который от полученного ранения скончался утром 11 марта 2022 года в Гагрской больнице. Нарзуллаев также пырнул ножом Хасанбоя Холматова, но мужчину удалось спасти. Верховный суд признал Нарзуллаева виновным и вынес обвинительный приговор по совокупности преступлений.

гагрский район

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

генеральная прокуратура абхазии, гагрский район, верховный суд абхазии, абхазия