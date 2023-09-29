https://sputnik-abkhazia.ru/20230929/kapsulu-vremeni-zalozhili-v-verkhovnom--1048321413.html

Капсулу времени заложили в Верховном суде Абхазии

Капсулу времени заложили в Верховном суде Абхазии

История образования судов общей юрисдикции Абхазии насчитывает уже 100 лет. 29.09.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 сен - Sputnik, Асмат Цвижба. Капсулу времени заложили в Верховном суде Абхазии, ее планируют вскрыть 13 мая 2073 года в 150-летие образования судов общей юрисдикции.Послание потомкам зачитала председатель Верховного суда Саида Бутба. Она отметила, что история образования судов общей юрисдикции Абхазии насчитывает уже 100 лет. За этот период народ Абхазии многое сделал для того, чтобы мы сегодня могли отправлять правосудие именем Республики Абхазия суверенного, демократического, правового государства, исторически утвердившегося по праву народов на самоопределение, сказала она. В Капсулу времен были положены фотографии с празднования 100-летия со дня образования судов общей юрисдикции Абхазии, подарочные издания законодательства Республики Абхазия, ведомственные награды Верховного суда, монография "История судебной власти в Республике Абхазия", статистический сборник Верховного суда Республики Абхазия (1994-2022 гг.). "Мы верим, что вы - судьи и работники аппаратов судов общей юрисдикции Республики Абхазия, достойные сыновья и дочери Абхазии, делаете все возможное для укрепления авторитета судебной власти и построения современной, независимой судебной системы, основной целью которой является защита прав человека и гражданина, конституционных ценностей", - отметила Бутба. В закладке капсулы приняли участие дети сотрудников Верховного суда.

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