https://sputnik-abkhazia.ru/20230929/kapsulu-vremeni-zalozhili-v-verkhovnom--1048321413.html
Капсулу времени заложили в Верховном суде Абхазии
Капсулу времени заложили в Верховном суде Абхазии
История образования судов общей юрисдикции Абхазии насчитывает уже 100 лет. 29.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-29T10:55+0300
2023-09-29T10:55+0300
2023-09-29T12:07+0300
в абхазии
верховный суд абхазии
история
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/1d/1048320956_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_dac710030d897130ebdc47ff50df53f2.jpg
СУХУМ, 29 сен - Sputnik, Асмат Цвижба. Капсулу времени заложили в Верховном суде Абхазии, ее планируют вскрыть 13 мая 2073 года в 150-летие образования судов общей юрисдикции.Послание потомкам зачитала председатель Верховного суда Саида Бутба. Она отметила, что история образования судов общей юрисдикции Абхазии насчитывает уже 100 лет. За этот период народ Абхазии многое сделал для того, чтобы мы сегодня могли отправлять правосудие именем Республики Абхазия суверенного, демократического, правового государства, исторически утвердившегося по праву народов на самоопределение, сказала она. В Капсулу времен были положены фотографии с празднования 100-летия со дня образования судов общей юрисдикции Абхазии, подарочные издания законодательства Республики Абхазия, ведомственные награды Верховного суда, монография "История судебной власти в Республике Абхазия", статистический сборник Верховного суда Республики Абхазия (1994-2022 гг.). "Мы верим, что вы - судьи и работники аппаратов судов общей юрисдикции Республики Абхазия, достойные сыновья и дочери Абхазии, делаете все возможное для укрепления авторитета судебной власти и построения современной, независимой судебной системы, основной целью которой является защита прав человека и гражданина, конституционных ценностей", - отметила Бутба. В закладке капсулы приняли участие дети сотрудников Верховного суда.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/1d/1048320956_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5cdd634f87c033d7f2c9f56067039ab1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
верховный суд абхазии, история, абхазия
верховный суд абхазии, история, абхазия
Капсулу времени заложили в Верховном суде Абхазии
10:55 29.09.2023 (обновлено: 12:07 29.09.2023)
История образования судов общей юрисдикции Абхазии насчитывает уже 100 лет.
СУХУМ, 29 сен - Sputnik, Асмат Цвижба. Капсулу времени заложили в Верховном суде Абхазии, ее планируют вскрыть 13 мая 2073 года в 150-летие образования судов общей юрисдикции.
Послание потомкам зачитала председатель Верховного суда Саида Бутба.
Она отметила, что история образования судов общей юрисдикции Абхазии насчитывает уже 100 лет. За этот период народ Абхазии многое сделал для того, чтобы мы сегодня могли отправлять правосудие именем Республики Абхазия суверенного, демократического, правового государства, исторически утвердившегося по праву народов на самоопределение, сказала она.
"Мы надеемся, что спустя 50 лет судьи Абхазии по-прежнему верны присяге, объективно, беспристрастно, независимо и справедливо осуществляют правосудие, подчиняются только Конституции и законам Республики Абхазия, честно и добросовестно исполняют обязанности судьи, придерживаются морально-этических принципов поведения судьи, не совершают действий, которые порочат высокий статус судьи и умаляют авторитет судебной власти", - добавила Бутба
В Капсулу времен были положены фотографии с празднования 100-летия со дня образования судов общей юрисдикции Абхазии, подарочные издания законодательства Республики Абхазия, ведомственные награды Верховного суда, монография "История судебной власти в Республике Абхазия", статистический сборник Верховного суда Республики Абхазия (1994-2022 гг.).
"Мы верим, что вы - судьи и работники аппаратов судов общей юрисдикции Республики Абхазия, достойные сыновья и дочери Абхазии, делаете все возможное для укрепления авторитета судебной власти и построения современной, независимой судебной системы, основной целью которой является защита прав человека и гражданина, конституционных ценностей", - отметила Бутба.
В закладке капсулы приняли участие дети сотрудников Верховного суда.