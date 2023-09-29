https://sputnik-abkhazia.ru/20230929/kondratev-rossiya-nikogda-ne-razmenyaet-abkhaziyu-na-otnosheniya-s-tretey-storonoy-1048310941.html
Кондратьев: Россия никогда не разменяет Абхазию на отношения с третьей стороной
Кондратьев: Россия никогда не разменяет Абхазию на отношения с третьей стороной
Как в Абхазии установился мир и что сейчас может угрожать Абхазии? Своим мнением с радио Sputnik поделился российский военный и государственный деятель Алексей... 29.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-29T13:11+0300
2023-09-29T13:11+0300
2023-09-29T13:11+0300
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Кондратьев: Россия никогда не разменяет Абхазию на отношения с третьей стороной
Кондратьев: Россия никогда не разменяет Абхазию на отношения с третьей стороной
Кондратьев считает, что война в Абхазии была неизбежна, потому что в 1991-1994 годах наступила пора безвластия центральных органов власти со стороны СССР, и предпринимались попытки режима Гамсахурдия установить собственную диктатуру. Наступал социальный коллапс, и в этой тяжелой ситуации органы власти, народ Абхазии проявили самоорганизацию."Когда говорим "абхазец", мы понимаем, что это человек близкий по культурному коду, по своим корням, по своему состоянию духовному русскому. Так же и русские – люди, которые не мыслят существование России без Абхазии, которая, как родная сестра, сегодня с Россией всегда была, есть и будет. По крови, по духу, одно и то же – Россия и Абхазия", – считает Кондратьев. Почему Россия помогает Абхазии, в чем ее интерес? "Мы один народ, прошедший долгий единый путь... 2008 год показал готовность защитить Абхазию... Россия никогда не разменяет отношения с Абхазией на отношения с третьей стороной. Россия не продаст Абхазию, не развернется. Это невозможно", – убежден эксперт. Слушайте подкаст.
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подкасты, взаимный интерес, россия, абхазия, аудио
подкасты, взаимный интерес, россия, абхазия, аудио
Кондратьев: Россия никогда не разменяет Абхазию на отношения с третьей стороной
Как в Абхазии установился мир и что сейчас может угрожать Абхазии? Своим мнением с радио Sputnik поделился российский военный и государственный деятель Алексей Кондратьев.
Кондратьев считает, что война в Абхазии была неизбежна, потому что в 1991-1994 годах наступила пора безвластия центральных органов власти со стороны СССР, и предпринимались попытки режима Гамсахурдия установить собственную диктатуру. Наступал социальный коллапс, и в этой тяжелой ситуации органы власти, народ Абхазии проявили самоорганизацию.
"Когда говорим "абхазец", мы понимаем, что это человек близкий по культурному коду, по своим корням, по своему состоянию духовному русскому. Так же и русские – люди, которые не мыслят существование России без Абхазии, которая, как родная сестра, сегодня с Россией всегда была, есть и будет. По крови, по духу, одно и то же – Россия и Абхазия", – считает Кондратьев.
Почему Россия помогает Абхазии, в чем ее интерес?
"Мы один народ, прошедший долгий единый путь... 2008 год показал готовность защитить Абхазию... Россия никогда не разменяет отношения с Абхазией на отношения с третьей стороной. Россия не продаст Абхазию, не развернется. Это невозможно", – убежден эксперт.