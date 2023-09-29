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Кондратьев: Россия никогда не разменяет Абхазию на отношения с третьей стороной

Кондратьев: Россия никогда не разменяет Абхазию на отношения с третьей стороной

Как в Абхазии установился мир и что сейчас может угрожать Абхазии? Своим мнением с радио Sputnik поделился российский военный и государственный деятель Алексей... 29.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-29T13:11+0300

2023-09-29T13:11+0300

2023-09-29T13:11+0300

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Кондратьев: Россия никогда не разменяет Абхазию на отношения с третьей стороной Кондратьев: Россия никогда не разменяет Абхазию на отношения с третьей стороной

Кондратьев считает, что война в Абхазии была неизбежна, потому что в 1991-1994 годах наступила пора безвластия центральных органов власти со стороны СССР, и предпринимались попытки режима Гамсахурдия установить собственную диктатуру. Наступал социальный коллапс, и в этой тяжелой ситуации органы власти, народ Абхазии проявили самоорганизацию."Когда говорим "абхазец", мы понимаем, что это человек близкий по культурному коду, по своим корням, по своему состоянию духовному русскому. Так же и русские – люди, которые не мыслят существование России без Абхазии, которая, как родная сестра, сегодня с Россией всегда была, есть и будет. По крови, по духу, одно и то же – Россия и Абхазия", – считает Кондратьев. Почему Россия помогает Абхазии, в чем ее интерес? "Мы один народ, прошедший долгий единый путь... 2008 год показал готовность защитить Абхазию... Россия никогда не разменяет отношения с Абхазией на отношения с третьей стороной. Россия не продаст Абхазию, не развернется. Это невозможно", – убежден эксперт. Слушайте подкаст.

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