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Лаша Ашуба принял делегацию из Южной Осетии

Лаша Ашуба принял делегацию из Южной Осетии

Делегация из Южной Осетии примет участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы и Независимости Абхазии. 29.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-29T17:07+0300

2023-09-29T17:07+0300

2023-09-29T17:07+0300

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30-летие дня победы и независимости абхазии

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СУХУМ, 29 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба встретился с делегацией из Южной Осетии в пятницу, 29 сентября.В составе делегации из Южной Осетии – заместитель председателя комитета Парламента Республики Южная Осетия по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству Арсен Квезеров и заместитель председателя комитета Парламента Республики Южная Осетия по обороне и безопасности Роберт Остаев.Ашуба поблагодарил коллег, что в юбилей Победы и Независимости приехали поддержать народ Абхазии.Арсен Квезеров зачитал поздравительный адрес от спикера Парламента Южной Осетии. В письме говорится, что День Победы – символ светлой мечты абхазского народа, день торжества исторической справедливости, восстановленной суровыми испытаниями и кровопролитной борьбой.Также в поздравительном письме спикер Парламента отмечает, что народ Южной Осетии глубоко ценит и уважает дружеские отношения с абхазским народом.Стороны обменялись подарками – делегация из Южной Осетии вручила Лаше Ашуба книгу об истории республики и медали в честь Героев Советского Союза. Спикер Парламента Абхазии вручил коллегам кинжалы с абхазским орнаментом и фотокнигу с изображением красот страны.

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абхазия, южная осетия, политика, парламент, парламент абхазии, 30-летие дня победы и независимости абхазии