https://sputnik-abkhazia.ru/20230929/lasha-ashuba-prinyal-delegatsiyu-iz-yuzhnoy-osetii-1048332766.html
Лаша Ашуба принял делегацию из Южной Осетии
Лаша Ашуба принял делегацию из Южной Осетии
Делегация из Южной Осетии примет участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы и Независимости Абхазии. 29.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-29T17:07+0300
2023-09-29T17:07+0300
2023-09-29T17:07+0300
абхазия
в абхазии
южная осетия
политика
парламент
парламент абхазии
30-летие дня победы и независимости абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/1d/1048327774_0:84:1606:987_1920x0_80_0_0_67c218867a530db0b8528bd4dd08fe4a.jpg
СУХУМ, 29 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба встретился с делегацией из Южной Осетии в пятницу, 29 сентября.В составе делегации из Южной Осетии – заместитель председателя комитета Парламента Республики Южная Осетия по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству Арсен Квезеров и заместитель председателя комитета Парламента Республики Южная Осетия по обороне и безопасности Роберт Остаев.Ашуба поблагодарил коллег, что в юбилей Победы и Независимости приехали поддержать народ Абхазии.Арсен Квезеров зачитал поздравительный адрес от спикера Парламента Южной Осетии. В письме говорится, что День Победы – символ светлой мечты абхазского народа, день торжества исторической справедливости, восстановленной суровыми испытаниями и кровопролитной борьбой.Также в поздравительном письме спикер Парламента отмечает, что народ Южной Осетии глубоко ценит и уважает дружеские отношения с абхазским народом.Стороны обменялись подарками – делегация из Южной Осетии вручила Лаше Ашуба книгу об истории республики и медали в честь Героев Советского Союза. Спикер Парламента Абхазии вручил коллегам кинжалы с абхазским орнаментом и фотокнигу с изображением красот страны.
абхазия
южная осетия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/1d/1048327774_89:0:1517:1071_1920x0_80_0_0_2cfba494dc72ff0ba19d6e21de2a3c4a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, южная осетия, политика, парламент, парламент абхазии, 30-летие дня победы и независимости абхазии
абхазия, южная осетия, политика, парламент, парламент абхазии, 30-летие дня победы и независимости абхазии
Лаша Ашуба принял делегацию из Южной Осетии
Делегация из Южной Осетии примет участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы и Независимости Абхазии.
СУХУМ, 29 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба встретился с делегацией из Южной Осетии в пятницу, 29 сентября.
В составе делегации из Южной Осетии – заместитель председателя комитета Парламента Республики Южная Осетия по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству Арсен Квезеров и заместитель председателя комитета Парламента Республики Южная Осетия по обороне и безопасности Роберт Остаев.
Ашуба поблагодарил коллег, что в юбилей Победы и Независимости приехали поддержать народ Абхазии.
Арсен Квезеров зачитал поздравительный адрес от спикера Парламента Южной Осетии. В письме говорится, что День Победы – символ светлой мечты абхазского народа, день торжества исторической справедливости, восстановленной суровыми испытаниями и кровопролитной борьбой.
"За прошедшие годы независимая свободная Абхазия добилась успехов на пути к реализации своего права создания суверенного демократического государства. Развивает экономику и социальную сферу, сохраняя богатое культурное и историческое наследие", – зачитал депутат.
Также в поздравительном письме спикер Парламента отмечает, что народ Южной Осетии глубоко ценит и уважает дружеские отношения с абхазским народом.
Стороны обменялись подарками – делегация из Южной Осетии вручила Лаше Ашуба книгу об истории республики и медали в честь Героев Советского Союза. Спикер Парламента Абхазии вручил коллегам кинжалы с абхазским орнаментом и фотокнигу с изображением красот страны.