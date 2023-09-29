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Минэкономики назвало мероприятия по благоустройству территории республики ко Дню Победы
Минэкономики назвало мероприятия по благоустройству территории республики ко Дню Победы
СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Минэкономики Абхазии назвало мероприятия по благоустройству территории республики, которые выполнили к 30-летию Победы и... 29.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-29T14:50+0300
2023-09-29T14:50+0300
2023-09-29T15:15+0300
в абхазии
сухум
абхазия
экономика
30-летие дня победы и независимости абхазии
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СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Минэкономики Абхазии назвало мероприятия по благоустройству территории республики, которые выполнили к 30-летию Победы и Независимости."Абхазавтодором" расчищена придорожная территория на трассе Псоу – Ингур, нанесена дорожная разметка, установлены знаки ПДД."Абхазская железная дорога" провела капремонт ж/д вокзала в Гудауте, ремонтно-восстановительные работы ж/д вокзала Сухума и ремонт платформы "Абаата", завершен ремонт 10 ж/д эстакад в Сухуме и Новом Афоне, капремонт пакгауза терминально-логистического центра "Сухум", покрашен ж/д мост через реку Гумиста.По Инвестпрограмме в Сухуме завершен капремонт сетей водопровода, канализации и ливневой канализации центральных улиц, тротуарную плитку укладывают на улицах Джонуа и Гулиа, приступили к замене коммуникаций на улице Воронова.
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сухум, абхазия, экономика, 30-летие дня победы и независимости абхазии
сухум, абхазия, экономика, 30-летие дня победы и независимости абхазии
СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Минэкономики Абхазии назвало мероприятия по благоустройству территории республики, которые выполнили к 30-летию Победы и Независимости.
В рамках Инвестпрограммы сделан капремонт освещения республиканской автодороги Псоу-Сухум, завершены работы по освещению трассы на участке Сухум-Очамчыра.
"Абхазавтодором" расчищена придорожная территория на трассе Псоу – Ингур, нанесена дорожная разметка, установлены знаки ПДД.
"Абхазская железная дорога" провела капремонт ж/д вокзала в Гудауте, ремонтно-восстановительные работы ж/д вокзала Сухума и ремонт платформы "Абаата", завершен ремонт 10 ж/д эстакад в Сухуме и Новом Афоне, капремонт пакгауза терминально-логистического центра "Сухум", покрашен ж/д мост через реку Гумиста.
По Инвестпрограмме в Сухуме завершен капремонт сетей водопровода, канализации и ливневой канализации центральных улиц, тротуарную плитку укладывают на улицах Джонуа и Гулиа, приступили к замене коммуникаций на улице Воронова.