https://sputnik-abkhazia.ru/20230929/minekonomiki-nazvalo-meropriyatiya-po-blagoustroystvu-territorii-respubliki-ko-dnyu-pobedy-1048330386.html

Минэкономики назвало мероприятия по благоустройству территории республики ко Дню Победы

Минэкономики назвало мероприятия по благоустройству территории республики ко Дню Победы

СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Минэкономики Абхазии назвало мероприятия по благоустройству территории республики, которые выполнили к 30-летию Победы и... 29.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-29T14:50+0300

2023-09-29T14:50+0300

2023-09-29T15:15+0300

в абхазии

сухум

абхазия

экономика

30-летие дня победы и независимости абхазии

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СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Минэкономики Абхазии назвало мероприятия по благоустройству территории республики, которые выполнили к 30-летию Победы и Независимости."Абхазавтодором" расчищена придорожная территория на трассе Псоу – Ингур, нанесена дорожная разметка, установлены знаки ПДД."Абхазская железная дорога" провела капремонт ж/д вокзала в Гудауте, ремонтно-восстановительные работы ж/д вокзала Сухума и ремонт платформы "Абаата", завершен ремонт 10 ж/д эстакад в Сухуме и Новом Афоне, капремонт пакгауза терминально-логистического центра "Сухум", покрашен ж/д мост через реку Гумиста.По Инвестпрограмме в Сухуме завершен капремонт сетей водопровода, канализации и ливневой канализации центральных улиц, тротуарную плитку укладывают на улицах Джонуа и Гулиа, приступили к замене коммуникаций на улице Воронова.

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сухум, абхазия, экономика, 30-летие дня победы и независимости абхазии