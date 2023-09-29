https://sputnik-abkhazia.ru/20230929/net-podderzhki-pochemu-voyna-v-abkhazii-nedostatochno-otrazhena-v-iskusstve-1048328518.html
Нет поддержки: почему война в Абхазии недостаточно отражена в искусстве
Нет поддержки: почему война в Абхазии недостаточно отражена в искусстве
В эфире радио Sputnik ветеран войны, фотограф, автор документальных фильмов Ибрагим Чкадуа рассказал о том, почему Отечественная война народа Абхазии не... 29.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-29T19:10+0300
2023-09-29T19:10+0300
2023-09-29T19:55+0300
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/1d/1048329962_0:23:1280:743_1920x0_80_0_0_50f153b4f88a7ba3fa38dc99c321450c.jpg
Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов не нашла полноценного отражения в абхазском искусстве, считает ветеран войны, фотограф, автор документальных фильмов Ибрагим Чкадуа."Что касается нашей войны, у нас и рисовали. Даже во время войны наши художники создали серию карандашных рисунков. После войны что-то снимается, пишется. Но я считаю, что мы этот трагизм, такое эпохальное событие для нашей нации, как война, все-таки полноценно не отразили в искусстве", – отметил он в эфире радио Sputnik.По его словам, в первые годы художникам и писателям сложно было осмыслить в своем творчестве эти события, так как для этого нужно время. Но и спустя десятки лет ситуация не поменялась."Есть какой-то промежуток в 15-20 лет, когда в других странах после войн создавались прекрасные произведения. Можно вспомнить того же Ремарка. В Советском Союзе было очень много именно в 60-70-х годах. Одни из лучших фильмов были созданы", – привел он пример.Одна из причин, по мнению Чкадуа, – отсутствие финансовой поддержки со стороны государства. Из-за чего многие творческие личности не могут воплотить свои идеи достойно.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/1d/1048329962_84:0:1223:854_1920x0_80_0_0_9e08eb006ade297f543a982fe39afbc5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, видео
Нет поддержки: почему война в Абхазии недостаточно отражена в искусстве
19:10 29.09.2023 (обновлено: 19:55 29.09.2023)
В эфире радио Sputnik ветеран войны, фотограф, автор документальных фильмов Ибрагим Чкадуа рассказал о том, почему Отечественная война народа Абхазии не получила полноценного отражения в абхазском искусстве и что сегодня этому мешает.
Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов не нашла полноценного отражения в абхазском искусстве, считает ветеран войны, фотограф, автор документальных фильмов Ибрагим Чкадуа.
"Что касается нашей войны, у нас и рисовали. Даже во время войны наши художники создали серию карандашных рисунков. После войны что-то снимается, пишется. Но я считаю, что мы этот трагизм, такое эпохальное событие для нашей нации, как война, все-таки полноценно не отразили в искусстве", – отметил он в эфире радио Sputnik.
По его словам, в первые годы художникам и писателям сложно было осмыслить в своем творчестве эти события, так как для этого нужно время. Но и спустя десятки лет ситуация не поменялась.
"Есть какой-то промежуток в 15-20 лет, когда в других странах после войн создавались прекрасные произведения. Можно вспомнить того же Ремарка. В Советском Союзе было очень много именно в 60-70-х годах. Одни из лучших фильмов были созданы", – привел он пример.
Одна из причин, по мнению Чкадуа, – отсутствие финансовой поддержки со стороны государства. Из-за чего многие творческие личности не могут воплотить свои идеи достойно.