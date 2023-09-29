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Нет поддержки: почему война в Абхазии недостаточно отражена в искусстве

Нет поддержки: почему война в Абхазии недостаточно отражена в искусстве

В эфире радио Sputnik ветеран войны, фотограф, автор документальных фильмов Ибрагим Чкадуа рассказал о том, почему Отечественная война народа Абхазии не... 29.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-29T19:10+0300

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Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов не нашла полноценного отражения в абхазском искусстве, считает ветеран войны, фотограф, автор документальных фильмов Ибрагим Чкадуа."Что касается нашей войны, у нас и рисовали. Даже во время войны наши художники создали серию карандашных рисунков. После войны что-то снимается, пишется. Но я считаю, что мы этот трагизм, такое эпохальное событие для нашей нации, как война, все-таки полноценно не отразили в искусстве", – отметил он в эфире радио Sputnik.По его словам, в первые годы художникам и писателям сложно было осмыслить в своем творчестве эти события, так как для этого нужно время. Но и спустя десятки лет ситуация не поменялась."Есть какой-то промежуток в 15-20 лет, когда в других странах после войн создавались прекрасные произведения. Можно вспомнить того же Ремарка. В Советском Союзе было очень много именно в 60-70-х годах. Одни из лучших фильмов были созданы", – привел он пример.Одна из причин, по мнению Чкадуа, – отсутствие финансовой поддержки со стороны государства. Из-за чего многие творческие личности не могут воплотить свои идеи достойно.

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