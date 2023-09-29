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Путин поздравил Бжания с Днем Победы и Независимости

Путин поздравил Бжания с Днем Победы и Независимости

СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с Днем Победы и Независимости. 29.09.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

владимир путин

аслан бжания

россия

30-летие дня победы и независимости абхазии

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СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с Днем Победы и Независимости. Абхазский народ 30 лет назад отстоял в упорной борьбе свое законное право на свободную, мирную жизнь, заявил в своем поздравлении президент России.Он подчеркнул, что отношения между странами развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства, и выразил уверенность, что дальнейшее упрочение конструктивных двусторонних связей на всех направлениях отвечает общим интересам.30 сентября Абхазия отмечает 30-летие Победы и Независимости. По всей республике будут проходить памятные мероприятия.

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абхазия, владимир путин, аслан бжания, россия, 30-летие дня победы и независимости абхазии