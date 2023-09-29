https://sputnik-abkhazia.ru/20230929/rabotu-nekommercheskikh-organizatsiy-obsudili-v-dome-moskvy-v-sukhume-1048344802.html

Работу некоммерческих организаций обсудили в Доме Москвы в Сухуме

Работу некоммерческих организаций обсудили в Доме Москвы в Сухуме

Проект реализуется автономной некоммерческой организацией "Умная цивилизация" совместно с Российским государственным гуманитарным университетом (РГГУ). 29.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-29T20:05+0300

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СУХУМ, 29 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Встреча, посвященная работе с некоммерческими и неправительственными организациями, состоялась в Доме Москвы в Сухуме в пятницу 29 сентября.Гости мероприятия прослушали три лекции – "Третий сектор в мире: принципы его функционирования и развития", "Цивилизационный подход в современном мире: столкновение или сотрудничество" и "Международные проекты в сфере третьего сектора. Примеры государственного регулирования третьего сектора в мире".Заместитель директора Института Европы российской академии наук, Роман Лункин выступил с лекцией о принципах функционирования некоммерческих и неправительственных организаций.Прежде чем перейти к теме доклада, он перечислил некоторые черты абхазского общества и его активности, которые удалось подметить за несколько дней нахождения в республике.Еще одна интересная черта, в сравнении с российским опытом – соединение национальной и общественной деятельности, в Абхазии это неразделимо. Это связано с историей, борьбой за независимость, войной – понимание, что нужно жестко, самоотверженно и целенаправленно отстаивать свои национальные интересы во всех сферах – одна из особенностей республики, говорит Лункин."Все эти черты накладываются на культурную этику, кодекс, который есть в абхазском обществе, который уходит корнями в традиции апсуара. Он связан с теми ценностями, которые может быть во всех культурных и религиозных системах, но одна из таких черт, которая помогает сплоченности и развитию общества – это, конечно, терпимость к другому мнению, к другому человеку, к его вере. Вот эта гибкость и интеллигентность культуры, тоже отличает абхазское общество и позволяет поддерживать достаточно высокий уровень диалога и общественной активности соответственно", - сказал Роман Лункин.Переходя к теме лекций, он заметил, что само понятие третий сектор (некоммерческие и неправительственные организации) в научном контексте родилось в 70-е годы ХХ века. Его появление было связано с тем, чтобы отделить государство, бизнес от общественной сферы."Третий сектор, потому что после государства и бизнеса идет именно общественная сфера. И в то время это понималось достаточно широко, один из создателей вот этого определения писал о том, что это все общественные организации, которые не связаны с государственной бюрократией и не связаны с получением прибыли", - отметил он.Постепенно под этим определением начали понимать именно некоммерческие организации, поскольку у них можно было видеть, как они работают. В послевоенный период в ХХ веке их становилось все больше и больше, в 90-е годы они росли особенно активно, в значительной степени в западных странах, добавил Лункин.Эта волна, связана с глобализацией, затронула и все остальные страны мира. Позже третий сектор стал пониматься более широко, в том числе это работа волонтерских организаций. Сегодня НКО и НПО широко распространены в мире.Встреча в Доме Москвы прошла в рамках проекта, который реализуется автономной некоммерческой организацией "Умная цивилизация" совместно с Российским государственным гуманитарным университетом (РГГУ).

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