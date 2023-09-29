Работу некоммерческих организаций обсудили в Доме Москвы в Сухуме
20:05 29.09.2023 (обновлено: 20:55 29.09.2023)
© Sputnik / Бадрак Авидзба Встреча в Доме Москвы посвященная работе с некоммерческими и неправительственными организациями
© Sputnik / Бадрак Авидзба
Проект реализуется автономной некоммерческой организацией "Умная цивилизация" совместно с Российским государственным гуманитарным университетом (РГГУ).
СУХУМ, 29 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Встреча, посвященная работе с некоммерческими и неправительственными организациями, состоялась в Доме Москвы в Сухуме в пятницу 29 сентября.
Гости мероприятия прослушали три лекции – "Третий сектор в мире: принципы его функционирования и развития", "Цивилизационный подход в современном мире: столкновение или сотрудничество" и "Международные проекты в сфере третьего сектора. Примеры государственного регулирования третьего сектора в мире".
Заместитель директора Института Европы российской академии наук, Роман Лункин выступил с лекцией о принципах функционирования некоммерческих и неправительственных организаций.
Прежде чем перейти к теме доклада, он перечислил некоторые черты абхазского общества и его активности, которые удалось подметить за несколько дней нахождения в республике.
"Первое – это огромная роль гражданской активности, каждый является активным гражданином, каждый высказывается и достаточно свободно, и как-то все становится публичным, любая проблема достаточно широко обсуждается и каждый себе НКО, что называется. Это тоже такая уникальная вещь. Второе – это такая сплоченность и солидарность в обществе, когда все находятся плечом к плечу", - подчеркнул эксперт.
Еще одна интересная черта, в сравнении с российским опытом – соединение национальной и общественной деятельности, в Абхазии это неразделимо. Это связано с историей, борьбой за независимость, войной – понимание, что нужно жестко, самоотверженно и целенаправленно отстаивать свои национальные интересы во всех сферах – одна из особенностей республики, говорит Лункин.
"Все эти черты накладываются на культурную этику, кодекс, который есть в абхазском обществе, который уходит корнями в традиции апсуара. Он связан с теми ценностями, которые может быть во всех культурных и религиозных системах, но одна из таких черт, которая помогает сплоченности и развитию общества – это, конечно, терпимость к другому мнению, к другому человеку, к его вере. Вот эта гибкость и интеллигентность культуры, тоже отличает абхазское общество и позволяет поддерживать достаточно высокий уровень диалога и общественной активности соответственно", - сказал Роман Лункин.
Переходя к теме лекций, он заметил, что само понятие третий сектор (некоммерческие и неправительственные организации) в научном контексте родилось в 70-е годы ХХ века. Его появление было связано с тем, чтобы отделить государство, бизнес от общественной сферы.
"Третий сектор, потому что после государства и бизнеса идет именно общественная сфера. И в то время это понималось достаточно широко, один из создателей вот этого определения писал о том, что это все общественные организации, которые не связаны с государственной бюрократией и не связаны с получением прибыли", - отметил он.
Постепенно под этим определением начали понимать именно некоммерческие организации, поскольку у них можно было видеть, как они работают. В послевоенный период в ХХ веке их становилось все больше и больше, в 90-е годы они росли особенно активно, в значительной степени в западных странах, добавил Лункин.
Эта волна, связана с глобализацией, затронула и все остальные страны мира. Позже третий сектор стал пониматься более широко, в том числе это работа волонтерских организаций. Сегодня НКО и НПО широко распространены в мире.
"Основные глобальные тенденции, они с моей точки зрения остаются такими же, как и были, но возникает запрос на идентичность, на свою самобытность, на ее проявление и подтверждение. На глобальном уровне ведется борьба разных идеологий – что важнее, что-то общее, или моя собственная идентичность. Борьба ведется на уровне политическом и культурном и на уровне общественных организаций", - подчеркнул эксперт.
Встреча в Доме Москвы прошла в рамках проекта, который реализуется автономной некоммерческой организацией "Умная цивилизация" совместно с Российским государственным гуманитарным университетом (РГГУ).