https://sputnik-abkhazia.ru/20230929/situatsiyu-v-sfere-bezopasnosti-v-zakavkaze-obsudili-glavy-mid-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-1048329664.html

Ситуацию в сфере безопасности в Закавказье обсудили главы МИД Абхазии и Южной Осетии

Ситуацию в сфере безопасности в Закавказье обсудили главы МИД Абхазии и Южной Осетии

СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Главы МИД Абхазии и Южной Осетии Инал Ардзинба и Ахсар Джиоев провели встречу в Сухуме. 29.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-29T14:18+0300

2023-09-29T14:18+0300

2023-09-29T14:30+0300

в абхазии

мид абхазии

южная осетия

абхазия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/1d/1048329015_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_e3c714218e82f1f17b1224be20d0bb8e.jpg

СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Главы МИД Абхазии и Южной Осетии Инал Ардзинба и Ахсар Джиоев провели встречу в Сухуме.Ардзинба выразил благодарность делегации Южной Осетии за участие в мероприятиях по случаю юбилея Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Ардзинба и Джиоев отметили важность активизации двустороннего диалога в условиях сложной геополитической ситуации в Закавказье.

южная осетия

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мид абхазии, южная осетия, абхазия, политика