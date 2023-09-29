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Ситуацию в сфере безопасности в Закавказье обсудили главы МИД Абхазии и Южной Осетии
Ситуацию в сфере безопасности в Закавказье обсудили главы МИД Абхазии и Южной Осетии
СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Главы МИД Абхазии и Южной Осетии Инал Ардзинба и Ахсар Джиоев провели встречу в Сухуме. 29.09.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Главы МИД Абхазии и Южной Осетии Инал Ардзинба и Ахсар Джиоев провели встречу в Сухуме.Ардзинба выразил благодарность делегации Южной Осетии за участие в мероприятиях по случаю юбилея Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Ардзинба и Джиоев отметили важность активизации двустороннего диалога в условиях сложной геополитической ситуации в Закавказье.
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мид абхазии, южная осетия, абхазия, политика

Ситуацию в сфере безопасности в Закавказье обсудили главы МИД Абхазии и Южной Осетии

14:18 29.09.2023 (обновлено: 14:30 29.09.2023)
© Foto / Медиацентр МИД АбхазииГлавы МИД Абхазии и Южной Осетии Инал Ардзинба и Ахсар Джиоев провели встречу в Сухуме
Главы МИД Абхазии и Южной Осетии Инал Ардзинба и Ахсар Джиоев провели встречу в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 29.09.2023
© Foto / Медиацентр МИД Абхазии
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СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Главы МИД Абхазии и Южной Осетии Инал Ардзинба и Ахсар Джиоев провели встречу в Сухуме.
Они обсудили ситуацию в сфере безопасности в Закавказье, ход Женевских дискуссий и двусторонние отношения.
Ардзинба выразил благодарность делегации Южной Осетии за участие в мероприятиях по случаю юбилея Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
Ардзинба и Джиоев отметили важность активизации двустороннего диалога в условиях сложной геополитической ситуации в Закавказье.
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