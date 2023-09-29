https://sputnik-abkhazia.ru/20230929/takie-obstoyatelstva-mikaa-o-roli-pesen-na-voyne-1048332630.html
Такие обстоятельства: Микаа о роли песен на войне
Такие обстоятельства: Микаа о роли песен на войне
Во время Отечественной войны народа Абхазии было написано немало песен и стихотворений. Они помогали поддержать дух, придать силы и отвлечь от тяжелых мыслей... 29.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-29T16:10+0300
2023-09-29T16:10+0300
2023-09-29T16:30+0300
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Такие обстоятельства: Микаа о роли песен на войне
Такие обстоятельства: Микаа о роли песен на войне
Во время Отечественной войны народа Абхазии было написано немало песен и стихотворений. Они помогали поддержать дух, придать силы и отвлечь от тяжелых мыслей. Многие произведения военных лет популярны и сегодня. Почему песни военных лет не стареют, почему их знает и поет молодое поколение?Об это на радио Sputnik поговорили с музыкантом Эриком Микаа. Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, аудио
Такие обстоятельства: Микаа о роли песен на войне
16:10 29.09.2023 (обновлено: 16:30 29.09.2023)
Во время Отечественной войны народа Абхазии было написано немало песен и стихотворений. Они помогали поддержать дух, придать силы и отвлечь от тяжелых мыслей. Многие произведения военных лет популярны и сегодня. Почему песни военных лет не стареют, почему их знает и поет молодое поколение?
Об это на радио Sputnik поговорили с музыкантом Эриком Микаа.