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Визит ко Дню Победы: Бжания принял глав Северокавказских республик

Визит ко Дню Победы: Бжания принял глав Северокавказских республик

Делегации Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии прибыли в республику на празднование 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993... 29.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-29T13:50+0300

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Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с главами Адыгеи Муратом Кумпиловым и Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым, а также делегацией Карачаево-Черкесии во главе с председателем Парламента Александром Ивановым. Аслан Бжания поблагодарил гостей за приезд в республику и отметил весомый вклад представителей Северокавказских республик в победу в Отечественной войне. Гости поздравили главу государства с предстоящим праздником и отметили, что братские связи между республиками будут только укрепляться. В завершение встречи Аслан Бжания вручил медаль "За Победу" руководителю администрации и главы правительства Карачаево-Черкесии Мурату Озову. Делегация КЧР в свою очередь вручила Аслану Бжания орден "За заслуги перед Карачаевок-Черкесской республикой".

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карачаево-черкесия

кабардино-балкария

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