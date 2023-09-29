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Визит ко Дню Победы: Бжания принял глав Северокавказских республик
Визит ко Дню Победы: Бжания принял глав Северокавказских республик
Делегации Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии прибыли в республику на празднование 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993... 29.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-29T13:50+0300
2023-09-29T13:50+0300
2023-09-29T13:54+0300
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карачаево-черкесия
кабардино-балкария
республика адыгея
аслан бжания
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Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с главами Адыгеи Муратом Кумпиловым и Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым, а также делегацией Карачаево-Черкесии во главе с председателем Парламента Александром Ивановым. Аслан Бжания поблагодарил гостей за приезд в республику и отметил весомый вклад представителей Северокавказских республик в победу в Отечественной войне. Гости поздравили главу государства с предстоящим праздником и отметили, что братские связи между республиками будут только укрепляться. В завершение встречи Аслан Бжания вручил медаль "За Победу" руководителю администрации и главы правительства Карачаево-Черкесии Мурату Озову. Делегация КЧР в свою очередь вручила Аслану Бжания орден "За заслуги перед Карачаевок-Черкесской республикой".
абхазия
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мультимедиа, видео, абхазия, видео, карачаево-черкесия, кабардино-балкария, республика адыгея, аслан бжания
мультимедиа, видео, абхазия, видео, карачаево-черкесия, кабардино-балкария, республика адыгея, аслан бжания
Визит ко Дню Победы: Бжания принял глав Северокавказских республик
13:50 29.09.2023 (обновлено: 13:54 29.09.2023)
Делегации Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии прибыли в республику на празднование 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с главами Адыгеи Муратом Кумпиловым и Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым, а также делегацией Карачаево-Черкесии во главе с председателем Парламента Александром Ивановым.
Аслан Бжания поблагодарил гостей за приезд в республику и отметил весомый вклад представителей Северокавказских республик в победу в Отечественной войне.
Гости поздравили главу государства с предстоящим праздником и отметили, что братские связи между республиками будут только укрепляться.
В завершение встречи Аслан Бжания вручил медаль "За Победу" руководителю администрации и главы правительства Карачаево-Черкесии Мурату Озову. Делегация КЧР в свою очередь вручила Аслану Бжания орден "За заслуги перед Карачаевок-Черкесской республикой".