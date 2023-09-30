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"Град", "Циклон" и авиация: военный парад Победы над Грузией прошел в Сухуме
"Град", "Циклон" и авиация: военный парад Победы над Грузией прошел в Сухуме
В военном параде Победы на площади Свободы в Сухуме приняло участие около 1500 военнослужащих и сотрудников силовых структур. 30.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-30T16:40+0300
2023-09-30T16:40+0300
2023-09-30T17:00+0300
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30-летие дня победы и независимости абхазии
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Праздничное шествие открыли ветераны Отечественной войны народа Абхазии и добровольцы, прибывшие в республику для участия в торжественных мероприятиях. На площадь Свободы вынесли государственный флаг Абхазии и знамя Победы. Навстречу друг к другу выехали автомобили министра обороны Владимира Ануа и командующего парадом Беслана Цвижба, который доложил главе военного ведомства о готовности к проведению военного парада. В параде были задействованы военнослужащие абхазской армии, представители каждой силовой структуры – Службы госбезопасности, Миграционной службы, Таможенного комитета, МЧС, Государственной службы охраны, а также тяжелая военная техника и авиация. Впервые в нынешнем году в параде Победы МВД республики выставила две "коробки", состоящие из бойцов спецподразделения и курсантов школы милиции. По ежегодной традиции в параде принимают участие подразделения 7-й российской военной базы и Погрануправления ФСБ России в Абхазии, а также казаки, живущие в республике. День Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов – один из самых важных праздников в Абхазии. 30 сентября по всем городам республики пройдут торжественные и праздничные мероприятия, посвященные важной дате. Посмотреть парад пришли на площадь Свободы тысячи жителей и гостей Абхазии.
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абхазия, видео, мультимедиа, история, 30-летие дня победы и независимости абхазии, видео
абхазия, видео, мультимедиа, история, 30-летие дня победы и независимости абхазии, видео
"Град", "Циклон" и авиация: военный парад Победы над Грузией прошел в Сухуме
16:40 30.09.2023 (обновлено: 17:00 30.09.2023)
В военном параде Победы на площади Свободы в Сухуме приняло участие около 1500 военнослужащих и сотрудников силовых структур.
Праздничное шествие открыли ветераны Отечественной войны народа Абхазии и добровольцы, прибывшие в республику для участия в торжественных мероприятиях.
На площадь Свободы вынесли государственный флаг Абхазии и знамя Победы. Навстречу друг к другу выехали автомобили министра обороны Владимира Ануа и командующего парадом Беслана Цвижба, который доложил главе военного ведомства о готовности к проведению военного парада.
В параде были задействованы военнослужащие абхазской армии, представители каждой силовой структуры – Службы госбезопасности, Миграционной службы, Таможенного комитета, МЧС, Государственной службы охраны, а также тяжелая военная техника и авиация.
Впервые в нынешнем году в параде Победы МВД республики выставила две "коробки", состоящие из бойцов спецподразделения и курсантов школы милиции.
По ежегодной традиции в параде принимают участие подразделения 7-й российской военной базы и Погрануправления ФСБ России в Абхазии, а также казаки, живущие в республике. День Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов – один из самых важных праздников в Абхазии.
30 сентября по всем городам республики пройдут торжественные и праздничные мероприятия, посвященные важной дате. Посмотреть парад пришли на площадь Свободы тысячи жителей и гостей Абхазии.