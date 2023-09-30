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Колонны, авиация и военная техника: парад Победы в Отечественной войне народа Абхазии
Колонны, авиация и военная техника: парад Победы в Отечественной войне народа Абхазии
Юбилейный парад Победы в Отечественной войне народа Абхазии прошел в Сухуме 30 сентября. 30.09.2023, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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30 сентября (день победы)
парад победы
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Парад, посвященный 30 годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии прошел в Сухуме в субботу, 30 сентября. В нем приняло участие около 1500 военнослужащих абхазской армии, представители каждой силовой структуры – Службы госбезопасности, Миграционной службы, Таможенного комитета, МЧС, Государственной службы охраны, а также тяжелая военная техника и авиация.Праздничное шествие открыли ветераны Отечественной войны народа Абхазии и добровольцы, прибывшие в республику для участия в торжественных мероприятиях.На площадь Свободы вынесли государственный флаг Абхазии и знамя Победы. Навстречу друг к другу выехали автомобили министра обороны Владимира Ануа и командующего парадом Беслана Цвижба, который доложил главе военного ведомства о готовности к проведению военного парада.Впервые в нынешнем году в параде Победы МВД республики выставила две "коробки", состоящие из бойцов спецподразделения и курсантов школы милиции. По ежегодной традиции в параде принимают участие подразделения 7-й российской военной базы и Погрануправления ФСБ России в Абхазии, а также казаки, живущие в республике.День Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов – один из самых важных праздников в Абхазии. 30 сентября по всем городам республики пройдут торжественные и праздничные мероприятия, посвященные важной дате. Посмотреть парад пришли на площадь Свободы тысячи жителей и гостей Абхазии.
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фото, фото , мультимедиа, 30 сентября (день победы), парад победы, абхазия
фото, фото , мультимедиа, 30 сентября (день победы), парад победы, абхазия

Колонны, авиация и военная техника: парад Победы в Отечественной войне народа Абхазии

17:30 30.09.2023 (обновлено: 19:15 30.09.2023)
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Юбилейный парад Победы в Отечественной войне народа Абхазии прошел в Сухуме 30 сентября.
Парад, посвященный 30 годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии прошел в Сухуме в субботу, 30 сентября. В нем приняло участие около 1500 военнослужащих абхазской армии, представители каждой силовой структуры – Службы госбезопасности, Миграционной службы, Таможенного комитета, МЧС, Государственной службы охраны, а также тяжелая военная техника и авиация.
Праздничное шествие открыли ветераны Отечественной войны народа Абхазии и добровольцы, прибывшие в республику для участия в торжественных мероприятиях.
На площадь Свободы вынесли государственный флаг Абхазии и знамя Победы. Навстречу друг к другу выехали автомобили министра обороны Владимира Ануа и командующего парадом Беслана Цвижба, который доложил главе военного ведомства о готовности к проведению военного парада.
Впервые в нынешнем году в параде Победы МВД республики выставила две "коробки", состоящие из бойцов спецподразделения и курсантов школы милиции. По ежегодной традиции в параде принимают участие подразделения 7-й российской военной базы и Погрануправления ФСБ России в Абхазии, а также казаки, живущие в республике.
День Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов – один из самых важных праздников в Абхазии. 30 сентября по всем городам республики пройдут торжественные и праздничные мероприятия, посвященные важной дате. Посмотреть парад пришли на площадь Свободы тысячи жителей и гостей Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Республика Абхазия отметила 30-ю годовщину Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов.

Республика Абхазия отметила 30-ю годовщину Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов. - Sputnik Абхазия
1/30
© Sputnik / Томас Тхайцук

Республика Абхазия отметила 30-ю годовщину Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В параде были задействованы все части и подразделения Министерства обороны Абхазии и силовых структур республики.

В параде были задействованы все части и подразделения Министерства обороны Абхазии и силовых структур республики. - Sputnik Абхазия
2/30
© Sputnik / Томас Тхайцук

В параде были задействованы все части и подразделения Министерства обороны Абхазии и силовых структур республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Впервые ряды марширующих пополнил состав ракетного корабля "Циклон" российского военно-морского флота.

Впервые ряды марширующих пополнил состав ракетного корабля &quot;Циклон&quot; российского военно-морского флота. - Sputnik Абхазия
3/30
© Sputnik / Томас Тхайцук

Впервые ряды марширующих пополнил состав ракетного корабля "Циклон" российского военно-морского флота.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Парад сопровождался живой музыкой.

Парад сопровождался живой музыкой. - Sputnik Абхазия
4/30
© Sputnik / Томас Тхайцук

Парад сопровождался живой музыкой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сводный оркестр Минобороны Абхазии и Седьмой Российской военной базы.

Сводный оркестр Минобороны Абхазии и Седьмой Российской военной базы. - Sputnik Абхазия
5/30
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сводный оркестр Минобороны Абхазии и Седьмой Российской военной базы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пешие колонны прошли по площади Свободы во время парада Победы.

Пешие колонны прошли по площади Свободы во время парада Победы. - Sputnik Абхазия
6/30
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пешие колонны прошли по площади Свободы во время парада Победы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

По информации Минобороны Абхазии, в параде Победы задействовано около 1500 человек.

По информации Минобороны Абхазии, в параде Победы задействовано около 1500 человек. - Sputnik Абхазия
7/30
© Sputnik / Томас Тхайцук

По информации Минобороны Абхазии, в параде Победы задействовано около 1500 человек.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В параде приняли участие также сотрудники Службы госбезопасности, Миграционной службы, Таможенного комитета, МЧС, Государственной службы охраны.

В параде приняли участие также сотрудники Службы госбезопасности, Миграционной службы, Таможенного комитета, МЧС, Государственной службы охраны. - Sputnik Абхазия
8/30
© Sputnik / Томас Тхайцук

В параде приняли участие также сотрудники Службы госбезопасности, Миграционной службы, Таможенного комитета, МЧС, Государственной службы охраны.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Первыми по площади Свободы прошли ветераны Отечественной войны народа Абхазии с государственным флагом и знаменем Победы.

Первыми по площади Свободы прошли ветераны Отечественной войны народа Абхазии с государственным флагом и знаменем Победы. - Sputnik Абхазия
9/30
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первыми по площади Свободы прошли ветераны Отечественной войны народа Абхазии с государственным флагом и знаменем Победы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Среди военнослужащих, принявших участие в параде Победы, были также представительницы прекрасной половины человечества.

Среди военнослужащих, принявших участие в параде Победы, были также представительницы прекрасной половины человечества. - Sputnik Абхазия
10/30
© Sputnik / Томас Тхайцук

Среди военнослужащих, принявших участие в параде Победы, были также представительницы прекрасной половины человечества.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пешие колонны Седьмой Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красный звезды военной базы Минобороны России.

Пешие колонны Седьмой Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красный звезды военной базы Минобороны России. - Sputnik Абхазия
11/30
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пешие колонны Седьмой Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красный звезды военной базы Минобороны России.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Церемония прохождения по площади Свободы с государственным флагом Абхазии.

Церемония прохождения по площади Свободы с государственным флагом Абхазии. - Sputnik Абхазия
12/30
© Sputnik / Томас Тхайцук

Церемония прохождения по площади Свободы с государственным флагом Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Впервые в нынешнем году в параде Победы МВД республики выставила две "коробки", состоящие из бойцов спецподразделения и курсантов школы милиции.

Впервые в нынешнем году в параде Победы МВД республики выставила две &quot;коробки&quot;, состоящие из бойцов спецподразделения и курсантов школы милиции. - Sputnik Абхазия
13/30
© Sputnik / Томас Тхайцук

Впервые в нынешнем году в параде Победы МВД республики выставила две "коробки", состоящие из бойцов спецподразделения и курсантов школы милиции.

© Sputnik / Томас Тхайцук

30 сентября по всем городам республики пройдут торжественные и праздничные мероприятия, посвященные важной дате.

30 сентября по всем городам республики пройдут торжественные и праздничные мероприятия, посвященные важной дате. - Sputnik Абхазия
14/30
© Sputnik / Томас Тхайцук

30 сентября по всем городам республики пройдут торжественные и праздничные мероприятия, посвященные важной дате.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сухумский особый казачий отдел Кубанского казачьего войска в Республике Абхазии.

Сухумский особый казачий отдел Кубанского казачьего войска в Республике Абхазии. - Sputnik Абхазия
15/30
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сухумский особый казачий отдел Кубанского казачьего войска в Республике Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В параде также было задействовано специальный отряд быстрого реагирования "Ястреб".

В параде также было задействовано специальный отряд быстрого реагирования &quot;Ястреб&quot;. - Sputnik Абхазия
16/30
© Sputnik / Томас Тхайцук

В параде также было задействовано специальный отряд быстрого реагирования "Ястреб".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Президент Абхазии Аслан Бжания выступил с поздравительной речью в адрес народа Абхазии.

Президент Абхазии Аслан Бжания выступил с поздравительной речью в адрес народа Абхазии. - Sputnik Абхазия
17/30
© Sputnik / Томас Тхайцук

Президент Абхазии Аслан Бжания выступил с поздравительной речью в адрес народа Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

По площади Свободы прошла военная техника Минобороны Абхазии.

По площади Свободы прошла военная техника Минобороны Абхазии. - Sputnik Абхазия
18/30
© Sputnik / Томас Тхайцук

По площади Свободы прошла военная техника Минобороны Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В Параде участвовали, в том числе, боевые машины пехоты, танки, артиллерия, радиолокационные установки, установки "Град".

В Параде участвовали, в том числе, боевые машины пехоты, танки, артиллерия, радиолокационные установки, установки &quot;Град&quot;. - Sputnik Абхазия
19/30
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Параде участвовали, в том числе, боевые машины пехоты, танки, артиллерия, радиолокационные установки, установки "Град".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Во время парада Победы царила атмосферы радости и праздника.

Во время парада Победы царила атмосферы радости и праздника. - Sputnik Абхазия
20/30
© Sputnik / Томас Тхайцук

Во время парада Победы царила атмосферы радости и праздника.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Увидеть своими глазами празднование юбилея Победы пришли тысячи людей со всех уголков Абхазии.

Увидеть своими глазами празднование юбилея Победы пришли тысячи людей со всех уголков Абхазии. - Sputnik Абхазия
21/30
© Sputnik / Томас Тхайцук

Увидеть своими глазами празднование юбилея Победы пришли тысячи людей со всех уголков Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Более ста единиц танков получила Абхазия в качестве трофея после победы над Грузией.

Более ста единиц танков получила Абхазия в качестве трофея после победы над Грузией. - Sputnik Абхазия
22/30
© Sputnik / Томас Тхайцук

Более ста единиц танков получила Абхазия в качестве трофея после победы над Грузией.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В годы Отечественной войны народа Абхазии погибло более 40 танкистов.

В годы Отечественной войны народа Абхазии погибло более 40 танкистов. - Sputnik Абхазия
23/30
© Sputnik / Томас Тхайцук

В годы Отечественной войны народа Абхазии погибло более 40 танкистов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Впервые Минобороны страны представила авиационную эскадрилью беспилотных летальных аппаратов, созданную по приказу президента страны.

Впервые Минобороны страны представила авиационную эскадрилью беспилотных летальных аппаратов, созданную по приказу президента страны. - Sputnik Абхазия
24/30
© Sputnik / Томас Тхайцук

Впервые Минобороны страны представила авиационную эскадрилью беспилотных летальных аппаратов, созданную по приказу президента страны.

© Sputnik / Томас Тхайцук

С борта АН-2 на площадь Свободы приземлились военнослужащие сборной команды вооруженных сил России.

С борта АН-2 на площадь Свободы приземлились военнослужащие сборной команды вооруженных сил России. - Sputnik Абхазия
25/30
© Sputnik / Томас Тхайцук

С борта АН-2 на площадь Свободы приземлились военнослужащие сборной команды вооруженных сил России.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Над площадью Свободы пролетели истребители Л-39, оставляя на небе полосы в цветах флага Абхазии.

Над площадью Свободы пролетели истребители Л-39, оставляя на небе полосы в цветах флага Абхазии. - Sputnik Абхазия
26/30
© Sputnik / Томас Тхайцук

Над площадью Свободы пролетели истребители Л-39, оставляя на небе полосы в цветах флага Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Парашютисты совершили прыжок с высоты 1500 метров с флагами Абхазии и России.

Парашютисты совершили прыжок с высоты 1500 метров с флагами Абхазии и России. - Sputnik Абхазия
27/30
© Sputnik / Томас Тхайцук

Парашютисты совершили прыжок с высоты 1500 метров с флагами Абхазии и России.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники акции "Бессмертный полк" прошли с фотографиями погибших в войне с Грузией защитников Абхазии.

Участники акции &quot;Бессмертный полк&quot; прошли с фотографиями погибших в войне с Грузией защитников Абхазии. - Sputnik Абхазия
28/30
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники акции "Бессмертный полк" прошли с фотографиями погибших в войне с Грузией защитников Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Молодежь Абхазии прошла по площади Свободы с государственными флагами Абхазии и стран, с которыми у нее заключен договор о признании суверенитетов.

Молодежь Абхазии прошла по площади Свободы с государственными флагами Абхазии и стран, с которыми у нее заключен договор о признании суверенитетов. - Sputnik Абхазия
29/30
© Sputnik / Томас Тхайцук

Молодежь Абхазии прошла по площади Свободы с государственными флагами Абхазии и стран, с которыми у нее заключен договор о признании суверенитетов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Завершили праздничный парад конники Федерации Абхазии конного спорта.

Завершили праздничный парад конники Федерации Абхазии конного спорта. - Sputnik Абхазия
30/30
© Sputnik / Томас Тхайцук

Завершили праздничный парад конники Федерации Абхазии конного спорта.

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