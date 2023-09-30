Колонны, авиация и военная техника: парад Победы в Отечественной войне народа Абхазии
Республика Абхазия отметила 30-ю годовщину Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов.
Республика Абхазия отметила 30-ю годовщину Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов.
В параде были задействованы все части и подразделения Министерства обороны Абхазии и силовых структур республики.
В параде были задействованы все части и подразделения Министерства обороны Абхазии и силовых структур республики.
Впервые ряды марширующих пополнил состав ракетного корабля "Циклон" российского военно-морского флота.
Впервые ряды марширующих пополнил состав ракетного корабля "Циклон" российского военно-морского флота.
Парад сопровождался живой музыкой.
Парад сопровождался живой музыкой.
Сводный оркестр Минобороны Абхазии и Седьмой Российской военной базы.
Сводный оркестр Минобороны Абхазии и Седьмой Российской военной базы.
Пешие колонны прошли по площади Свободы во время парада Победы.
Пешие колонны прошли по площади Свободы во время парада Победы.
По информации Минобороны Абхазии, в параде Победы задействовано около 1500 человек.
По информации Минобороны Абхазии, в параде Победы задействовано около 1500 человек.
В параде приняли участие также сотрудники Службы госбезопасности, Миграционной службы, Таможенного комитета, МЧС, Государственной службы охраны.
В параде приняли участие также сотрудники Службы госбезопасности, Миграционной службы, Таможенного комитета, МЧС, Государственной службы охраны.
Первыми по площади Свободы прошли ветераны Отечественной войны народа Абхазии с государственным флагом и знаменем Победы.
Первыми по площади Свободы прошли ветераны Отечественной войны народа Абхазии с государственным флагом и знаменем Победы.
Среди военнослужащих, принявших участие в параде Победы, были также представительницы прекрасной половины человечества.
Среди военнослужащих, принявших участие в параде Победы, были также представительницы прекрасной половины человечества.
Пешие колонны Седьмой Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красный звезды военной базы Минобороны России.
Пешие колонны Седьмой Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красный звезды военной базы Минобороны России.
Церемония прохождения по площади Свободы с государственным флагом Абхазии.
Церемония прохождения по площади Свободы с государственным флагом Абхазии.
Впервые в нынешнем году в параде Победы МВД республики выставила две "коробки", состоящие из бойцов спецподразделения и курсантов школы милиции.
Впервые в нынешнем году в параде Победы МВД республики выставила две "коробки", состоящие из бойцов спецподразделения и курсантов школы милиции.
30 сентября по всем городам республики пройдут торжественные и праздничные мероприятия, посвященные важной дате.
30 сентября по всем городам республики пройдут торжественные и праздничные мероприятия, посвященные важной дате.
Сухумский особый казачий отдел Кубанского казачьего войска в Республике Абхазии.
Сухумский особый казачий отдел Кубанского казачьего войска в Республике Абхазии.
В параде также было задействовано специальный отряд быстрого реагирования "Ястреб".
В параде также было задействовано специальный отряд быстрого реагирования "Ястреб".
Президент Абхазии Аслан Бжания выступил с поздравительной речью в адрес народа Абхазии.
Президент Абхазии Аслан Бжания выступил с поздравительной речью в адрес народа Абхазии.
По площади Свободы прошла военная техника Минобороны Абхазии.
По площади Свободы прошла военная техника Минобороны Абхазии.
В Параде участвовали, в том числе, боевые машины пехоты, танки, артиллерия, радиолокационные установки, установки "Град".
В Параде участвовали, в том числе, боевые машины пехоты, танки, артиллерия, радиолокационные установки, установки "Град".
Во время парада Победы царила атмосферы радости и праздника.
Во время парада Победы царила атмосферы радости и праздника.
Увидеть своими глазами празднование юбилея Победы пришли тысячи людей со всех уголков Абхазии.
Увидеть своими глазами празднование юбилея Победы пришли тысячи людей со всех уголков Абхазии.
Более ста единиц танков получила Абхазия в качестве трофея после победы над Грузией.
Более ста единиц танков получила Абхазия в качестве трофея после победы над Грузией.
В годы Отечественной войны народа Абхазии погибло более 40 танкистов.
В годы Отечественной войны народа Абхазии погибло более 40 танкистов.
Впервые Минобороны страны представила авиационную эскадрилью беспилотных летальных аппаратов, созданную по приказу президента страны.
Впервые Минобороны страны представила авиационную эскадрилью беспилотных летальных аппаратов, созданную по приказу президента страны.
С борта АН-2 на площадь Свободы приземлились военнослужащие сборной команды вооруженных сил России.
С борта АН-2 на площадь Свободы приземлились военнослужащие сборной команды вооруженных сил России.
Над площадью Свободы пролетели истребители Л-39, оставляя на небе полосы в цветах флага Абхазии.
Над площадью Свободы пролетели истребители Л-39, оставляя на небе полосы в цветах флага Абхазии.
Парашютисты совершили прыжок с высоты 1500 метров с флагами Абхазии и России.
Парашютисты совершили прыжок с высоты 1500 метров с флагами Абхазии и России.
Участники акции "Бессмертный полк" прошли с фотографиями погибших в войне с Грузией защитников Абхазии.
Участники акции "Бессмертный полк" прошли с фотографиями погибших в войне с Грузией защитников Абхазии.
Молодежь Абхазии прошла по площади Свободы с государственными флагами Абхазии и стран, с которыми у нее заключен договор о признании суверенитетов.
Молодежь Абхазии прошла по площади Свободы с государственными флагами Абхазии и стран, с которыми у нее заключен договор о признании суверенитетов.
Завершили праздничный парад конники Федерации Абхазии конного спорта.
Завершили праздничный парад конники Федерации Абхазии конного спорта.