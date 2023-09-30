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Колонны, авиация и военная техника: парад Победы в Отечественной войне народа Абхазии

Колонны, авиация и военная техника: парад Победы в Отечественной войне народа Абхазии

Юбилейный парад Победы в Отечественной войне народа Абхазии прошел в Сухуме 30 сентября. 30.09.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

фото

мультимедиа

30 сентября (день победы)

парад победы

абхазия

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Парад, посвященный 30 годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии прошел в Сухуме в субботу, 30 сентября. В нем приняло участие около 1500 военнослужащих абхазской армии, представители каждой силовой структуры – Службы госбезопасности, Миграционной службы, Таможенного комитета, МЧС, Государственной службы охраны, а также тяжелая военная техника и авиация.Праздничное шествие открыли ветераны Отечественной войны народа Абхазии и добровольцы, прибывшие в республику для участия в торжественных мероприятиях.На площадь Свободы вынесли государственный флаг Абхазии и знамя Победы. Навстречу друг к другу выехали автомобили министра обороны Владимира Ануа и командующего парадом Беслана Цвижба, который доложил главе военного ведомства о готовности к проведению военного парада.Впервые в нынешнем году в параде Победы МВД республики выставила две "коробки", состоящие из бойцов спецподразделения и курсантов школы милиции. По ежегодной традиции в параде принимают участие подразделения 7-й российской военной базы и Погрануправления ФСБ России в Абхазии, а также казаки, живущие в республике.День Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов – один из самых важных праздников в Абхазии. 30 сентября по всем городам республики пройдут торжественные и праздничные мероприятия, посвященные важной дате. Посмотреть парад пришли на площадь Свободы тысячи жителей и гостей Абхазии.

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фото, фото , мультимедиа, 30 сентября (день победы), парад победы, абхазия