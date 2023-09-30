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Феерично о войне: театрализованное шоу ко Дню Победы
Феерично о войне: театрализованное шоу ко Дню Победы
В честь Дня Победы и Независимости Абхазии на стадионе "Динамо" состоялось театрализованное анимационное представление. 30.09.2023, Sputnik Абхазия
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Режиссер Темур Квеквескири с помощью декораций, артистов, танцоров, архивных кадров передал атмосферу довоенной Абхазии и событий Отечественной войны.На сцене перед зрителями появилась вражеская армия, абхазские солдаты, добровольцы и даже жрецы. Все герои через танец рассказывали о страданиях и мужествах народа Абхазии в годы Отечественной войны.Шоу завершилось речью Владислава Ардзинба и выносом флага Абхазии под громкие овации зрителей.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия

Феерично о войне: театрализованное шоу ко Дню Победы

23:50 30.09.2023
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В честь Дня Победы и Независимости Абхазии на стадионе "Динамо" состоялось театрализованное анимационное представление.
Режиссер Темур Квеквескири с помощью декораций, артистов, танцоров, архивных кадров передал атмосферу довоенной Абхазии и событий Отечественной войны.
На сцене перед зрителями появилась вражеская армия, абхазские солдаты, добровольцы и даже жрецы. Все герои через танец рассказывали о страданиях и мужествах народа Абхазии в годы Отечественной войны.
Шоу завершилось речью Владислава Ардзинба и выносом флага Абхазии под громкие овации зрителей.
© Sputnik / Томас Тхайцук

На стадионе "Динамо" в Сухуме состоялось театрализованное анимационное шоу в честь Дня Победы и Независимости.

На стадионе &quot;Динамо&quot; в Сухуме состоялось театрализованное анимационное шоу в честь Дня Победы и Независимости. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

На стадионе "Динамо" в Сухуме состоялось театрализованное анимационное шоу в честь Дня Победы и Независимости.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В шоу с помощью танцев и спецэффектов рассказали о предыстории начала Отечественной войны народа Абхазии.

В шоу с помощью танцев и спецэффектов рассказали о предыстории начала Отечественной войны народа Абхазии. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В шоу с помощью танцев и спецэффектов рассказали о предыстории начала Отечественной войны народа Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Одним летним днем над жителями Абхазии, которые мирно гуляли по набережной и не знали о планах соседского народа, появились вражеские грузинские вертолеты.

Одним летним днем над жителями Абхазии, которые мирно гуляли по набережной и не знали о планах соседского народа, появились вражеские грузинские вертолеты. - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Одним летним днем над жителями Абхазии, которые мирно гуляли по набережной и не знали о планах соседского народа, появились вражеские грузинские вертолеты.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На сцену с кинжалами, в красных одеяниях и черных масках вышли танцоры, они олицетворяли армию Грузии.

На сцену с кинжалами, в красных одеяниях и черных масках вышли танцоры, они олицетворяли армию Грузии. - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

На сцену с кинжалами, в красных одеяниях и черных масках вышли танцоры, они олицетворяли армию Грузии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссеры показали, каким испытаниям подвергся народ Абхазии, как враг издевался.

Режиссеры показали, каким испытаниям подвергся народ Абхазии, как враг издевался. - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссеры показали, каким испытаниям подвергся народ Абхазии, как враг издевался.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Одними из важных персонажей представления стали жрецы семи святилищ Абхазии.

Одними из важных персонажей представления стали жрецы семи святилищ Абхазии. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Одними из важных персонажей представления стали жрецы семи святилищ Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Они сыграли немалую роль в идеологическом и религиозном контексте.

Они сыграли немалую роль в идеологическом и религиозном контексте. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Они сыграли немалую роль в идеологическом и религиозном контексте.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Армия Абхазии была изображены в ярко-серебристых костюмах с блестящими доспехами.

Армия Абхазии была изображены в ярко-серебристых костюмах с блестящими доспехами. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Армия Абхазии была изображены в ярко-серебристых костюмах с блестящими доспехами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Не обошли режиссеры и женщин, которые похоронили самых близких – сыновей, дочерей, мужей, братьев.

Не обошли режиссеры и женщин, которые похоронили самых близких – сыновей, дочерей, мужей, братьев. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Не обошли режиссеры и женщин, которые похоронили самых близких – сыновей, дочерей, мужей, братьев.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Их внутренней агонией был пропитан танец, по завершению которого стадион взорвался аплодисментами.

Их внутренней агонией был пропитан танец, по завершению которого стадион взорвался аплодисментами. - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Их внутренней агонией был пропитан танец, по завершению которого стадион взорвался аплодисментами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Плавный, но чувственный танец передавал вся тяготы и бремя, которое несет на себе абхазская женщина.

Плавный, но чувственный танец передавал вся тяготы и бремя, которое несет на себе абхазская женщина. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Плавный, но чувственный танец передавал вся тяготы и бремя, которое несет на себе абхазская женщина.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В финальном танце "серебряные" войны побеждают "алого" врага.

В финальном танце &quot;серебряные&quot; войны побеждают &quot;алого&quot; врага. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В финальном танце "серебряные" войны побеждают "алого" врага.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Победа остается за Абхазией, которая выбрала путь самоопределения, сохранения суверенитета.

Победа остается за Абхазией, которая выбрала путь самоопределения, сохранения суверенитета. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Победа остается за Абхазией, которая выбрала путь самоопределения, сохранения суверенитета.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Шоу окончилось поднятием абхазского флага.

Шоу окончилось поднятием абхазского флага. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Шоу окончилось поднятием абхазского флага.

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