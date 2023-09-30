Феерично о войне: театрализованное шоу ко Дню Победы
На стадионе "Динамо" в Сухуме состоялось театрализованное анимационное шоу в честь Дня Победы и Независимости.
На стадионе "Динамо" в Сухуме состоялось театрализованное анимационное шоу в честь Дня Победы и Независимости.
В шоу с помощью танцев и спецэффектов рассказали о предыстории начала Отечественной войны народа Абхазии.
В шоу с помощью танцев и спецэффектов рассказали о предыстории начала Отечественной войны народа Абхазии.
Одним летним днем над жителями Абхазии, которые мирно гуляли по набережной и не знали о планах соседского народа, появились вражеские грузинские вертолеты.
Одним летним днем над жителями Абхазии, которые мирно гуляли по набережной и не знали о планах соседского народа, появились вражеские грузинские вертолеты.
На сцену с кинжалами, в красных одеяниях и черных масках вышли танцоры, они олицетворяли армию Грузии.
На сцену с кинжалами, в красных одеяниях и черных масках вышли танцоры, они олицетворяли армию Грузии.
Режиссеры показали, каким испытаниям подвергся народ Абхазии, как враг издевался.
Режиссеры показали, каким испытаниям подвергся народ Абхазии, как враг издевался.
Одними из важных персонажей представления стали жрецы семи святилищ Абхазии.
Одними из важных персонажей представления стали жрецы семи святилищ Абхазии.
Они сыграли немалую роль в идеологическом и религиозном контексте.
Они сыграли немалую роль в идеологическом и религиозном контексте.
Армия Абхазии была изображены в ярко-серебристых костюмах с блестящими доспехами.
Армия Абхазии была изображены в ярко-серебристых костюмах с блестящими доспехами.
Не обошли режиссеры и женщин, которые похоронили самых близких – сыновей, дочерей, мужей, братьев.
Не обошли режиссеры и женщин, которые похоронили самых близких – сыновей, дочерей, мужей, братьев.
Их внутренней агонией был пропитан танец, по завершению которого стадион взорвался аплодисментами.
Их внутренней агонией был пропитан танец, по завершению которого стадион взорвался аплодисментами.
Плавный, но чувственный танец передавал вся тяготы и бремя, которое несет на себе абхазская женщина.
Плавный, но чувственный танец передавал вся тяготы и бремя, которое несет на себе абхазская женщина.
В финальном танце "серебряные" войны побеждают "алого" врага.
В финальном танце "серебряные" войны побеждают "алого" врага.
Победа остается за Абхазией, которая выбрала путь самоопределения, сохранения суверенитета.
Победа остается за Абхазией, которая выбрала путь самоопределения, сохранения суверенитета.
Шоу окончилось поднятием абхазского флага.
Шоу окончилось поднятием абхазского флага.