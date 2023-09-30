https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/1048397528.html

Феерично о войне: театрализованное шоу ко Дню Победы

Феерично о войне: театрализованное шоу ко Дню Победы

В честь Дня Победы и Независимости Абхазии на стадионе "Динамо" состоялось театрализованное анимационное представление. 30.09.2023, Sputnik Абхазия

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Режиссер Темур Квеквескири с помощью декораций, артистов, танцоров, архивных кадров передал атмосферу довоенной Абхазии и событий Отечественной войны.На сцене перед зрителями появилась вражеская армия, абхазские солдаты, добровольцы и даже жрецы. Все герои через танец рассказывали о страданиях и мужествах народа Абхазии в годы Отечественной войны.Шоу завершилось речью Владислава Ардзинба и выносом флага Абхазии под громкие овации зрителей.

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