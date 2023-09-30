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Абхазское подворье: в Сухуме отмечают День Победы

Абхазское подворье: в Сухуме отмечают День Победы

В честь Дня Победы и Независимости Абхазии по всей республике продолжаются праздничные акции. 30.09.2023, Sputnik Абхазия

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2023-09-30T15:10+0300

в абхазии

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абхазия

овна

30-летие дня победы и независимости абхазии

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СУХУМ, 30 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. "Абхазское подворье" открылось на набережной Махаджиров в Сухуме в честь Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Особое украшение "Абхазского подворья" – бык на вертеле. Палатки с различными яствами пользовались большим вниманием. Творческие коллективы исполняли национальные танцы и песни, которые вызывали восторженные эмоции собравшихся. На набережной звучала и музыка военных лет, придавая мероприятию больше атмосферы. "Абхазское подворье" посетил президент Абхазии Аслан Бжания вместе с зарубежными делегациями, прибывшими в республику на 30-летие Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов.

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