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Абхазское подворье: в Сухуме отмечают День Победы
Абхазское подворье: в Сухуме отмечают День Победы
В честь Дня Победы и Независимости Абхазии по всей республике продолжаются праздничные акции. 30.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-30T14:43+0300
2023-09-30T14:43+0300
2023-09-30T15:10+0300
в абхазии
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30-летие дня победы и независимости абхазии
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СУХУМ, 30 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. "Абхазское подворье" открылось на набережной Махаджиров в Сухуме в честь Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Особое украшение "Абхазского подворья" – бык на вертеле. Палатки с различными яствами пользовались большим вниманием. Творческие коллективы исполняли национальные танцы и песни, которые вызывали восторженные эмоции собравшихся. На набережной звучала и музыка военных лет, придавая мероприятию больше атмосферы. "Абхазское подворье" посетил президент Абхазии Аслан Бжания вместе с зарубежными делегациями, прибывшими в республику на 30-летие Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов.
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сухум, абхазия, овна, 30-летие дня победы и независимости абхазии
сухум, абхазия, овна, 30-летие дня победы и независимости абхазии
Абхазское подворье: в Сухуме отмечают День Победы
14:43 30.09.2023 (обновлено: 15:10 30.09.2023)
В честь Дня Победы и Независимости Абхазии по всей республике продолжаются праздничные акции.
СУХУМ, 30 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. "Абхазское подворье" открылось на набережной Махаджиров в Сухуме в честь Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
Жители и гости столицы могли угоститься разнообразными блюдами абхазской кухни, поднять стакан домашнего игристого вина или рюмку виноградной чачи и произнести тост за Победу.
Особое украшение "Абхазского подворья" – бык на вертеле. Палатки с различными яствами пользовались большим вниманием.
Творческие коллективы исполняли национальные танцы и песни, которые вызывали восторженные эмоции собравшихся. На набережной звучала и музыка военных лет, придавая мероприятию больше атмосферы.
"Абхазское подворье" посетил президент Абхазии Аслан Бжания вместе с зарубежными делегациями, прибывшими в республику на 30-летие Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов.