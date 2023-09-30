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Аслан Бжания: День Победы – главный праздник для народа Абхазии

Аслан Бжания: День Победы – главный праздник для народа Абхазии

День Победы и Независимости отмечается в Абхазии 30 сентября. В эту дату в 1993 году Абхазия была полностью освобождена от грузинских войск. 30.09.2023, Sputnik Абхазия

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2023-09-30T09:50+0300

в абхазии

абхазия

аслан бжания

овна

30-летие дня победы и независимости абхазии

история

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СУХУМ, 30 сен – Sputnik. День Победы и Независимости Абхазии дал возможность для развития абхазской государственности и в целом народа Абхазии, сказал президент республики Аслан Бжания. Он отметил, что этот праздник – самый главный для народа Абхазии, его значение невозможно переоценить и он отмечается в каждой семье. Президент поблагодарил за Победу ветеранов Отечественной войны, добровольцев из республик Северного Кавказа и России, матерей воинов. 30-летнюю годовщину Победы и Независимости в Абхазии пройдут праздничные мероприятия, парад, концерт.

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