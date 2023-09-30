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Аслан Бжания: День Победы – главный праздник для народа Абхазии
Аслан Бжания: День Победы – главный праздник для народа Абхазии
День Победы и Независимости отмечается в Абхазии 30 сентября. В эту дату в 1993 году Абхазия была полностью освобождена от грузинских войск. 30.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-30T09:50+0300
2023-09-30T09:50+0300
2023-09-30T09:50+0300
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30-летие дня победы и независимости абхазии
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СУХУМ, 30 сен – Sputnik. День Победы и Независимости Абхазии дал возможность для развития абхазской государственности и в целом народа Абхазии, сказал президент республики Аслан Бжания. Он отметил, что этот праздник – самый главный для народа Абхазии, его значение невозможно переоценить и он отмечается в каждой семье. Президент поблагодарил за Победу ветеранов Отечественной войны, добровольцев из республик Северного Кавказа и России, матерей воинов. 30-летнюю годовщину Победы и Независимости в Абхазии пройдут праздничные мероприятия, парад, концерт.
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абхазия, аслан бжания, овна, 30-летие дня победы и независимости абхазии, история
абхазия, аслан бжания, овна, 30-летие дня победы и независимости абхазии, история
Аслан Бжания: День Победы – главный праздник для народа Абхазии
День Победы и Независимости отмечается в Абхазии 30 сентября. В эту дату в 1993 году Абхазия была полностью освобождена от грузинских войск.
СУХУМ, 30 сен – Sputnik. День Победы и Независимости Абхазии дал возможность для развития абхазской государственности и в целом народа Абхазии, сказал президент республики Аслан Бжания.
Он отметил, что этот праздник – самый главный для народа Абхазии, его значение невозможно переоценить и он отмечается в каждой семье. Президент поблагодарил за Победу ветеранов Отечественной войны, добровольцев из республик Северного Кавказа и России, матерей воинов.
"Это день всенародного ликования. Желаю народу Абхазии мирного неба, это главное условие для развития государств, народов. Все наши устремления направлены на то, чтобы обеспечить мир в Абхазии, России и дружественных государствах", - сказал он.
30-летнюю годовщину Победы и Независимости в Абхазии пройдут праздничные мероприятия, парад, концерт.