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Аслан Бжания: историческая правда на стороне Абхазии
Аслан Бжания: историческая правда на стороне Абхазии
30 сентября в республике отмечается важная дата - 30-я годовщина Победы в Отечественной войне народа Абхазии. 30.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-30T11:35+0300
2023-09-30T11:35+0300
2023-09-30T12:20+0300
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новости
аслан бжания
отечественная война народа абхазии (1992-1993)
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СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Историческая правда на стороне Абхазии, на пути ее становления как независимого государства нет непреодолимых препятствий, заявил президент республики Аслан Бжания на военном параде в честь 30-й годовщины Победы в войне 1992-1993 годов. Глава государства отметил, что экономический ущерб, нанесенный Абхазии, оценивается более чем в 11 миллионов долларов США - были разграблены музеи, театры, научные учреждения, взорваны памятники, сожжен государственный архив с ценными историческими документами. Помимо колоссального ущерба, страна потеряла порядка более трех тысяч бойцов, существенные потери были среди мирных жителей. "К сожалению, тысячи матерей так и не дождались прихода своих сыновей с поля боя. Сегодня я хочу выразить слова сочувствия и благодарности всем матерям – ваша потеря была не напрасной. Ваши сыновья и дочери дали возможность свободной жизни всем детям Абхазии, всему народу Абхазии", — сказал Бжания.Рядом с абхазским народом встали добровольцы с Северного Кавказа, Юга России и многих других российских регионов, а также ближнего и дальнего зарубежья, добавил Бжания, их вклад в победу неоценим.Президент подчеркнул, что признание Абхазии со стороны России стало для Грузии, развязавшей кровопролитную войну в 1992 году, национальной катастрофой. Поддерживаемый союзниками Тбилиси постоянно изобретает новые дипломатические, политико-правовые и пропагандистские инструменты вроде "российской оккупации", чтобы нивелировать ценность сотрудничества между Абхазией и другими странами.Но приверженность Абхазии к развитию региональных и международных связей остается незыблемой, заявил Бжания. Республика продолжит развиваться, постепенно отстраиваются города и курорты, воздушные и морские порты."Испокон веков народ Абхазии славился традициями гостеприимства. Это –важнейшее нематериальное наследие абхазского народа, которое мы намерены развивать и превратить в национальный бренд. Индустрия гостеприимства, готовность и способность с радостью встречать гостей и делиться с ними возможностью прикоснуться к красотам нашей страны, впитать ее традиции, наполниться силой ее природы – вот фундамент, на которой выстраивается здание независимой Республики Абхазия", - сказал Аслан Бжания.
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абхазия, новости, аслан бжания, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
абхазия, новости, аслан бжания, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
Аслан Бжания: историческая правда на стороне Абхазии
11:35 30.09.2023 (обновлено: 12:20 30.09.2023)
30 сентября в республике отмечается важная дата - 30-я годовщина Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Историческая правда на стороне Абхазии, на пути ее становления как независимого государства нет непреодолимых препятствий, заявил президент республики Аслан Бжания на военном параде в честь 30-й годовщины Победы в войне 1992-1993 годов.
"Историческая правда на стороне Абхазии, и мы полны уверенности, что на нашем пути становления суверенитета и независимости нет непреодолимых препятствий. В тесном союзе со всеми сторонниками справедливости Абхазия стремится участвовать в формировании новой архитектуры безопасности, основанную на взаимном признании и уважении", - заявил он.
Глава государства отметил, что экономический ущерб, нанесенный Абхазии, оценивается более чем в 11 миллионов долларов США - были разграблены музеи, театры, научные учреждения, взорваны памятники, сожжен государственный архив с ценными историческими документами. Помимо колоссального ущерба, страна потеряла порядка более трех тысяч бойцов, существенные потери были среди мирных жителей.
"К сожалению, тысячи матерей так и не дождались прихода своих сыновей с поля боя. Сегодня я хочу выразить слова сочувствия и благодарности всем матерям – ваша потеря была не напрасной. Ваши сыновья и дочери дали возможность свободной жизни всем детям Абхазии, всему народу Абхазии", — сказал Бжания.
Рядом с абхазским народом встали добровольцы с Северного Кавказа, Юга России и многих других российских регионов, а также ближнего и дальнего зарубежья, добавил Бжания, их вклад в победу неоценим.
Президент подчеркнул, что признание Абхазии со стороны России стало для Грузии, развязавшей кровопролитную войну в 1992 году, национальной катастрофой. Поддерживаемый союзниками Тбилиси постоянно изобретает новые дипломатические, политико-правовые и пропагандистские инструменты вроде "российской оккупации", чтобы нивелировать ценность сотрудничества между Абхазией и другими странами.
Но приверженность Абхазии к развитию региональных и международных связей остается незыблемой, заявил Бжания. Республика продолжит развиваться, постепенно отстраиваются города и курорты, воздушные и морские порты.
"Испокон веков народ Абхазии славился традициями гостеприимства. Это –важнейшее нематериальное наследие абхазского народа, которое мы намерены развивать и превратить в национальный бренд. Индустрия гостеприимства, готовность и способность с радостью встречать гостей и делиться с ними возможностью прикоснуться к красотам нашей страны, впитать ее традиции, наполниться силой ее природы – вот фундамент, на которой выстраивается здание независимой Республики Абхазия", - сказал Аслан Бжания.