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Аслан Бжания: историческая правда на стороне Абхазии

Аслан Бжания: историческая правда на стороне Абхазии

30 сентября в республике отмечается важная дата - 30-я годовщина Победы в Отечественной войне народа Абхазии. 30.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-30T11:35+0300

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Историческая правда на стороне Абхазии, на пути ее становления как независимого государства нет непреодолимых препятствий, заявил президент республики Аслан Бжания на военном параде в честь 30-й годовщины Победы в войне 1992-1993 годов. Глава государства отметил, что экономический ущерб, нанесенный Абхазии, оценивается более чем в 11 миллионов долларов США - были разграблены музеи, театры, научные учреждения, взорваны памятники, сожжен государственный архив с ценными историческими документами. Помимо колоссального ущерба, страна потеряла порядка более трех тысяч бойцов, существенные потери были среди мирных жителей. "К сожалению, тысячи матерей так и не дождались прихода своих сыновей с поля боя. Сегодня я хочу выразить слова сочувствия и благодарности всем матерям – ваша потеря была не напрасной. Ваши сыновья и дочери дали возможность свободной жизни всем детям Абхазии, всему народу Абхазии", — сказал Бжания.Рядом с абхазским народом встали добровольцы с Северного Кавказа, Юга России и многих других российских регионов, а также ближнего и дальнего зарубежья, добавил Бжания, их вклад в победу неоценим.Президент подчеркнул, что признание Абхазии со стороны России стало для Грузии, развязавшей кровопролитную войну в 1992 году, национальной катастрофой. Поддерживаемый союзниками Тбилиси постоянно изобретает новые дипломатические, политико-правовые и пропагандистские инструменты вроде "российской оккупации", чтобы нивелировать ценность сотрудничества между Абхазией и другими странами.Но приверженность Абхазии к развитию региональных и международных связей остается незыблемой, заявил Бжания. Республика продолжит развиваться, постепенно отстраиваются города и курорты, воздушные и морские порты."Испокон веков народ Абхазии славился традициями гостеприимства. Это –важнейшее нематериальное наследие абхазского народа, которое мы намерены развивать и превратить в национальный бренд. Индустрия гостеприимства, готовность и способность с радостью встречать гостей и делиться с ними возможностью прикоснуться к красотам нашей страны, впитать ее традиции, наполниться силой ее природы – вот фундамент, на которой выстраивается здание независимой Республики Абхазия", - сказал Аслан Бжания.

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абхазия, новости, аслан бжания, отечественная война народа абхазии (1992-1993)